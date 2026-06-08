Μαζικό κλείσιμο σχολείων σε πόλη της Ιαπωνίας λόγω… αρκούδας που περιφέρεται στους δρόμους (Video)

Μια αρκούδα που περιπλανιόταν στους δρόμους μιας ιαπωνικής πόλης για τρεις ημέρες ανάγκασε τις Αρχές στο κλείσιμο σχεδόν 100 σχολείων τη Δευτέρα, καθώς δεκάδες κυνηγοί και αξιωματούχοι αναζητούσαν το ζώο.

Η δημοτική αρχή της Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο, έκλεισε και τα 94 δημόσια δημοτικά και γυμνάσια στην περιοχή, αφού έλαβε περισσότερες από 10 αναφορές για θεάσεις αρκούδας από το Σάββατο — συμπεριλαμβανομένης μιας εμπορικής στοάς.

The Japanese city of Utsunomiya suspended all 94 of the primary and middle schools that it operates after its first-ever bear sighting, a municipal official said.



A surveillance camera captured footage of a bear running past two startled bystanders in the early hours of June 7. pic.twitter.com/Y6DBpGZaav — ABC News (@ABC) June 8, 2026

«Έχουμε οχήματα σε περιοχές όπου εθεάθη αρκούδα για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να παροτρύνουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους ή σε οχήματα», δήλωσε ένας αξιωματούχος της πόλης στο AFP, προσθέτοντας ότι δεκάδες κυνηγοί, αστυνομικοί και τοπικοί αξιωματούχοι αναζητούν το ζώο.

Δεν ήταν σαφές αν υπάρχει μία ή περισσότερες αρκούδες, είπε, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία έχει δει έναν αυξανόμενο αριθμό θεάσεων και επιθέσεων αρκούδων, ειδικά σε αστικές περιοχές.

Πέρυσι, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αρκούδες στην Ιαπωνία, αριθμός ρεκόρ, και υπήρξε μια απότομη αύξηση στις συναντήσεις καθώς τα ζώα βγαίνουν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη.

Τον τελευταίο χρόνο έως τον Μάρτιο, οι θεάσεις αρκούδων σε εθνικό επίπεδο ξεπέρασαν τις 50.000 – περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Στην Ουτσουνομίγια, μια περιφερειακή πρωτεύουσα όπου διαμένουν 510.000 κάτοικοι, υπήρξαν μόνο δύο ανεπιβεβαίωτες θεάσεις αρκούδων τον προηγούμενο χρόνο.

Η αρκούδα που είναι ελεύθερη τώρα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το Σάββατο το πρωί, βόρεια του κέντρου της πόλης, και περιγράφηκε ότι είχε μήκος περίπου ένα μέτρο.

Ακολούθησε μια σειρά από θεάσεις, μεταξύ άλλων σε μια κατοικημένη γειτονιά εκείνη την ημέρα, σε ένα εμπορικό κέντρο την Κυριακή και σε ένα πάρκο, ένα λύκειο και ένα γυμνάσιο. Νωρίς τη Δευτέρα, οι κάτοικοι εντόπισαν μια αρκούδα κοντά σε μια αγορά χονδρικής, δήλωσε ο αξιωματούχος της πόλης.

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