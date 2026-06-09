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09.06.2026 15:59

Αμερικανικό ελικόπτερο Apache συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν – Drone διέσωσε τα δύο μέλη του πληρώματος

09.06.2026 15:59
apache

Ένα drone του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «βρήκε και διέσωσε» δύο μέλη πληρώματος των ΗΠΑ μετά την πτώση ενός ελικοπτέρου Apache του Αμερικανικού Στρατού στα ανοικτά των ακτών του Ομάν «ενώ περιπολούσε περιφερειακά ύδατα», δήλωσε ο αμερικανικός στρατός νωρίς την Τρίτη.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, λοχαγός Τίμοθι Χόκινς, δήλωσε: «Ένα drone επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βρήκε και διέσωσε το πλήρωμα από το νερό. Η Ομάδα Εργασίας 59 του 5ου Στόλου των ΗΠΑ είναι η πρώτη επιχειρησιακή ομάδα εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ναυτικού».

Η Ομάδα Εργασίας 59, η οποία ξεκίνησε το 2021, περιλαμβάνει μη επανδρωμένα οχήματα και drones. Είναι η πρώτη ομάδα εργασίας του Ναυτικού αυτού του είδους.

«Οι στρατιώτες διασώθηκαν με ασφάλεια μέσα σε περίπου δύο ώρες και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η αιτία του ατυχήματος βρίσκεται υπό διερεύνηση», δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ο στρατιωτικός κλάδος που είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, σε μια ανάρτηση στο X.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Οι πιλότοι είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε».

Η συντριβή του ελικοπτέρου σηματοδοτεί την πρώτη απώλεια ενός Apache από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

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