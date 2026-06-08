Απομακρύνθηκε το πλήρωμα μετά από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Ομάν

Ένα δεξαμενόπλοιο έπιασε φωτιά στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Μασίρα, στο Ομάν, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εκκενώσει την περιοχή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Οι αρχές του Ομάν και της Ινδίας συντονίζουν την αντιμετώπιση του περιστατικού. Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

«Δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντικές επιπτώσεις προς το παρόν», ανέφερε η UKMTO σε ανάρτηση στο X.

Η UKMTO δήλωσε ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα και προέτρεψαν τα πλοία στην περιοχή να παραμείνουν προσεκτικά.

«Συνιστάται στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην UKMTO, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα».

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