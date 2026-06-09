Άγριο μαχαίρωμα στη μέση του δρόμου προκαλεί σοκ στη Βόρεια Ιρλανδία (Σκληρό video)

Η αστυνομία στη Βόρεια Ιρλανδία απηύθυνε έκκληση για ηρεμία μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού άνδρα την Τρίτη για επίθεση με μαχαίρι που άφησε ένα άτομο σε σοβαρή κατάσταση και προκάλεσε διαδικτυακές εκκλήσεις για διαδηλώσεις.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «αηδιαστικό» μετά την ευρεία κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο της επίθεσης, η οποία έλαβε χώρα στο βόρειο Μπέλφαστ αργά το βράδυ της Δευτέρας.

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱



Graphic Warning ⚠️



Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and… — J Stewart (@triffic_stuff_) June 9, 2026

Το περιστατικό, το οποίο προς το παρόν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία, έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Βρετανία μετά τη δολοφονία ενός φοιτητή που δέθηκε με χειροπέδες από την αστυνομία καθώς πέθαινε από τραύματα από μαχαίρι, αφού ο δολοφόνος του, ένας Σιχ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση.

Αυτό έρχεται επίσης μετά από επανειλημμένες διαμαρτυρίες για τη μετανάστευση, με τα λαϊκιστικά κόμματα να λένε ότι η πολιτική ασύλου της Βρετανίας επέτρεψε την είσοδο σε επικίνδυνους άνδρες στη χώρα. Η Βόρεια Ιρλανδία βίωσε πέρυσι ταραχές κατά των μεταναστών εν μέσω οργής για μια φερόμενη σεξουαλική επίθεση.

«Καταλαβαίνω ότι η απόπειρα δολοφονίας χθες το βράδυ θα αφήσει τους ανθρώπους να νιώθουν μια σειρά συναισθημάτων, από φόβο μέχρι θυμό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον, ο οποίος το χαρακτήρισε ως «κρίσιμο περιστατικό».

«Κάνω έκκληση για ηρεμία και την ασφάλεια όλων των κοινοτήτων μας σε απάντηση σε αυτό».

Είπε ότι το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα μάτια του και τραύματα από τομές στο πρόσωπο και την πλάτη του κατά τη διάρκεια της «βάναιας» επίθεσης, με ένα κουζινομάχαιρο που βρέθηκε στο σημείο.

Βίντεο έδειχνε αρκετούς περαστικούς να προσπαθούν να αποκρούσουν τον δράστη πριν φτάσει η αστυνομία, και ανώτεροι αξιωματικοί τους αποδίδουν τη σωτηρία της ζωής του άνδρα.

Ο ύποπτος, ένας 30χρονος Σουδανός υπήκοος, έχει συλληφθεί ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Η αστυνομία δήλωσε ότι διέμενε στην περιοχή, έχοντας λάβει άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2023, αφού ζήτησε άσυλο. Είχε ταξιδέψει στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους με λεωφορείο από το Δουβλίνο, έχοντας πετάξει εκεί από το Παρίσι σε άγνωστη ημερομηνία.

«Δεν υπάρχει κανένα ίχνος αυτού του υπόπτου σε καμία από τις βάσεις δεδομένων εθνικής ασφάλειας και δεν ήταν γνωστός στην Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Τζον Μπάουτσερ.

Οι ηγέτες των κύριων πολιτικών κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας καταδίκασαν από κοινού την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «φρικτή» και κάλεσαν επίσης για ηρεμία, λέγοντας ότι οι αναταραχές θα έβλαπταν μόνο τις κοινότητές τους.

«Η επίθεση χθες το βράδυ στο Βόρειο Μπέλφαστ ήταν φρικτή και σοκαριστική. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται θυμωμένοι και πολλοί άνθρωποι αισθάνονται βαθιά θλιμμένοι», δήλωσε η Πρώτη Υπουργός Μισέλ Ο’Νιλ στους δημοσιογράφους.

Μια ευρέως διαδεδομένη ανάρτηση στο Facebook και το WhatsApp καλεί σε διαμαρτυρίες το βράδυ της Τρίτης και σε απάντηση η αστυνομία έχει υποσχεθεί αυξημένη παρουσία σε όλη την περιοχή.

«Κανείς, κανείς στη Βόρεια Ιρλανδία δεν θέλει να δει μια επανάληψη της αναταραχής που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Χέντερσον.

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