Η σεξουαλική βία κατά Παλαιστινίων ως εργαλείο πολέμου από το Ισραήλ: «Φωνάζαμε ω Κύριε και αυτοί γελούσαν»

«Μας έγδυσαν και μας βίασαν. Φωνάζαμε: “Ω Κύριε, ω Θεέ μου”, Αυτοί γελούσαν και μας βιντεοσκοπούσαν». Στο νέο ντοκιμαντέρ του Al Jazeera «Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon» μίλησαν Παλαιστίνιοι που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στις ισραηλινές φυλακές.

Ο Αλ-Μπακρί εργαζόταν στο υπουργείο Παιδείας της Γάζας και συνελήφθη τον Μάρτιο του 2024. Ο βιασμός του έλαβε χώρα στις 10 Απριλίου 2024, ανήμερα της γιορτής του του Ιντ αλ-φιτρ, στο τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Τον πρώτο μήνα δέχθηκε ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, δέσιμο και είχε αναγκαστεί να κάνει πάνω του την αναγκη.

Την ημέρα του βιασμού οι στρατιώτες και στρατιωτικοί σκύλοιτους περικύκλωσαν. «Υπήρχαν έξι στρατιώτες στα δεξιά και έξι στα αριστερά και σε ρωτούσαν το όνομά σου.Αν έλεγες “Μωάμεθ”, θα σου απαντούσαν: “Όχι, πες ότι το όνομά σου είναι μπ****”».

«Δεν υπήρχε έλεος. Παραμείναμε σε αυτή την κατάσταση σεξουαλικής κακοποίησης και ξυλοδαρμών για περίπου 20 λεπτά έως μισή ώρα. Στη συνέχεια, μας είπαν να ντυθούμε και μας πήγαν πίσω στη φυλακή», προσέθεσε.

Οι καταγγελίες για σεξουαλική βία στις ισραηλινές φυλακές δεν είναι κάτι καινούργιο – χρονολογούνται από δεκαετίες πριν. Ωστόσο, με την έναρξη του φαίνεται η χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου έγινε πιο διαδεδομένη κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα.

O Τζομπ όπως και ο αλ-Μπακρί θεωρούσε τον εαυτό του έναν συνηθισμένο οικογενειάρχη. Και οι δύο έβαζαν το μέλλον των παιδιών τους πάνω από το δικό τους. Και οι δύο έδιναν προτεραιότητα στην ασφάλεια των οικογενειών τους από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα τον Οκτώβριο του 2023, ενώ και οι δύο είχαν συνηθίσει να οδηγούν τις οικογένειές τους μέσα από σημεία ελέγχου, βομβαρδισμούς και βίαιους και αναγκαστικούς εκτοπισμούς.

Τον βίασαν γυναίκες στρατιώτες με αντικείμενα

Αυτό άλλαξε όταν και οι δύο αιχμαλωτίστηκαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν επανειλημμένα από Ισραηλινούς στρατιώτες. Όπως στην περίπτωση του αλ-Μπακρί, οι αναμνήσεις του Τζομπ από τον βιασμό του είναι εξίσου καθαρές. «Γυναίκες στρατιώτες μπήκαν στο κελί μου», είπε στο Al Jazeera περιγράφοντας την κτηνωδία που βίωσε. «Μου έβαλαν σιδερένιες χειροπέδες και τα χέρια πίσω από την πλάτη μου. Έβγαλαν τις χειροπέδες από τα πόδια μου και μου έβαλαν άλλες και μετά με γδύσανε», εξιστόρησε. Τον ακινητοποίησαν στο έδαφος με μπότες να τον πατάνε στην πλάτη και στον λαιμό του, ενώ οι γυναίκες στρατιώτες τον βίασαν χρησιμοποιώντας τεχνητά αντικείμενα.

«Οι στρατιώτες γύρω τους χειροκροτούσαν και κινηματογραφούσαν τη σκηνή. Κινηματογραφούσαν τη σκηνή του βιασμού», είπε ακόμα και συμπλήρωσε ότι ο βιασμός και τα σεξουαλικά βασανιστήρια συνεχίστηκαν, ενώ τον ανέκριναν για τυχόν γνώση της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Αναπολώντας τα γεγονότα της σύλληψής του, ο Τζομπ θυμήθηκε ότι του έδεσαν τα μάτια, τον βασάνισαν, τον ποδοπάτησαν και τον χτύπησαν, ενώ ταυτόχρονα τον ανέκριναν για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία σχέση με όσα εξελίχθηκαν εκείνη την ημέρα και δεν γνώριζε τίποτα.

