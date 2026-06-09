CNN: Πάνω από 37 φορές ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι προ των πυλών

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από τότε που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, λέγοντας τότε ότι οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε μια συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Απριλίου ότι είχαν «προχωρήσει πολύ», αλλά χρειάζονταν δύο εβδομάδες για να «οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η Συμφωνία». Κατέληξε λέγοντας ότι «είναι τιμή μας που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στην επίλυση».

Δεν υπήρξε καμία επίλυση, φυσικά. Αλλά ο Τραμπ παρ’ όλα αυτά αφιέρωσε τους δύο μήνες από τότε συνεχίζοντας να υπονοεί ότι μια συμφωνία ήταν προ των πυλών, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN.

Συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν από την εκεχειρία, το έχει κάνει τουλάχιστον 37 φορές. Τόσες φορές έχει πει ευθέως – σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιες εμφανίσεις και τηλεφωνικές κλήσεις με τα μέσα ενημέρωσης – ότι μια συμφωνία ήταν κοντά ή ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ήταν απεγνωσμένο να την επιτύχει.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό ισχύει περισσότερο σήμερα από ό,τι στις 7 Απριλίου. Αλλά ο Τραμπ συνεχίζει να το λέει, είτε επειδή έχει ψευδαισθήσεις, προσπαθώντας να ηρεμήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές είτε επειδή νομίζει ότι μπορεί να υλοποιηθεί.

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Αλλά σαφώς δεν είναι ένας ισχυρισμός που ο κόσμος πρέπει να παίρνει πλέον στα σοβαρά.

Ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους έξω από το Air Force One για υποτιθέμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και ανέφερε «σημαντικά σημεία συμφωνίας, θα έλεγα – σχεδόν όλα τα σημεία συμφωνίας». (Στην πραγματικότητα, το Ιράν αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις).

Την επόμενη μέρα, άρχισε να επαναλαμβάνει αυτό που έχει γίνει ένα συνηθισμένο ρεφρέν: ότι το Ιράν ήθελε απεγνωσμένα να κλείσει μια συμφωνία.

«Νομίζω ότι θα το τερματίσουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά».

Μέχρι τις 25 Μαρτίου, έγινε γνωστό ότι το Ιράν ήθελε «τόσο πολύ να κλείσει μια συμφωνία». Στις 26 Μαρτίου, σε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ιράν «παρακαλούσε να κλείσει μια συμφωνία».

(Παρά το γεγονός ότι ήταν τόσο ανυπόμονο να κλείσει αυτή τη συμφωνία, το Ιράν κατά κάποιο τρόπο αντιστάθηκε για δυόμισι μήνες ακόμη).

Στις 29 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν προέβλεπε την επίτευξη συμφωνίας την επόμενη εβδομάδα και απάντησε: «Βλέπω μια συμφωνία με το Ιράν, ναι».

Οι προβλέψεις του Τραμπ άρχισαν να επιβεβαιώνονται σε αυτό το σημείο. Στις 6 Απριλίου, δήλωσε ότι ήταν «πολύ κοντά σε μια συμφωνία» πριν από μια οπισθοδρόμηση.

Την επόμενη μέρα, ανακοίνωσε την εκεχειρία, η οποία αρχικά υποτίθεται ότι θα διαρκούσε δύο εβδομάδες, ενώ οι δύο πλευρές θα κατέληγαν σε μια συμφωνία.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 15 Απριλίου, δήλωσε στο Fox Business: «Νομίζω ότι είναι κοντά στο τέλος, το βλέπω πολύ κοντά στο τέλος».

«Θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι θέλουν πολύ να κάνουν μια συμφωνία».

credit: AP

Τις επόμενες μέρες, ο Τραμπ ουσιαστικά διαβεβαίωσε ότι όλα είχαν τελειώσει:

«Φαίνεται πολύ καλό που θα κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν, και θα είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις 16 Απριλίου.

Μέχρι τις 17 Απριλίου, ισχυρίστηκε σε τρεις ξεχωριστές εμφανίσεις ότι το Ιράν είχε «συμφωνήσει σε όλα», ότι «νομίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία την επόμενη ή δύο μέρες» και ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές διαφορές».

Και στις 20 Απριλίου, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, προέβλεψε ότι «όλα θα συμβούν, σχετικά γρήγορα!»

Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, το Ιράν εξακολουθούσε να «πεθαίνει να κάνει μια συμφωνία» στις 30 Απριλίου.

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που δεν θα πρέπει να διαρκέσει πολύ…» στοιχημάτισε σε δημοσιογράφους την 1η Μαΐου.

Ο Τραμπ συγκρατήθηκε στις προβλέψεις του για ένα διάστημα, πριν ανακοινώσει στις 18 Μαΐου ότι αναβάλλει τις στρατιωτικές επιθέσεις για «δύο ή τρεις ημέρες» κατόπιν αιτήματος χωρών της Μέσης Ανατολής, «επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ στο να καταλήξουν σε συμφωνία».

Σε αυτό το σημείο, ακόμη και ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει πόσο συχνά τέτοιες προβλέψεις είχαν πάει στραβά.

«Είχαμε περιόδους που σκεφτόμασταν – σχεδόν να πλησιάζουμε στο να καταλήξουμε σε συμφωνία και δεν λειτούργησε», είπε ο Τραμπ, πριν προσθέσει: «Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό».

Δεν ήταν διαφορετικό. Αλλά παρέμεινε απτόητος.

«Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ στις 19 Μαΐου στο Κογκρέσο.

Μέχρι τις 23 Μαΐου, έκανε τους γύρους όπως ακριβώς είχε κάνει και στις 17 Απριλίου. Είπε ότι η κυβέρνηση «πλησίαζε πολύ περισσότερο» σε μια συμφωνία. Είπε ότι η συμφωνία «είχε διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό και υπόκειται σε οριστικοποίηση». Και είπε ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί «σύντομα» και ότι οι «τελικές πτυχές» συζητούνταν.

Στις 28 Μαΐου, σε μια συνέντευξη με τη νύφη του Λάρα Τραμπ, τα πράγματα ήταν «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία».

Και την Κυριακή, διαβεβαίωσε ότι ήταν «πολύ κοντά σε μια συμφωνία», αλλά ότι το Ιράν και το Ισραήλ την έθεταν σε κίνδυνο εμπλεκόμενοι σε μια παράλληλη συμπλοκή.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε στο Axios. «Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ανατιναχθεί εξαιτίας αυτού που συμβαίνει τώρα».

Ήταν τουλάχιστον η τρίτη φορά που ο Τραμπ είπε στο Axios ότι μια συμφωνία ήταν επικείμενη. Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης για το «γεράκι» του πολέμου, γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα, ο Τραμπ προέβλεψε για άλλη μια φορά μια «ολοκληρωτική νίκη» τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Διαπραγματευόμαστε τώρα. Θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα».

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