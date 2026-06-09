Reuters: Σύμφωνα με το εγχειρίδιο για τα crypto η οικογένεια Τραμπ κερδίζει πάντα, οι επενδυτές όχι

Ήταν Ιανουάριος του 2025, ο πυρετός των κρυπτονομισμάτων μαινόταν και ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Έτσι, όταν η φίλη της Φατιμέ Ελγκντάουι της είπε για ένα διαδικτυακό μήνυμα από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ που υπερασπιζόταν την κυκλοφορία του δικού του κρυπτονομίσματος – «ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ $TRUMP ΣΑΣ ΤΩΡΑ» – σκέφτηκε: «Θεέ μου, αυτό είναι εξαιρετικό», αναφέρει το Reuters σε έρευνα για τις επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ σε κρυπτονομίσματα.

Αν ο Τραμπ έβαζε το όνομά του πίσω από αυτό, η Ελγκντάουι θυμάται ότι σκέφτηκε, «πρέπει να είναι μια νόμιμη επένδυση».

Η 29χρονη μηχανικός έργων λογισμικού στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, έβαλε 2.000 δολάρια από τις αποταμιεύσεις της στο meme coin $TRUMP – ένα καθαρά κερδοσκοπικό κρυπτο token του οποίου η αξία συχνά καθορίζεται από τη διαφημιστική εκστρατεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που έμενε, σκέφτηκε, ήταν να καθίσει και να περιμένει την άνοδο της τιμής.

Αντ’ αυτού, η τιμή έπεσε κατακόρυφα. Στα τέλη Μαΐου, η κατοχή της στο $TRUMP άξιζε λιγότερο από 120 δολάρια. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια Τραμπ τσεπώνει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των tokens, αφού δεν έχει διαθέσει καθόλου ή ελάχιστα από τα δικά της χρήματα στο έργο.

Το meme coin $TRUMP είναι ένα από τα τέσσερα κρυπτονομίσματα της οικογένειας Τραμπ που έχουν μετατραπεί σε οικονομικό τζακπότ για τους Τραμπ και σε πολύ κακό στοίχημα για αγοραστές όπως η Ελγκντάουι. Ενώ ποικίλλουν σε μέγεθος και δομή, καθεμία από αυτές τις επιχειρήσεις ακολούθησε το ίδιο μοτίβο. Οι Τραμπ ρίσκαραν λίγα εκ των προτέρων. Τα μέλη της οικογένειας Τραμπ – κυρίως οι μεγαλύτεροι γιοι του προέδρου, ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – διαφήμισαν την επιχείρηση. Οι Τραμπ συγκέντρωσαν χρήματα καθώς οι επενδυτές συσσωρεύτηκαν. Και αυτοί οι αγοραστές έχασαν πολλά όταν, για διάφορους λόγους, οι τιμές των κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με τον Τραμπ αργότερα κατέρρευσαν.

Μια έρευνα του Reuters δείχνει ότι η οικογένεια Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει αυτό το μοτίβο για να κερδίσει τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε ξανά την προεδρία. Ωστόσο, η άλλη πλευρά αυτής της χρηματικής άνθησης για την πρώτη οικογένεια της Αμερικής είναι σε άλλο μήκος κύματος: περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές είχαν καθαρές ζημίες ανήλθαν σε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Αυτοί οι επενδυτές περιλαμβάνουν αγοραστές λιανικής κρυπτονομισμάτων και μετοχών συνδεδεμένων με κρυπτονομίσματα, καθώς και εκείνους που επένδυσαν έμμεσα μέσω κεφαλαίων όπως τα ETF με έκθεση στα κρυπτονομίσματα του Τραμπ.

Η ανάλυση του Reuters σχετικά με τα κέρδη και τις ζημίες των επενδυτών στον τομέα των κρυπτονομισμάτων του Τραμπ βασίστηκε σε μια ανασκόπηση αρχείων blockchain – ουσιαστικά μιας βάσης δεδομένων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων – χιλιάδων σελίδων εταιρικών καταθέσεων, διαδικτυακών γνωστοποιήσεων από τις εταιρείες Τραμπ και δημόσιων δηλώσεων από τους Tραμπ και τα στελέχη των έργων τους, καθώς και συνεντεύξεις με στελέχη της κρυπτοβιομηχανίας. Τα ευρήματα εξετάστηκαν από περισσότερους από δώδεκα ειδικούς λογιστικής και κρυπτονομισμάτων, οι οποίοι έκριναν όλοι λογικές τις εκτιμήσεις του Reuters και την υποκείμενη ανάλυσή του για τις επιχειρήσεις Τραμπ.

