Time Out: Αυτές είναι οι 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο – Η θέση της Αθήνας

Όταν καταρτίζει κάποιος ένα ταξιδιωτικό πρόγραμμα, όλα εξαρτώνται από το τι έχει να προσφέρει μια πόλη. Ορισμένοι επισκέπτες αφιερώνουν μια ολόκληρη ημέρα στην εξερεύνηση ενός ιστορικού μνημείου ή στην ανάβαση σε ένα βουνό για να απολαύσουν μια εντυπωσιακή θέα.

Άλλοι, όμως, έχουν στο μυαλό τους ένα πράγμα: τα μενού. Η εξερεύνηση μιας πόλης μέσα από το φαγητό της σου δίνει μια γεύση -κυριολεκτικά- από τον συγκεκριμένο τόπο. Και η απόφαση για το πού να ταξιδέψει κανείς φέτος ακολουθώντας τις γευστικές του επιθυμίες έγινε λίγο πιο εύκολη. Ο εκδοτικός κολοσσός Time Out δημοσίευσε μια λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό.

Η περουβιανή πόλη Λίμα κατέλαβε την πρώτη θέση. Θεωρείται ευρέως η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής και αυτή η παραθαλάσσια μητρόπολη είναι γνωστή για θαλασσινές λιχουδιές όπως το σεβίτσε και η causa Limeña, ένα κομψό κρύο πιάτο με στρώσεις πατάτας. Για όσους θέλουν να φάνε καλά χωρίς να επιβαρύνουν σημαντικά το πορτοφόλι τους, η πόλη αξιολογήθηκε επίσης ως η πιο οικονομική για φαγητό έξω ανάμεσα στις 20 πόλεις της λίστας.

Η Virginia Gil, αρχισυντάκτρια στο Time Out στις ΗΠΑ, λέει ότι αυτές οι πόλεις είναι κάτι περισσότερο από απλώς ένα υπέροχο μέρος για να φάει κανείς.

«Οι πόλεις αυτής της λίστας είναι γνωστές για τα υλικά τους, τις εμβληματικές κουζίνες τους και τις βαθιά ριζωμένες γαστρονομικές ιστορίες τους, οι οποίες έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τρώνε οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η Gil σε email προς το CNN Travel. «Δεν είναι απλώς μέρη όπου συρρέουν σήμερα οι λάτρεις του φαγητού· είναι προορισμοί που προσελκύουν εδώ και δεκαετίες ταξιδιώτες σε αναζήτηση εξαιρετικών γευμάτων».

Για να σχηματίσει μια σαφή εικόνα σχετικά με το ποιες πόλεις ήταν οι αγαπημένες των καλοφαγάδων, το Time Out πραγματοποίησε έρευνα σε 24.000 κατοίκους από 150 πόλεις παγκοσμίως, ρωτώντας τους για την ποιότητα των εστιατορίων και του φαγητού, την οικονομική προσιτότητα των χώρων εστίασης και την κουλτούρα της πόλης. Συντάκτες και ειδικοί στο φαγητό από το Time Out αξιολόγησαν τα ευρήματα και συμπεριέλαβαν μόνο την πόλη με την υψηλότερη κατάταξη από κάθε χώρα.

Στη δεύτερη θέση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βρίσκεται η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, η οποία προσφέρει μια «αξεπέραστη κουλτούρα street food», σύμφωνα με το Time Out. Οι γαστρονομικές περιπέτειες σε αυτή την πόλη προσφέρουν γλυκές, πικάντικες, ξινές και αλμυρές γεύσεις μέσα από διάσημα πιάτα που μπορούν να κοστίζουν λιγότερο από 5 δολάρια.

