Έτοιμη η Ευρώπη να αναλάβει τα ηνία από τις ΗΠΑ στις συνομιλίες με τον Πούτιν, λέει το Βερολίνο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι έτοιμοι να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

«Αυτό που είναι νέο, πιστεύω, είναι ότι αυτή η διαδικασία αποκτά τώρα νέα δυναμική στην Ευρώπη», δήλωσε ο Στέφαν Κορνήλιους, εκπρόσωπος του Μερτς, μετά από συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο αργά την Κυριακή. «Μια άλλη νέα εξέλιξη είναι ότι αναλαμβάνουμε και συνεχίζουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που έχουν ηγηθεί σε μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ. Το κάνουμε αυτό σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ηγούνται των προσπαθειών για τη μεσολάβηση διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, από τις αρχές του 2025, με ελάχιστα απτά αποτελέσματα. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Σε κοινή δήλωση την Κυριακή, ο Μερτς και οι ομόλογοί του στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο — μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι — ζήτησαν «άμεσο διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με ενεργή συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης» και έθεσαν πέντε όρους για την επίτευξη ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης μιας άμεσης και πλήρους κατάπαυσης του πυρός.

Η τρέχουσα γραμμή επαφής μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις, αναφέρει η δήλωση, και η Ουκρανία πρέπει να έχει «ισχυρές και νομικά δεσμευτικές» εγγυήσεις ασφαλείας. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να παραμείνουν παγωμένα μέχρι το Κρεμλίνο «να σταματήσει τον επιθετικό του πόλεμο και να αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω την προσέγγισή τους σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες σε μια συνάντηση της G7 στο Εβιάν και κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Κορνήλιους.

«Χρειαζόμαστε την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να πιέσουμε πραγματικά προς την ειρήνη», είπε.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να καθίσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι αποκλείονταν από τις άμεσες διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι επιδίωκαν εδώ και καιρό έναν μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιθανής επίλυσης της σύγκρουσης.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαίτερα η Γερμανία, έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι στρατιωτικοί υποστηρικτές του Κιέβου και πιθανότατα θα ακολουθούσαν πιο σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα από τους Αμερικανούς ομολόγους τους. Ο Ζελένσκι απέστειλε ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν την περασμένη Πέμπτη, προτρέποντάς τον να συναντηθεί για να τερματιστούν οι μάχες, αλλά ο Πούτιν απέρριψε την έκκληση την επόμενη μέρα.

Ο Πούτιν είχε προτείνει προηγουμένως τον φιλικό προς το Κρεμλίνο πρώην Γερμανό Καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ ως πιθανό διαπραγματευτή στις ουκρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε γρήγορα από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου θεωρήθηκε ευρέως ως μια υπολογισμένη προσπάθεια του Πούτιν να διχάσει την ήπειρο και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως καλόπιστο διαπραγματευτικό εταίρο, γνωρίζοντας ότι η πρόταση ήταν απίθανο να γίνει δεκτή.

Ο Κορνήλιους είπε ότι «θα μπορούσαν να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες» για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι «μόνο μια ισχυρή Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία θα πείσουν τον Πούτιν να υποχωρήσει».

Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για όταν έρθει αυτή η ώρα.

«Πρέπει επίσης να εδραιώσουμε την προθυμία να συμμετάσχουμε σε διάλογο και να συμφωνήσουμε στις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να διεξαχθούν τέτοιες συνομιλίες», είπε. «Όλα αυτά αποτελούν μέρος της προετοιμασίας. Βρισκόμαστε σε μια φάση αναπροσανατολισμού».

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