Μαργαρίτης: «Τώρα αυτά δεν είναι μπουζούκια – Ο τραγουδιστής πρέπει να αλλάξει επάγγελμα»

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Μια διαφορετική πλευρά της πολυετούς διαδρομής του στο ελληνικό τραγούδι αποκάλυψε ο Γιώργος Μαργαρίτης, μιλώντας χθες το βράδυ (24/7) στην εκπομπή «Ένας και Ένας» του ΕΡΤNews.

Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής έκανε μια αναδρομή στις δεκαετίες που έζησε μέσα στη νυχτερινή διασκέδαση, μίλησε για τον τζόγο, αλλά και για τους λόγους που, όπως είπε, τον βοήθησαν να αποφύγει τις πιο επικίνδυνες πλευρές της νύχτας.

Με αφορμή τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη νυχτερινή ζωή, ο Γιώργος Μαργαρίτης εξέφρασε την άποψή του πως η σημερινή διασκέδαση απέχει σημαντικά από όσα γνώρισε ο ίδιος στην αρχή της καριέρας του. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών έχουν αλλάξει, καθώς στο παρελθόν το πρόγραμμα ήταν πολύ πιο απαιτητικό.

«Τώρα αυτά δεν είναι μπουζούκια. Αυτά είναι λάιτ. Ποιος τραγουδιστής τώρα τραγουδάει μια φορά την εβδομάδα και τι έγινε; Κι αυτός πρέπει να αλλάξει επάγγελμα», είπε, θυμίζοντας πως οι τραγουδιστές της δικής του εποχής μπορούσαν να εργάζονται καθημερινά, χωρίς να έχουν ρεπό.

Η συζήτηση πέρασε και στο θέμα του τζόγου, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν πρόκειται για κάτι που θα πρέπει απαραίτητα να αντιμετωπίζεται ως ταμπού, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυτοέλεγχος και επίγνωση των ορίων.

«Ο τζόγος δεν είναι κάτι παρεξηγημένο. Σήμερα τα χάνω εγώ, τα παίρνεις εσύ, αύριο τα χάνεις εσύ, τα παίρνω εγώ. Απλώς να ξέρεις να κουμαντάρεις τον εαυτό σου, μην αφήσεις και τίποτα ανθρώπους να πεινάνε», ανέφερε.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης συνέδεσε, μάλιστα, τη δική του σχέση με τον τζόγο με μια σημαντική στιγμή στην επαγγελματική του πορεία. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Τάκη Σούκα και στην προσπάθεια που χρειάστηκε να κάνει προκειμένου να προχωρήσει στην ηχογράφηση του πρώτου του δίσκου.

«Ο πρώτος δίσκος μου ήταν με τον Τάκη τον Σούκα. Το πρώτο μας ραντεβού ήταν το ’76 και ανταμώσαμε το ’80. Καταλαβαίνεις τι συνεπέστατος που ήμουνα. Τι έκανε ο τζόγος τώρα. Όταν ανταμώσαμε, είχε αγανακτήσει και ο Τάκης, λέει, θα κάνουμε δίσκο; Αν είναι, μου λέει, άφησε τον τζόγο στην άκρη, πάμε να το κάνουμε. Και έτσι έγινε. Έπαιξε και ο Τάκης ένα ρόλο».

Μιλώντας για τη δική του πορεία και για το πώς κατάφερε να μείνει μακριά από καταστάσεις που θα μπορούσαν να τον παρασύρουν, ο λαϊκός τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που επέλεξε να έχει κοντά του. Για τον ίδιο, η στάση απέναντι στις φιλίες και στις συναναστροφές παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου.

«Άμα θέλεις να είσαι αγαπητός με όλο τον κόσμο, κάνε όσους πιο λίγους φίλους μπορείς. Μην ανακατεύεσαι πολύ σε πράγματα… Εγώ δεν έγινα 20 χρονών όπως γίνανε μερικοί. Εγώ ήμουν 35 χρονών, οπότε είχε κατασταλάξει το μυαλό μου», είπε.

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