«Μας έλεγαν: “Γνωρίζετε τον Θεό και το εδάφιο του Κορανίου, οφθαλμός αντί οφθαλμού, δόντι αντί δοντιού. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θα θερίσεις”», θυμήθηκε και συμπλήρωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες του είπαν: «Μπήκες στα εδάφη μας, εισέβαλες στα ισραηλινά εδάφη. Βίασες και έκανες αυτό και έκανες εκείνο».

Έβαζαν σκύλους να περπατούν πάνω τους

Στον Αλ-Μπακρί δόθηκε ένας αριθμός αντί για όνομα και περιέγραψε ότι τον χτυπούσαν όταν προσπαθούσε να ταυτοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. «Βρίσκεσαι εδώ ως αιχμάλωτος πολέμου. Ήρθες εδώ εξαιτίας της καταστροφής που προκάλεσες», θυμήθηκε ότι του είπαν.

Εκτός από τον βιασμό, είπε ο αλ-Μπακρί, αυτός και άλλοι κρατούμενοι δέχτηκαν επίθεση με σκύλους και με αυτό που περιέγραψε ως ηχητικές βόμβες που είχαν ως στόχο να προκαλέσουν αποπροσανατολισμό.

«Έπρεπε να κοιμάσαι μπρούμυτα, με δεμένα χέρια και δεμένα μάτια, ενώ έβαζαν σκύλους να περπατάνε πάνω σου και σε κλωτσούσαν», είπε.

Συστηματική χρήση σεξουαλικής βίας

Οι διηγήσεις του Αλ-Μπακρί και του Τζομπ είναι μερικές από τις πολλές λεπτομερείς μαρτυρίες πρώην κρατουμένων γι’ αυτό που οι δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC), ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η ειδική εισηγήτρια τους για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, χαρακτηρίζουν ως εκτεταμένη και συστηματική χρήση βιασμού και σεξουαλικών βασανιστηρίων από τον ισραηλινό στρατό εναντίον Παλαιστινίων. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (PCHR) και το Ευρωμεσογειακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν επίσης καταγράψει μαρτυρίες κρατουμένων που περιγράφουν πώς Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χρησιμοποιήσει σκύλους κατά τη διάρκεια των βιασμών.

Εκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025 χαρακτηρίζει «συστηματική» τη χρήση σεξουαλικής και άλλων μορφών έμφυλης βίας από το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Τον Μάιο, το Ισραήλ προστέθηκε στη «μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ζώνες συγκρούσεων». Η Human Rights Watch, η Διεθνής Αμνηστία, η ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα B’Tselem και το PCHR έχουν περιγράψει την κυρίαρχη κουλτούρα σεξουαλικής βίας εντός των ισραηλινών δυνάμεων, ειδικά μεταξύ εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία των Παλαιστινίων κρατουμένων. Πολλοί συνελήφθησαν και κρατήθηκαν χωρίς κατηγορία στο πλαίσιο του ισραηλινού συστήματος διοικητικής κράτησης.

Κανένας στρατιώτης δεν καταδικάστηκε

Κανένας στρατιώτης ή φρουρός δεν έχει καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων. Το Ισραήλ συνέλαβε 10 αξιωματικούς ασφαλείας μετά τη διαρροή ενός βίντεο που έδειχνε τον βιασμό ενός κρατουμένου στο στρατόπεδο κράτησης Σντε Τεϊμάν, στην έρημο του Νεγκέβ, τον Ιούλιο του 2024. Ωστόσο, ομάδες ακροδεξιών διαδηλωτών ανάμεσα στους οποίους και βουλευτές, προσπάθησαν να εισβάλουν στις εγκαταστάσεις όπου κρατούνταν οι φρουροί, σε μια προσπάθεια να τους απελευθερώσουν.

Τον περασμένο Ιούλιο, το Ισραήλ απέσυρε όλες τις κατηγορίες εναντίον των φρουρών. Η γυναίκα αξιωματικός που φέρεται να διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης, η υποστράτηγος Γιφάτ Τόμερ-Γιερουσάλμι, συνελήφθη στη συνέχεια. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε το «έγκλημά» της – τη διανομή του βίντεο του βιασμού από Ισραηλινούς στρατιώτες – ως τη «σοβαρότερη επίθεση στις δημόσιες σχέσεις» της χώρας από την ίδρυσή της.

Παρά το γεγονός ότι οι αναλυτές έχουν περιγράψει ένα καθιερωμένο μοτίβο βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον Παλαιστινίων, το Ισραήλ δεν έχει ακόμη υποστεί νομική καταδίκη από κανέναν διεθνή οργανισμό ούτε έχει αντιμετωπίσει κυρώσεις για τις ενέργειές του στη Γάζα ή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι προσπάθειες διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ να διερευνήσει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση τον Ιανουάριο του 2025, εμποδίστηκαν ενεργά από το Ισραήλ.

