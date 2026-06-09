Μέση Ανατολή: Σε μια κλωστή η εκεχειρία – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο, την ώρα που Τραμπ και Βανς μιλούν για συμφωνία με το Ιράν

Κυριολεκτικά σε μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτο τις επιθέσεις στο Λίβανο, ισχυριζόμενο ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, πάντως, υπάρχει αισιοδοξία ότι ΗΠΑ και Ιράν θα επιτύχουν συνολική συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες – έστω κι αν αυτή δεν αρέσει στο Ισραήλ.

«Σφυροκόπημα» στην Τύρο

Προς το παρόν και σύμφωνα με ΜΜΕ του Λιβάνου, το μεσημέρι της Τρίτης σημειώθηκαν ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην παράκτια πόλη της Τύρου. «Εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σφοδρή επιδρομή στην Τύρο», αναφέρει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης για ολόκληρη την πόλη και τα περίχωρά της, συμπεριλαμβανομένης μιας χριστιανικής συνοικίας η οποία έως τώρα δεν είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοιες εντολές.

Lebanese media reports Israeli strikes in the coastal city of Tyre a short while ago.



Earlier, the IDF issued an evacuation warning for the entire city and its outskirts, including a Christian neighborhood that until now had not faced such orders. pic.twitter.com/gwAI2sLKZL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 9, 2026

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντράι, απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, γράφοντας στο X ότι «υπό το φως της παραβίασης της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ και της στόχευσης του ισραηλινού εσωτερικού μετώπου από την ίδια, οι IDF – οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις – είναι αναγκασμένες να δράσουν δυναμικά εναντίον της».

Μετά τις νέες απειλές του Ισραήλ, εργαζόμενοι της λιβανικής πολιτικής άμυνας απομάκρυναν ηλικιωμένους από την Τύρο, καθώς οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να φεύγουν από τις απειλούμενες περιοχές στην Τύρο και οι ομάδες διάσωσης «απομακρύνουν τους ευάλωτους σε ασφαλείς τοποθεσίες», μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ ανέφερε ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο.

Αισιόδοξος Τραμπ

Την ίδια στιγμή, πάντως, στην Ουάσινγκτον εκφράζεται αισιοδοξία ότι ΗΠΑ και Ιράν θα καταλήξουν σύντομα σε συνολική συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με τον Γερουσιαστή Λίντσι Γκρέιαμ ότι «ήμασταν μια πολύ σκληρή ομάδα και νομίζω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά πραγματικά θα την κερδίσουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες όταν ανακηρύξουμε την απόλυτη νίκη», προσθέτοντας ότι «θα είναι μια απόλυτη νίκη. Θα συμβεί πολύ σύντομα και οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν».

Νωρίτερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε τους τελικούς του NBA, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν φαίνεται να αποκλιμακώνεται προσωρινά, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είχα μια πολύ καλή συνομιλία μαζί του. Χτυπήθηκε και απάντησε. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. «Χτυπήθηκε, ανταπέδωσε και τώρα το θεωρούν λήξαν. Θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για περίπου μία εβδομάδα ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη βρίσκονται στην τελική ευθεία. «Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια αυτού που θα είναι μια πολύ, πολύ καλή συμφωνία, η οποία δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα την απόκτηση πυρηνικών όπλων», ανέφερε.

Βανς: Μπορεί να μην αρέσει στο Ισραήλ

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, μάλιστα, πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα. Ο Βανς, μιλώντας στο Fox News ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά είναι πολύ πιθανό αυτή η συμφωνία «να μην αρέσει στο Ισραήλ». «Με το Ισραήλ έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενος για την στάση του Ισραήλ που δείχνει ορισμένες φορές να αγνοεί τις προτροπές του Τραμπ γύρω από τα ζητήματα στη Μέση Ανατολή, απάντησε: «Νομίζω ότι ο Πρόεδρος ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο: ενώ το Ισραήλ έχει προφανώς ορισμένους στόχους, ο κύριος στόχος των ΗΠΑ στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές είναι «πολύ κοντά σε συμφωνία».

Στο σημείο εκείνο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τώρα, στο Ισραήλ μπορεί να αρέσει αυτό, μπορεί και να μην αρέσει. Αλλά ουσιαστικά, πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Όταν ρωτήθηκε αν οι Ιρανοί «προσπαθούν να παίξουν» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ο Βανς απάντησε: «Όλοι προσπαθούν πάντα να παίξουν με όλους».

Καχυποψία στην Τεχεράνη

Πάντως, από την πλευρά του Ιράν δεν φαίνεται να υπάρχει η ίδια θετική ματιά: ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος εξέφρασε αμφιβολίες για το ενδεχόμενο να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, λέγοντας στο CNN ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια σε ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ο εμπλουτισμός ουρανίου. Ο Εμπραχίμ Αζιζί, επικεφαλής της Eπιτροπής Eθνικής Aσφάλειας και Eξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «έλλειψη εμπιστοσύνης» μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημείωσε, δε, ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη διακρίνει «σοβαρή βούληση» από την Ουάσινγκτον για την οριστικοποίηση του πλαισίου οποιασδήποτε συμφωνίας. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κλιμακώθηκαν εκ νέου, αφού οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επιθέσεις, στη σοβαρότερη παραβίαση της προσωρινής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο.

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