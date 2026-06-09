Σοκ έχει προκαλέσει στην Τσεχία η υπόθεση με τον εντοπισμό μελών της σορού ενός βρέφους στην πόλη Kynšperk nad Ohří, στην περιοχή Sokolov, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τσεχικά μέσα ενημέρωσης, αφορά μία 35χρονη γυναίκα που κατηγορείται για τη δολοφονία του νεογέννητου παιδιού της, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τμήματα της σορού.

Photo: krimi-plzen.cz

Βρέθηκε παιδικό χέρι – Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εντοπίστηκε μέρος παιδικού σώματος, με τσεχικά μέσα να αναφέρουν ότι επρόκειτο για χέρι το οποίο εντόπισε η πεθερά της. Στην περιοχή στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με δεκάδες αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων στοιχείων.

Photo: krimi-plzen.cz

Το Novinky μετέδωσε ότι οι Αρχές ερεύνησαν την περιοχή και στη συνέχεια εντόπισαν και άλλα μέλη παιδικού σώματος. Η αστυνομία, λόγω της φύσης της υπόθεσης, έχει περιοριστεί σε προσεκτικές ανακοινώσεις για την πορεία της έρευνας.

Μέλη της σορού φέρεται να κατέληξαν σε σκυλιά

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης μεταδίδεται από το τοπικό Krimi Plzeň, το οποίο αναφέρει ότι μετά τη θανάτωση και τον διαμελισμό του βρέφους, μέρος της σορού φέρεται να κατέληξε σε σκυλιά.

Το στοιχείο αυτό αναπαράγεται και από τη βρετανική The Sun, η οποία επικαλείται τοπικά μέσα και αναφέρει ότι η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο τα υπόλοιπα μέλη της σορού να δόθηκαν σε σκυλιά.

Μυστήριο γύρω από την εγκυμοσύνη

Σύμφωνα με το Krimi Plzeň και άλλα τσεχικά μέσα, κάτοικοι της περιοχής φέρονται να είχαν παρατηρήσει ότι η γυναίκα έδειχνε έγκυος, πριν η κοιλιά της «εξαφανιστεί» ξαφνικά. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να γέννησε κρυφά και στη συνέχεια να σκότωσε το βρέφος.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Η 35χρονη κατηγορείται για ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα ανθρωποκτονίας/δολοφονίας.

Το Krimi Plzeň αναφέρει ότι η γυναίκα, τα αρχικά της οποίας μεταδίδονται ως M. M. και η οποία φέρεται να έχει γεννηθεί το 1990, τέθηκε υπό κράτηση μετά τη δικαστική διαδικασία για την προφυλάκισή της. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε στην ανάκριση.

Photo: krimi-plzen.cz

Αν κριθεί ένοχη, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 χρόνια ή ακόμη και ισόβια.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

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