Συγκεκριμένες κακοποιήσεις – όπως εξαναγκασμός σε εκγύμνωση και απειλές βιασμού έως επιθέσεις που στοχεύουν τα γεννητικά όργανα – έχουν καταστεί συνήθης πρακτική για τις ισραηλινές δυνάμεις, όπως διαπίστωσε ο ΟΗΕ και πραγματοποιούνται με ρητή ή σιωπηρή έγκριση από ανώτερους αξιωματούχους. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γβιρ, για παράδειγμα, χαρακτήρισε τις έρευνες για τον βιασμό στο Σντε Τεϊμάν ως «ντροπιαστικές», ενώ ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς περιέγραψε τις προσπάθειες να λογοδοτήσουν οι στρατιώτες για τον βιασμό ως «συκοφαντία».

«Τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων έχουν εξιδανικευτεί στο Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο Al Jazeera η Φραντσέσκα Αλμπανέζε. «Δεν ήταν μόνο οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ηγέτες που καυχιόνταν για το πόσο άσχημα αντιμετωπίζονταν οι Παλαιστίνιοι… Τόσο έποικοι όσο και πολίτες έχουν μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης για να παρακολουθήσουν, να δουν ή ακόμα και να [συμμετάσχουν] στην ταπείνωση που επιβάλλεται στους Παλαιστίνιους», προσέθεσε.

Ο Τριεστίνο Μαρινιέλο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ και μέλος της νομικής ομάδας που εκπροσωπεί τα θύματα της Γάζας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επεσήμανε αυτό που περιέγραψε ως «πολύ σημαντική διαφορά στο πλαίσιο του διεθνούς ποινικού δικαίου μεταξύ μεμονωμένων πράξεων σεξουαλικής βίας και πράξεων που αποτελούν μέρος ενός συστηματικού μοτίβου κατά αμάχων». «Οι πρώτες μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Όταν οι ίδιες πράξεις είναι οργανωμένες και διαδεδομένες, συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», προσέθεσε.

«Αυτά τα εγκλήματα διαπράττονται σε κρατικά κέντρα κράτησης και στρατιωτικά κέντρα κράτησης. Το γεγονός ότι οι δράστες δεν δικάζονται, δεν διώκονται ποινικά ή δεν καταδικάζονται δείχνει ότι πίσω από τη διάπραξή τους κρύβεται μια θεσμική πολιτική», ανέφερε ακόμα ο Μαρινιέλο.

«Στόχος να καταστρέψουν το θύμα και την αυτοεκτίμησή του»

Κατά την Αλμπανέζε, η πρόθεση πίσω από τη σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων είναι σαφής: δεν είναι απλώς να προκαλέσουν πόνο, αλλά να καταστρέψουν το θύμα και την αυτοεκτίμησή του. «Υπάρχει κάτι βαθύτερο, στο γεγονός ότι τα βασανιστήρια, ειδικά ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, καταστρέφουν τον ψυχισμό του ατόμου, ιδίως την ικανότητά του να ξαναχτίσει ή να απολαύσει την οικειότητα», δήλωσε ακόμα.

Η Αλμπανέζε ανέφερε επίσης ότι είναι συχνές παρόμοιες αναφορές για κακομεταχείριση και βασανιστήρια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. «Η βία έχει κλιμακωθεί σε πρωτοφανές επίπεδο», είπε. «Έχει πάρει εκδικητικό χαρακτήρα», προσέθεσε.

«Συνηθισμένες πρακτικές ήταν οι βίαιοι ξυλοδαρμοί, τα χαστούκια, τα εγκαύματα, τα σπασμένα κόκαλα, τα σπασμένα δόντια, η σεξουαλική βία και ο βιασμός», είπε. «Η σεξουαλική διείσδυση με αντικείμενα, τόσο σωματικά όσο και άλλα, όπως για παράδειγμα κάτι που επαναλαμβάνεται συχνά, είναι η χρήση μεταλλικών ράβδων, κοφτερών μεταλλικών αντικειμένων όπως μαχαίρια, ανιχνευτές μετάλλων και μπουκάλια», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε στο Κνέσετ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, τον Ιούλιο του 2024 αν ήταν ποτέ νόμιμο να βιάζεται ένας κρατούμενος, ο Χάνοχ Μιλβίντσκι, μέλος του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, φώναξε: «Ναι».«Αν είναι Νουχμπά [μαχητής της Χαμάς], όλα επιτρέπονται, τα πάντα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πολλοί από τους Ισραηλινούς στρατιώτες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό Παλαιστινίων κρατουμένων μεγάλωσαν σε κοινωνίες που, όπως περιγράφουν παρατηρητές εντός του Ισραήλ, έχουν εκπαιδευτεί και μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούν τους Παλαιστινίους ως ανθρώπους που, κατά κάποιον τρόπο, δεν αξίζουν ανθρώπινο σεβασμό.

