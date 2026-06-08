Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Κούβα

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Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κούβας τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το GFZ. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.
Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 104 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Μάντοβας στην Κούβα.
Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση ή προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.
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