Ο Τραμπ αρνείται ότι ο Νετανιάχου τον αγνόησε: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει – Είμαστε κοντά σε συμφωνία» – Το παρασκήνιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε – σε τηλεφωνική συνομιλία με το BBC – ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον αγνόησε.

Ειδικότερα, σε τηλεφωνική συνομιλία με τη δημοσιογράφο του BBC Σάρα Σμιθ, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, για πρώτη φορά από τότε που οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με την Τεχεράνη πριν από δύο μήνες. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ τη Δευτέρα, και το Ισραήλ αντέδρασε.

Κατά τη σύντομη αυτή τηλεφωνική συνομιλία, η Σάρα Σμιθ ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο πώς κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με τον Τραμπ να απαντάει: «Το μόνο που έκανα ήταν να πω: “Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική”. Είμαστε πολύ κοντά στο να υπογράψουμε μια πολύ ισχυρή συμφωνία, μια πολύ καλή συμφωνία. Ούτε πυρηνικά όπλα, ούτε τίποτα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική. Όλα πήγαν καλά».

Η Σάρα Σμιθ επισήμανε ότι ο Νετανιάχου αντέδρασε στις επιθέσεις του Ιράν, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε παροτρύνει το Ισραήλ να μην εκτοξεύσει πυραύλους σε αντίδραση, με τον τραμπ να απαντάει: «Όχι, όχι. Είχαν ήδη φύγει (σ.σ. οι πύραυλοι). Είχαν ήδη φύγει. Ήταν ήδη καθ’ οδόν».

Όπως σχολιάζει το BBC πρόκειται για μια πολύ βολική συγκυρία, και αυτό ίσως εξηγεί γιατί ο Τραμπ δεν αντέδρασε με οργή σε αυτή την επίθεση.

Ο Τραμπ – αναφερόμενος στον Νετανιάχου – είπε ότι «αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει»

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Πρόσεχε γιατί θα μείνεις μόνος σου απέναντι στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με το Ιράν μόνο του εάν οι επιθέσεις του κλιμακωθούν σε πόλεμο πλήρους κλίμακας. Η κλήση ήρθε μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν κατά του Ισραήλ λόγω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στον Λίβανο.

«Είπα στον Μπίμπι, καλύτερα να είσαι πολύ προσεκτικός με ό,τι κάνεις, γιατί σύντομα μπορεί να μείνεις μόνος εναντίον του Ιράν», φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 News.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι προσπάθησε να περιορίσει την κλίμακα της αντίδρασης του Ισραήλ αφού αρκετές χώρες τον παρότρυναν να πιέσει τον Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον πέντε περιφερειακές χώρες επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας του να παρέμβει.

«Προσπάθησα να περιορίσω το μέγεθος της ισραηλινής αντίδρασης στο Ιράν αφού 5 χώρες μου ζήτησαν να πιέσω τον Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Νετανιάχου τον ενημέρωσε αργά την Κυριακή ότι είχε αποφασίσει να προχωρήσει με επιθέσεις, ενώ ισραηλινά αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς το Ιράν.

Τα σχόλια ήρθαν λίγο μετά την τηλεοπτική δήλωση του Νετανιάχου, στην οποία είπε ότι είχε πει στον Τραμπ ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να αμυνθεί έναντι του Ιράν και θα απαντήσει δυναμικά σε τυχόν περαιτέρω επιθέσεις.

«Το Ισραήλ έχει πλήρες δικαίωμα στην αυτοάμυνα και το ασκούμε όπως απαιτείται. Σας το λέω αυτό, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στις καλές μου συνομιλίες με τον φίλο μου Πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Νετανιάχου.

Λίβανος: Πέντε νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τύρο του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου, κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ άλλων, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ισραήλ είχε διαμηνύσει νωρίτερα πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές του Ιράν για αντίποινα.

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν απηύθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια» στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

«Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς είστε; Εάν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε», είπε ο Αούν.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Χεζμπολάχ: Πλήγματα σε ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο

Εν τω μεταξύ, η ένοπλη λιβανέζικη ομάδα ανέφερε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων σε ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram ότι έπληξε μια ισραηλινή μπουλντόζα στα νοτιοανατολικά περίχωρα του Γιοχμόρ αλ-Σακίφ με βλήματα πυροβολικού, πριν αργότερα στοχεύσει μια άλλη στρατιωτική μπουλντόζα στην ίδια περιοχή με κατευθυνόμενο πύραυλο και «πέτυχε ένα επιβεβαιωμένο χτύπημα».

Η ομάδα ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε βλήματα πυροβολικού και ρουκέτες σε συγκεντρώσεις ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων κοντά στο Γιοχμόρ αλ-Σακίφ και την Αϊνάτα.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι αντιμετώπισε ένα ισραηλινό drone Hermes 450-Zik πάνω από την περιοχή Ικλίμ αλ-Τουφά με πύραυλο εδάφους-αέρος, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει.

Διακοπή εχθροπραξιών

Το Ισραήλ και το Ιράν σταμάτησαν τις εχθροπραξίες τους τη Δευτέρα μετά την δημόσια έκκληση του Τραμπ να σταματήσουν οι «πυροβολισμοί», αν και οι δύο πλευρές άφησαν την πόρτα ανοιχτή για μια πιθανή επανέναρξη.

Ο Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, προσπαθεί να καταλήξει σε μια διαπραγματευτική συμφωνία με το Ιράν, αποκλείοντας παράλληλα το Ισραήλ από αυτές τις συνομιλίες. Έχει επανειλημμένα προτρέψει τον Νετανιάχου να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία είναι προσκείμενη στο Ιράν.

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