Οργανώσεις όπως η B’Tselem και οι «Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ισραήλ» έχουν περιγράψει πώς πολλοί Ισραηλινοί περνούν ολόκληρη τη ζωή τους χωρίς να έρθουν ποτέ σε επαφή με Παλαιστινίους, έναν λαό που η κρατική πολιτική έχει καταδικάσει να φοιτά σε ξεχωριστά εκπαιδευτικά συστήματα.

Η αντίληψη ότι οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται κατά κάποιον τρόπο εκτός της κατηγορίας ενός αναγνωρίσιμου λαού είναι βαθιά ριζωμένη στην ισραηλινή πολιτική κουλτούρα, δήλωσε ο κοινωνιολόγος Γιεχούντα Σενάβ Σαχραμπανί. Αυτή χρονολογείται από την εποχή της Βρετανικής Εντολής για την Παλαιστίνη, όταν οι αξιωματούχοι την περιέγραφαν ως «γη χωρίς λαό» και φτάνει μέχρι το σήμερα, όπου οι Παλαιστίνιοι μπορούν να σκοτωθούν, να βιαστούν και να βασανιστούν με φαινομενική ατιμωρησία.

«Απεικονίζοντας ολόκληρο τον πληθυσμό ως ανθρώπινα κτήνη και τρομοκράτες, και επικαλούμενοι την έννοια των ανθρώπινων ασπίδων για να δικαιολογήσουν τις σφαγές, το Ισραήλ έχει ουσιαστικά βάψει ένα στόχο στην πλάτη ολόκληρου του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε επίσης η Αλμπανέζε. «Ακόμη και τα παιδιά που απεικονίζονται ως τρομοκράτες σε εξέλιξη περιγράφουν έναν συντριπτικό φόβο για επικείμενο θάνατο», προσέθεσε.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτσογκ δεν δίστασε να κατηγορήσει όλους τους Παλαιστινίους για την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Είναι ολόκληρο ένα έθνος εκεί έξω που φέρει την ευθύνη. Δεν ισχύει αυτή η ρητορική ότι οι άμαχοι δεν γνώριζαν, δεν εμπλέκονταν. Είναι απολύτως αναληθές».

Στον απόηχο της επίθεσης, ο πρώην υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε ότι το Ισραήλ πολεμούσε αυτούς που αποκάλεσε «ανθρώπινα κτήνη» και διέταξε «πλήρη πολιορκία» των ανδρών, γυναικών και παιδιών που βρίσκονταν εκεί. Άλλοι, όπως οι ακροδεξιοί υπουργοί Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμοτρίχ και Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έχουν διαπράξει συστηματικά παραβάσεις, αναφερόμενοι συνήθως στους Παλαιστινίους ως τρομοκράτες ή χαρακτηρίζοντας μεγάλα τμήματα της παλαιστινιακής κοινωνίας με γενικούς όρους εγκληματικότητας ή εξτρεμισμού, ιδίως σε σχέση με τη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η απάνθρωπη γλώσσα παίζει καθοριστικό ρόλο σε εγχειρήματα όπως η γενοκτονία ή άλλες μορφές συλλογικής τιμωρίας και κακοποίησης», δήλωσε η Αλμπανέζε, «γιατί, για να αντιμετωπίσεις τον άλλον ως υπάνθρωπο, πρέπει να τον βλέπεις ως υπάνθρωπο», προσέθεσε.

Βεβαίως, οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να αντιστέκονται, είπε ο Αλμπανέζε. «Οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να αγωνίζονται για να μην εξαφανιστούν, για να μην εκλείψουν ως λαός με δικαίωμα αυτοδιάθεσης», σημείωσε.«Το να επιζήσεις από σεξουαλική βία και βασανιστήρια γενικά, και ειδικά από βιασμό, είναι βάναυσο», είπε ακόμα «Φανταστείτε όταν αυτό γίνεται σε μεγάλη κλίμακα και συστηματικά σε έναν πληθυσμό. Σημαίνει την καταστροφή του λαού ως τέτοιου», ανέφερε ακόμα.

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