Οι τέσσερις επιχειρήσεις που καλύπτονται στην ανάλυση περιλαμβάνουν την World Liberty Financial, την κορυφαία επιχείρηση κρυπτονομισμάτων των Τραμπ. Έχει αποφέρει στην οικογένεια περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των tokens διακυβέρνησής της με μια επίμονη υπόσχεση «να οικοδομήσει και να εκδημοκρατίσει ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα προς όφελος εκατομμυρίων», όπως ανέφερε σε μια πρώιμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα tokens, τα οποία δίνουν στους κατόχους δικαίωμα ψήφου σε ορισμένα θέματα διακυβέρνησης, έχουν καταρρεύσει σε αξία.

Οι αδελφοί Τραμπ έχουν επίσης ανακοινώσει δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, την American Bitcoin και την AI Financial Corp, γνωστές ως ALT5 Sigma μέχρι τον Απρίλιο, ως βολικούς τρόπους για να αποκτήσουν έκθεση σε κρυπτονομίσματα μέσω των μετοχών τους. Οι τιμές των μετοχών των εταιρειών έχουν καταρρεύσει. Και υπάρχει το token $TRUMP, η κακή του απόδοση είναι τυπική των meme coins, του οποίου η αξία αντανακλά τη δημοτικότητα των διαδικτυακών τάσεων ή διασημοτήτων που συνδέονται με αυτά.

Το Reuters είχε καταγράψει στο παρελθόν τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που έχουν φέρει τα κρυπτονομίσματα στην οικογένεια Τραμπ. Αυτή η έρευνα είναι η πρώτη που δείχνει ότι οι Τραμπ όχι μόνο έχουν πλουτίσει σε πρωτοφανή βαθμό για έναν εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ και την οικογένειά του, αλλά το έχουν κάνει μέσω συμφωνιών κρυπτονομισμάτων που ενείχαν ελάχιστο έως καθόλου κίνδυνο για αυτούς, ενώ είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες για τους ιδιώτες επενδυτές.

Από τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024, ο πρόεδρος και η οικογένειά του έχουν καταλάβει ένα τεράστιο μέρος της αγοράς για πωλήσεις κρυπτονομισμάτων. Δύο από τις τέσσερις επιχειρήσεις του Τραμπ που εξέτασε το Reuters έχουν πουλήσει μαζί περισσότερα κρυπτονομίσματα, σε αξία, από οποιοδήποτε άλλο κρυπτο εκτός από ένα, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του Reuters για τον κλάδο. Και από τις εκλογές του 2024, οι Τραμπ, ως οικογένεια, έχουν αποκομίσει περισσότερα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα από οποιαδήποτε εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις εταιρειών και δεδομένα του κλάδου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δεν σχολίασε άμεσα τα ευρήματα του Reuters και τις εμπειρίες των επενδυτών που έχασαν χρήματα από τα κρυπτονομίσματα των Τραμπ. Σε μια δήλωση που έστειλε μέσω email, η Κέλι δήλωσε: «Όλες οι ενέργειες του Προέδρου Τραμπ και της κυβέρνησής του λαμβάνονται προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

Ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Όλοι εκτός από τρεις από τους 27 μεμονωμένους επενδυτές που έδωσαν συνέντευξη για αυτό το άρθρο δήλωσαν ότι γνώριζαν το ιστορικό πτωχεύσεων, απλήρωτων εργολάβων και αποτυχημένων επιχειρήσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι πίστευαν ότι η θέση του στην κορυφή της αμερικανικής πολιτικής εξουσίας και αυτό που αντιλαμβάνονταν ως επιχειρηματική του οξυδέρκεια εξασφάλιζαν επικερδείς αποδόσεις στις επενδύσεις τους. Πολλοί παραδέχτηκαν ότι έκαναν ελάχιστη ή καθόλου δέουσα επιμέλεια. Κάποιοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να ελπίζουν ότι ο Τραμπ θα διορθώσει τα πράγματα. Άλλοι εξέφρασαν λύπη, θυμό και αμηχανία.

