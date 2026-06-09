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09.06.2026 15:47

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

09.06.2026 15:47
blackly

Συνελήφθη μαθήτρια που φέρεται να μαχαίρωσε τρία άτομα σε σχολείο στο Μάντσεστερ.

Το πρωί της Τρίτης (9/6) σήμανε συναγερμός σε σχολειο στην κοινότητα Μπλάκλι του Μάντσεστερ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ δόθηκε εντολή στους μαθητές και τους δασκάλους να παραμείνουν στις αίθουσες

Η δράστιδα φέρεται να τραυμάτισε ένα 14χρονο αγόρι, ένα 14χρονο κορίτσι και 27χρονο καθηγητή.Το προσωπικό του σχολείο κατάφερε να την αφοπλίσει πριν φτάσει η αστυνομία.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο 14χρονος φέρει τραύμα στο αυτί, η συνομήλικη του στον ώμο και ο καθηγητής στο λαιμό. 

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