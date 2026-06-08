Τραμπ σε Νετανιάχου: «Πρόσεχε γιατί θα μείνεις μόνος σου απέναντι στο Ιράν» – Το παρασκήνιο πίσω από την πίεση στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με το Ιράν μόνο του εάν οι επιθέσεις του κλιμακωθούν σε πόλεμο πλήρους κλίμακας. Η κλήση ήρθε μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν κατά του Ισραήλ λόγω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στον Λίβανο.

«Είπα στον Μπίμπι, καλύτερα να είσαι πολύ προσεκτικός με ό,τι κάνεις, γιατί σύντομα μπορεί να μείνεις μόνος εναντίον του Ιράν», φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 News.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι προσπάθησε να περιορίσει την κλίμακα της αντίδρασης του Ισραήλ αφού αρκετές χώρες τον παρότρυναν να πιέσει τον Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον πέντε περιφερειακές χώρες επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας του να παρέμβει.

«Προσπάθησα να περιορίσω το μέγεθος της ισραηλινής αντίδρασης στο Ιράν αφού 5 χώρες μου ζήτησαν να πιέσω τον Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Νετανιάχου τον ενημέρωσε αργά την Κυριακή ότι είχε αποφασίσει να προχωρήσει με επιθέσεις, ενώ ισραηλινά αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς το Ιράν.

Τα σχόλια ήρθαν λίγο μετά την τηλεοπτική δήλωση του Νετανιάχου, στην οποία είπε ότι είχε πει στον Τραμπ ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να αμυνθεί έναντι του Ιράν και θα απαντήσει δυναμικά σε τυχόν περαιτέρω επιθέσεις.

«Το Ισραήλ έχει πλήρες δικαίωμα στην αυτοάμυνα και το ασκούμε όπως απαιτείται. Σας το λέω αυτό, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στις καλές μου συνομιλίες με τον φίλο μου Πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Νετανιάχου.

Διακοπή εχθροπραξιών

Το Ισραήλ και το Ιράν σταμάτησαν τις εχθροπραξίες τους τη Δευτέρα μετά την δημόσια έκκληση του Τραμπ να σταματήσουν οι «πυροβολισμοί», αν και οι δύο πλευρές άφησαν την πόρτα ανοιχτή για μια πιθανή επανέναρξη.

Ο Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, προσπαθεί να καταλήξει σε μια διαπραγματευτική συμφωνία με το Ιράν, αποκλείοντας παράλληλα το Ισραήλ από αυτές τις συνομιλίες. Έχει επανειλημμένα προτρέψει τον Νετανιάχου να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία είναι προσκείμενη στο Ιράν.

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