Κυμαίνονται από έναν μηχανικό λογισμικού από τη Μινεσότα που είπε ότι έχασε 60.000 δολάρια από τις αποταμιεύσεις του μέχρι έναν διευθυντή ξενοδοχείου στο Βιετνάμ που έχασε το εισόδημά του αξίας ετών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης εισαγωγών-εξαγωγών στο Τέξας, ένα στέλεχος φιλοξενίας στην Ουάσινγκτον και ένας συνταξιούχος από τη Νέα Υόρκη.

Η Ελγκντάουι είπε ότι έχει καταστεί σαφές ότι «δεν υπάρχει πλέον καμία ελπίδα» για την επένδυσή της στο meme coin $TRUMP. Είπε ότι τώρα πιστεύει ότι «ήταν απλώς ένα σχέδιο άντλησης και απόρριψης» – όταν οι πωλητές ενός περιουσιακού στοιχείου ανεβάζουν την τιμή του και στη συνέχεια το «πετούν» για κέρδος πριν καταρρεύσει. Παρόλα αυτά, είπε ότι θεωρεί τον εαυτό της τυχερό σε σύγκριση με άλλους αγοραστές $TRUMP οι οποίοι, σε διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας, έχουν πολύ μεγαλύτερες απώλειες σε ένα meme coin που έχει υποχωρήσει 97% από την κορύφωσή του τον Ιανουάριο του 2025.

Η Ελγκντάουι ήταν μια από τους επτά μόνο αγοραστές λιανικής κρυπτονομισμάτων του Τραμπ που συμφώνησαν να κατονομαστούν για αυτό το άρθρο. Οι υπόλοιποι ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, με τους πιο συνηθισμένους λόγους να είναι οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και οι φόβοι για doxxing ή αντίποινα από τον πρόεδρο και τους υποστηρικτές του.

Ο Ματ, ένας 45χρονος μηχανουργός στην Ιντιάνα, δήλωσε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, προσπαθούσε να αντιστρέψει τις πρόσφατες απώλειες από επενδύσεις, γι’ αυτό και τοποθέτησε 40.000 δολάρια – το 30% του χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων και μετοχών του εκείνη την εποχή – σε μετοχές της ALT5 Sigma. «Όταν μια μετοχή έχει κατά κάποιο τρόπο την υποστήριξη του προέδρου – τουλάχιστον από τους γιους του – θα περίμενε κανείς ότι θα ανέβαινε», είπε.

Οι μετοχές του Mατ έχουν μειωθεί κατά 79% σε αξία από τότε που τις αγόρασε, με απώλεια περίπου 32.700 δολαρίων. Συνεχίζει να τις κρατάει, είπε, επειδή πιστεύει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη. «Αποκαλώ τον εαυτό μου χαμένο, αλλά δεν έχω τα παρατήσει ακόμα», είπε.

Δεν κατηγορεί την οικογένεια Τραμπ. Είπε ότι πιστεύει πως οι Δημοκρατικοί και οι επενδυτές κατά του Τραμπ παίρνουν short θέσεις – ένα στοίχημα ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου θα πέσει – στα κρυπτονομίσματα της οικογένειας. «Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά. Ξέρω ότι όλοι αυτοί οι παγκοσμιοποιητές έχουν TDS και απλώς θα το κάνουν short», είπε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο για το «Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ», τον όρο που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές του Τραμπ για να περιγράψουν αυτό που βλέπουν ως μια παράλογα αρνητική αντίδραση στον πρόεδρο. Ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το επώνυμό του για να αποφευχθεί η πολιτικά φορτισμένη αντίδραση στο διαδίκτυο και από άτομα στην κοινότητά του.