Η Πόλη του Μεξικού βρίσκεται στην τρίτη θέση, προσφέροντας μια ποικιλόμορφη γαστρονομική σκηνή που εκτείνεται από εστιατόρια με αστέρια Michelin έως τοπικές υπαίθριες αγορές. Το taco al pastor, ένα αγαπημένο πιάτο με χοιρινό και ανανά, τιμάται μάλιστα σε έναν «διάδρομο τάκο» που βρίσκεται στη Lorenzo Boturini, μια διαδρομή 12 οικοδομικών τετραγώνων στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Στην τέταρτη θέση, το Λονδίνο θεωρείται ότι διαθέτει μία από τις πιο πολυπολιτισμικές γαστρονομικές σκηνές στον κόσμο. Μπορεί κανείς να βρει σχεδόν κάθε κουζίνα από κάθε γωνιά του πλανήτη, συγκεντρωμένη σε ένα μέρος. Η βρετανική πόλη συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη λίστα μεταξύ των κατοίκων για την ποιότητα των εστιατορίων. Η Borough Market, ίσως η παλαιότερη αγορά τροφίμων της πόλης, που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, θεωρείται απαραίτητη στάση για πολλούς τουρίστες.

Η Βαρκελώνη της Ισπανίας, όπου η γαστρονομική σκηνή επηρεάζεται έντονα από τη μεσογειακή της ιστορία, συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Το Time Out επισημαίνει τις τοπικές αγορές και τις καταλανικές παραδόσεις που καθιστούν αυτή την πόλη μία από τις καλύτερες. Μερικές τοπικές σπεσιαλιτέ που αξίζει να δοκιμάσει κανείς είναι το pa amb tomàquet, δηλαδή ψωμί με ντομάτα, και οι patatas bravas.

Η Αθήνα κατέλαβε την ένατη θέση στη διεθνή κατάταξη, που, σύμφωνα με το Time Out, συνδυάζει ιστορικές ταβέρνες με δεκαετίες παρουσίας, σύγχρονες γαστροταβέρνες και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δυναμική γευστική σκηνή. «Σεφ της νέας γενιάς επαναπροσδιορίζουν τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, δίνοντας νέα μορφή και αισθητική σε γνώριμες γεύσεις».

Η Αθήνα συγκέντρωσε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες από την επιτροπή ειδικών του Time Out, με το 80% να τη χαρακτηρίζει ως έναν από τους πιο συναρπαστικούς γαστρονομικούς προορισμούς της εποχής. Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι ίδιοι οι κάτοικοι, καθώς το 78% των Αθηναίων αξιολόγησε θετικά τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα στοιχεία που ξεχωρίζουν περισσότερο στην αθηναϊκή γαστρονομική εμπειρία είναι οι καφετέριες και τα οικογενειακά εστιατόρια.

Η Gil παρατήρησε ένα κοινό στοιχείο αφού εξέτασε τα δεδομένα: μια γνήσια αγάπη για το φαγητό.

«Κάθε μέρος έχει τη δική του δυναμική ιστορία – μεταναστευτικά ρεύματα που οδήγησαν στη δημιουργία νέων πιάτων, ντόπια υλικά που διαμορφώνουν τη γαστρονομική του ταυτότητα και γαστρονομικές παραδόσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τρώνε οι άνθρωποι σήμερα», είπε η Gil.

Η κορυφαία πόλη των ΗΠΑ στη λίστα βρίσκεται στη 15η θέση: η Νέα Υόρκη. Το Time Out αναδεικνύει τη σύνδεση ανάμεσα στη γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης και την πλούσια μεταναστευτική της ιστορία. Με μια συλλογή από κουζίνες που έφεραν όσοι μετακινήθηκαν από το εξωτερικό, η πόλη διαθέτει μερικές από τις καλύτερες πίτσες, bagels, pastrami και πολλά ακόμη.

Οι καλύτερες πόλεις για φαγητό το 2026 σύμφωνα με το Time Out:

Λίμα, Περού Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Βαρκελώνη, Ισπανία Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ Μελβούρνη, Αυστραλία Πεκίνο, Κίνα Αθήνα, Ελλάδα Λισαβόνα, Πορτογαλία Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Οσάκα, Ιαπωνία Μπανγκαλόρ, Ινδία Νάπολη, Ιταλία Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Χονγκ Κονγκ Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Μασσαλία, Γαλλία Κοπεγχάγη, Δανία Μεντεγίν, Κολομβία

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