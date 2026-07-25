Συρία: Τουλάχιστον 35 νεκροί σε φονική σύγκρουση δύο λεωφορείων

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Τριάντα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο επιβατικών λεωφορείων στον δρόμο Ντέιρ αλ-Ζορ – Δαμασκού.

Όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, στη σύγκρουση ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε μέλη των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας και ένα πολιτικό επιβατικό λεωφορείο.

🇸🇾 A fatal bus collision occurred on the Damascus-Deir ez-Zor road in Syria.



Syria's news agency reported that the Defense Ministry is sending helicopters to participate in evacuating casualties and victims from the incident. pic.twitter.com/99SvQqYHr6 — Political Pen (@politicalpen_) July 25, 2026



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