Ένας 45χρονος επιχειρηματίας από το Τέξας, ο οποίος έβαλε 5.000 δολάρια σε American Bitcoin, δήλωσε ότι αγόρασε τη μετοχή επειδή «απλώς νιώθω ότι ο Τραμπ ξέρει από μπίζνες». Είπε ότι αγόρασε τις μετοχές του σε μέση τιμή 4,19 δολαρίων το περασμένο φθινόπωρο. Τις πούλησε όλες τον Δεκέμβριο στα περίπου 3,50 δολάρια, με συνολική ζημία περίπου 800 δολαρίων.

Ο Τεξανός δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον πρόεδρο υπεύθυνο για τις απώλειες: «Όλα τα κρυπτονομίσματα έχουν πέσει αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορείτε να κατηγορήσετε αποκλειστικά τον Τραμπ». Πρόσθεσε ότι αναμένει ότι τα κρυπτονομίσματα θα ανακάμψουν και ότι πρόσφατα άρχισε να αγοράζει ξανά American Bitcoin, στα 1,13 δολάρια.

Ο John Paul Rollert, του οποίου η έρευνα επικεντρώνεται στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο Booth School of Business περιλαμβάνει την ιστορία του καπιταλισμού και την ηθική της επιχειρηματικής ηγεσίας, δήλωσε ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα έπρεπε να είχαν αναρωτηθεί πριν δεσμευτούν εάν η οικογένεια Τραμπ θα έβγαζε χρήματα ακόμη και αν οι κρυπτογραφικές επιχειρήσεις αποτύγχαναν. Εάν η απάντηση ήταν ναι, «τώρα πλησιάζετε σε αυτό που μοιάζει με απάτη», δήλωσε ο Rollert, επίκουρος αναπληρωτής καθηγητής επιστήμης συμπεριφοράς.

Η World Liberty αποκάλυψε τα ψιλά γράμματα στο κάτω μέρος του ιστότοπού της και αλλού ότι η οικογένεια Τραμπ θα λάμβανε το μερίδιο του λέοντος των εσόδων από τις πωλήσεις μάρκων. Στο διαφημιστικό υλικό, περιλάμβανε δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ότι το token του δεν ήταν επένδυση και ότι οι αγοραστές δεν πρέπει να περιμένουν να αποκομίσουν κέρδος. Ο ιστότοπος για το meme coin $TRUMP περιέχει παρόμοιες προειδοποιήσεις.

Γενικότερα, οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ προειδοποιούσαν επί χρόνια τους επενδυτές, μεγάλους και μικρούς, ότι τα κρυπτονομίσματα ήταν εξαιρετικά ασταθή και γεμάτα απάτες. Ενώ τέτοιες ειδοποιήσεις έχουν εξαφανιστεί από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, οι χρηματοπιστωτικές αρχές σε πολλές άλλες χώρες συνέχισαν να δίνουν αυτό το μήνυμα.



Ο διάσημος επενδυτής Wilbur Ross, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εμπορίου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, δήλωσε ότι, όπως και άλλοι πολιτικοί των ΗΠΑ και οι οικογένειές τους, οι Τραμπ είναι ελεύθεροι να βγάζουν χρήματα. Όσο για τους μεμονωμένους επενδυτές, «αν οι άνθρωποι πρόκειται να αγοράσουν κάτι που είναι κερδοσκοπικό, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος», δήλωσε ο Ross, νυν αντιπρόεδρος της εταιρείας κρυπτονομισμάτων ReserveOne Inc. Πρόσθεσε: «Αν επέλεγαν να συνεχίσουν ως κάτοχοι, ελπίζοντας ότι θα ανέβαιναν περισσότερο, λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά τους».

Ο Ross είπε ότι δεν έχει επενδύσει σε καμία επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του Τραμπ. Οι επενδυτές έριξαν χρήματα στις επιχειρήσεις της οικογένειας Τραμπ καθώς η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων βρισκόταν σε άνοδο, ενισχυμένοι από τα στοιχήματα ότι μια δεύτερη προεδρία Τραμπ θα επιτάχυνε την είσοδο της αναδυόμενης κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων στην κυρίαρχη χρηματοδότηση. Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ άρχισε να εφαρμόζει πολιτικές και πρωτοβουλίες που θεωρούνταν ωφέλιμες για τον κλάδο, από την εφαρμογή ομοσπονδιακών κανόνων για τα stablecoins έως την άρση της αστυνόμευσης του κλάδου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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