Diddy: Στην απομόνωση μετά από επεισόδιο με συγκρατούμενό του

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Ο Σον «Diddy» Κομπς φέρεται να οδηγήθηκε σε κελί απομόνωσης στις ομοσπονδιακές φυλακές Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από επεισόδιο με άλλον κρατούμενο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο άλλος κρατούμενος φέρεται να απηύθυνε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς στον Κομπς. Η λεκτική αντιπαράθεση φέρεται σύντομα να πήρε πιο σοβαρή τροπή, με τους δύο άνδρες να έρχονται αρχικά στα χέρια και στη συνέχεια να ανταλλάσσουν γροθιές.

Ο Diddy φέρεται να ανταπέδωσε τα χτυπήματα, μέχρι την παρέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι έσπευσαν να σταματήσουν τη συμπλοκή και να χωρίσουν τους δύο κρατούμενους.

Στην απομόνωση μετά το επεισόδιο

Μετά τον καβγά, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, ο Κομπς μεταφέρθηκε σε κελί απομόνωσης. Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε εάν εξακολουθεί να βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι σωφρονιστικές αρχές του Fort Dix δεν επιβεβαίωσαν το περιστατικό. Εκπρόσωπός τους, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας, δήλωσε ότι δεν παρέχονται πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης συγκεκριμένων κρατουμένων, ούτε για το εάν κάποιος βρίσκεται υπό έρευνα ή αντιμετωπίζει πιθανές κυρώσεις.

Μέχρι στιγμής, ούτε η πλευρά του Σον Κομπς έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις πληροφορίες περί συμπλοκής.

Ενδέχεται να επηρεαστεί η ημερομηνία αποφυλάκισής του;

Το φερόμενο επεισόδιο ενδέχεται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία εάν επιβληθεί στον Diddy πειθαρχική ποινή. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να επηρεάσει τους όρους κράτησής του ή την προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισής του, η οποία έχει τοποθετηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2028.

Ο Σον Κομπς εκτίει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, μετά την καταδίκη του για δύο αδικήματα που αφορούν τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, κατά παράβαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act. Η ποινή του, που επιβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, περιλαμβάνει επίσης πέντε χρόνια εποπτευόμενης ελευθερίας και πρόστιμο ύψους $500.000.

Προς το παρόν, πάντως, παραμένει ασαφές εάν πράγματι σημειώθηκε η συμπλοκή, εάν ο Diddy έχει μεταφερθεί σε απομόνωση και εάν αντιμετωπίζει κάποια πειθαρχική διαδικασία, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις σχετικές πληροφορίες.

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