Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

Συνελήφθη μαθήτρια που φέρεται να μαχαίρωσε τρία άτομα σε σχολείο στο Μάντσεστερ.

Το πρωί της Τρίτης (9/6) σήμανε συναγερμός σε σχολειο στην κοινότητα Μπλάκλι του Μάντσεστερ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ δόθηκε εντολή στους μαθητές και τους δασκάλους να παραμείνουν στις αίθουσες.

Three people have suffered 'knife 🗡️🔪 wounds' after a school stabbing in Manchester.



The Co-op Academy in Blackley was placed in lockdown and a girl was arrested following the 'serious incident' this morning. pic.twitter.com/mRrIMWfidg — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) June 9, 2026

Η δράστιδα φέρεται να τραυμάτισε ένα 14χρονο αγόρι, ένα 14χρονο κορίτσι και 27χρονο καθηγητή.Το προσωπικό του σχολείο κατάφερε να την αφοπλίσει πριν φτάσει η αστυνομία.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο 14χρονος φέρει τραύμα στο αυτί, η συνομήλικη του στον ώμο και ο καθηγητής στο λαιμό.

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