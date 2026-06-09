Ινστιτούτο Όσλο για την Ειρήνη: Το 2025 οι περισσότεροι πόλεμοι στον κόσμο από το 1945 – ΗΠΑ και Ισραήλ υπεύθυνες για την κατάσταση

Τους περισσότερους διακρατικούς πολέμους από το 1946 κατέγραψε έκθεση ινστιτούτου που μελετά τις συγκρούσεις αυτές, περιγράφοντας το 2025 ως μια από τις πιο αιματηρές χρονιές για την ανθρωπότητα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συγκεκριμένα, έκθεση με τίτλο «Conflict Trends: A Global Overview, 1946–2025» (Τάσεις στις συγκρούσεις: Μια παγκόσμια επισκόπηση, 1946–2025) του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη του Όσλο (PRIO) κατέγραψε οκτώ διακρατικές συγκρούσεις το 2025 – διπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί από το 1946.

Διακρατικές συγκρούσεις

«Η επανεμφάνιση διακρατικών συγκρούσεων αυτής της κλίμακας είναι βαθιά ανησυχητική», προειδοποίησε η Σίρι Άας Ρούστατ, διευθύντρια ερευνών στο PRIO και κύρια συντάκτρια της έκθεσης. «Για δεκαετίες, οι εμφύλιοι πόλεμοι κυριαρχούσαν στις παγκόσμιες συγκρούσεις. Τώρα βιώνουμε μια επικίνδυνη αναζωπύρωση των άμεσων αντιπαραθέσεων μεταξύ κρατών, που οφείλονται στη γεωπολιτική αντιπαλότητα, στις συνοριακές διαμάχες και στην περιφερειακή κλιμάκωση, ιδίως στη Μέση Ανατολή», επισήμανε.

Οι συγκρούσεις περιλαμβάνουν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, την αναζωπύρωση της βίας μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, τις συγκρούσεις μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, καθώς και πολλαπλές διακρατικές αντιπαραθέσεις που συνδέονται με την επέκταση της περιφερειακής σύγκρουσης στην οποία εμπλέκονται το Ισραήλ, το Ιράν, η Υεμένη και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί

Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα του Προγράμματος Δεδομένων Συγκρούσεων της Ουψάλα και παρέχει μια παγκόσμια επισκόπηση των κρατικών συγκρούσεων, των μη κρατικών συγκρούσεων και της μονομερούς βίας. Πέρα από την αύξηση των διακρατικών συγκρούσεων, η έκθεση διαπιστώνει ότι το 2025 σκοτώθηκαν 245.000 άνθρωποι σε βίαιες συγκρούσεις, καθιστώντας το έτος αυτό το τρίτο πιο θανατηφόρο από το 1989. Ο αριθμός των θανάτων σε μάχες αυξήθηκε από τους 188.000 του 2024.

Η απότομη αύξηση οφείλεται κυρίως στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στην κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένης της πολιορκίας και της σφαγής στην πόλη Ελ-Φασέρ. Συνολικά, το 2025 καταγράφηκαν 65 κρατικές συγκρούσεις σε 35 χώρες – επίσης ο υψηλότερος αριθμός από την έναρξη των καταγραφών το 1946.

Δέκα χρόνια διαρκών πολέμων

Σύμφωνα με την έκθεση, ο κόσμος βιώνει πλέον πάνω από μια δεκαετία σταθερά υψηλών επιπέδων βίας. Κάθε έτος από το 2013 και μετά ήταν πιο βίαιο από σχεδόν κάθε προηγούμενο έτος μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Η έκθεση επισημαίνει επίσης μια αυξανόμενη συγκέντρωση της βίας σε μικρότερο αριθμό χωρών. Ενώ καταγράφηκαν 65 συγκρούσεις παγκοσμίως, αυτές συγκεντρώθηκαν σε μόλις 35 χώρες, με πολλές από αυτές να βιώνουν ταυτόχρονα αρκετούς αλληλεπικαλυπτόμενους πολέμους και εξεγέρσεις.

«Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια είναι ότι έχουμε πολλές μεγάλες συγκρούσεις που μαίνονται ταυτόχρονα και οι οποίες μοιάζει να διαδέχονται η μία την άλλη. Δεν υπάρχει ανάπαυλα», υπογράμμισε η Ρούστατ. «Και αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν: αυτό το υψηλό και συνεχές επίπεδο έντασης των συγκρούσεων σε παγκόσμια κλίμακα», είπε, τονίζοντας ότι ο κόσμος είχε περάσει αρκετά χρόνια χωρίς καμία διακρατική σύγκρουση κατά τη δεκαετία του 2000.

Πολυπλοκότητα

Η Μιανμάρ και το Ισραήλ βίωσαν από πέντε ξεχωριστές συγκρούσεις το 2025, ενώ το Αφγανιστάν, το Καμερούν, το Μάλι, η Νιγηρία και το Πακιστάν βίωσαν όλες πολλαπλές συγκρούσεις. Αυτή η αυξανόμενη πολυπλοκότητα δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την ειρηνευτική διαδικασία, τη διπλωματία και τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας. «Σήμερα, οι συγκρούσεις είναι όλο και πιο αλληλένδετες», δήλωσε η Ρούστατ.

«Συμμετέχουν περισσότεροι παράγοντες, τα μέτωπα αλληλεπικαλύπτονται και οι επιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο είναι μεγαλύτερες. Αυτό καθιστά την επίλυσή τους πολύ πιο δύσκολη και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ευρύτερων περιφερειακών πολέμων», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των συγκρούσεων δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διπλωματία, την ειρηνευτική διαδικασία και τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Αύξηση βίας κατά αμάχων

Η έκθεση καταγράφει μια δραματική αύξηση της μονομερούς βίας κατά αμάχων. Πάνω από 76.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικά μονομερούς βίας το 2025 – ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από τη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994. Οι περισσότερες δολοφονίες σημειώθηκαν στο Σουδάν, ιδίως κατά τη σφαγή στην πόλη Ελ-Φασέρ στο Βόρειο Νταρφούρ τον Οκτώβριο του 2025, όταν σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άμαχοι.

Η Αφρική παρέμεινε η περιοχή με τον υψηλότερο αριθμό κρατικών και μη κρατικών συγκρούσεων το 2025, ενώ η Μέση Ανατολή κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό κρατικών συγκρούσεων που έχει σημειωθεί ποτέ. Η Ασία επίσης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο κρατικών συγκρούσεων από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτές οι τάσεις υποδηλώνουν ότι η αύξηση της παγκόσμιας βίας δεν περιορίζεται σε μία περιοχή, αλλά αντανακλά μια ευρύτερη επιδείνωση της διεθνούς ασφάλειας.

«Δείχνει» Ισραήλ και ΗΠΑ

Το Ισραήλ «είναι ξεκάθαρα μια από τις πιο επιθετικές χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή», σημείωσε η Ρούσταντ αναφερόμενη στην εμπλοκή του σε διάφορων ειδών συγκρούσεις στη Γάζα, τη Συρία, τον Λίβανο, το Ιράν και εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης. «Υπάρχουν σαφώς περισσότερες εντάσεις στον κόσμο. Μπορούμε να πούμε χωρίς να κάνουμε μεγάλο λάθος ότι οι ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες. Δεν επιτίθενται μόνο και αυξάνουν τη βία, αλλά υπάρχουν και τα εμπορικά εμπόδια που έχουν επιβάλει» μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, υποστήριξε η ερευνήτρια.

«Σταματάμε τη συνεργασία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Οδηγούμαστε προς έναν ακόμη πιο πολωμένο κόσμο», τόνισε, για να καταλήξει λέγοντας ότι «τα στοιχεία δείχνουν έναν κόσμο που κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση: περισσότεροι πόλεμοι, περισσότερες διεθνοποιημένες συγκρούσεις και πολύ υψηλότερο ανθρώπινο κόστος».

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