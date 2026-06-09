Κυρώσεις από έξι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατά εποίκων στη Δυτική Όχθη – Οργισμένη αντίδραση από Ισραήλ

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατήγγειλε μια σειρά κυρώσεων που επιβλήθηκαν από έξι δυτικές χώρες σε εποικιστικές οντότητες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για τον ρόλο τους στη βία κατά των Παλαιστινίων.

«Το Ισραήλ απορρίπτει σθεναρά τα επαίσχυντα μέτρα που έλαβαν ξένες κυβερνήσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών, οντοτήτων και ενός κυβερνητικού υπουργείου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όρεν Μαρμορστάιν.

«Η πραγματική ουσία αυτών των βημάτων είναι η προσπάθεια επιβολής μιας πολιτικής στάσης σχετικά με το δικαίωμα των Εβραίων να εγκατασταθούν στη Γη του Ισραήλ και σχετικά με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση – καμουφλαρισμένη ως μέτρα κατά της βίας».

Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Οι έξι χώρες προειδοποίησαν επίσης ότι είναι έτοιμες να αναλάβουν περαιτέρω δράση εάν η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν λάβει επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων επιθέσεων των εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων και της κατάσχεσης της γης τους.

Το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο Σμότριτς, ο οποίος «προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης» και «υποστηρίζει ανοιχτά» την «επανεποικισμό της Γάζας», απαγορεύεται να εισέλθει στη γαλλική επικράτεια, τόνισε ο Μπαρό στην ανακοίνωσή του.

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