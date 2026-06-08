ΝΥΤ: Η επανέναρξη του πολέμου έχει ένα βραχυπρόθεσμο πολιτικό όφελος για τον Νετανιάχου, αλλά με ζοφερές επιλογές

Για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν προσέφερε σαφή πλεονεκτήματα – τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι New York Times.

Έδειξε στην ανήσυχη πολιτική του βάση ότι ήταν πρόθυμος να αντισταθεί στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είχε επιπλήξει το Ισραήλ την Κυριακή για τον βομβαρδισμό των περιχώρων της Βηρυτού και, όταν το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ σε απάντηση, υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

Η αντίσταση στον Τραμπ – ή τουλάχιστον η διαρροή περί αντίστασης, καθώς δεν ήταν σαφές τι ακριβώς είπαν οι δύο ηγέτες όταν μίλησαν την Κυριακή το βράδυ – ήταν ζωτικής σημασίας για τον Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις ενόψει μιας δύσκολης μάχης για την επανεκλογή. Μόλις πριν από μια εβδομάδα, ο Τραμπ τον είχε ταπεινώσει σε μια θυμωμένη, γεμάτη βωμολοχίες τηλεφωνική κλήση, στην οποία, όπως επιβεβαίωσε αργότερα ο πρόεδρος, είχε αποκαλέσει τον Νετανιάχου «τρελό».

Ο Νετανιάχου φοβάται επίσης ότι η ειρηνευτική συμφωνία που επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν θα αποδειχθεί καταστροφική για το Ισραήλ, μεταξύ άλλων, δένοντας τα χέρια του στις διαπραγματεύσεις με τη Χεζμπολάχ, την μαχητική ομάδα που κυριαρχεί στον Λίβανο. Εάν μια ανταλλαγή αεροπορικών επιδρομών με το Ιράν ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, θα μπορούσε επίσης να δυσχεράνει την επίτευξη οποιασδήποτε ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ορισμένοι Ισραηλινοί αναλυτές υποστήριξαν ότι λίγες ημέρες ισραηλινών επιθέσεων θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη καλύτερων όρων με το Ιράν σε αυτές τις συνομιλίες, προκαλώντας νέες πληγές και πόνο.

«Τώρα εξαρτάται από το τι θα κάνουν οι Ιρανοί», δήλωσε ο Εγιάλ Χουλάτα, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, ο οποίος είναι τώρα ανώτερος συνεργάτης στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, μια ομάδα που πιέζει για μια στενή συνεργασία των ΗΠΑ με το Ισραήλ και αντιπαράθεση με το Ιράν. Είπε ότι η αλαζονική στάση του Ιράν – ότι κέρδισε τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιβιώνοντας από την επίθεσή τους και αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ – διέψευδε τη σοβαρή ζημιά που είχε υποστεί.

«Υποθέτω ότι ήθελαν να ξεσπάσουν, όχι ότι ήθελαν μερικές εβδομάδες ισραηλινών αεροσκαφών σε όλο τον ουρανό τους», είπε ο Χουλάτα για τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ. «Φαίνονται ισχυροί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ισχυροί».

Άλλοι όμως υποστήριξαν ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις της Κυριακής στο Ισραήλ προμήνυαν κακό για το Ισραήλ μακροπρόθεσμα. Το Ισραήλ δεν βλέπει καμία εναλλακτική λύση από το να αντεπιτεθεί, αν και αυτό φαίνεται πιθανό να το θέσει σε σύγκρουση με τον Τραμπ, αργά ή γρήγορα.

«Δεν υπάρχουν καλές επιλογές εδώ», δήλωσε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, ένας συνταξιούχος αξιωματικός των στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ που ειδικεύεται στο Ιράν.

Εάν ο Τραμπ επιτρέψει στο Ισραήλ να κλιμακώσει τις μάχες, ο Κιτρινόβιτς προβλέπει ότι το Ιράν θα επεκτείνει τα αντίποινά του, και όχι μόνο μέσω της Χεζμπολάχ και των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι εκτόξευσαν δύο πυραύλους στο Ισραήλ τη Δευτέρα και απείλησαν να επιτεθούν σε ισραηλινά και συνδεδεμένα με το Ισραήλ πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Υπονόησε ότι θα μπορούσαν επίσης να εμπλακούν σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Αλλά αν ο Τραμπ απαιτήσει από το Ισραήλ να υποχωρήσει, είπε ο Κιτρινόβιτς, αυτό θα μπορούσε να εδραιώσει μια εξίσωση που το Ιράν προσπαθεί να επιτύχει. Θα μπορούσε να ενισχύσει μια άμεση σύνδεση μεταξύ των ιρανικών και λιβανέζικων πεδίων, όπου οι ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ μέσα και γύρω από τη Βηρυτό μπορούν να αντιμετωπιστούν με ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Και η στρατηγική πραγματικότητα θα είναι χειρότερη για το Ισραήλ», είπε.

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