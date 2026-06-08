search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 17:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2026 17:25

Μαζικό κλείσιμο σχολείων σε πόλη της Ιαπωνίας λόγω… αρκούδας που περιφέρεται στους δρόμους (Video)

08.06.2026 17:25
arkouda new

Μια αρκούδα που περιπλανιόταν στους δρόμους μιας ιαπωνικής πόλης για τρεις ημέρες ανάγκασε τις Αρχές στο κλείσιμο σχεδόν 100 σχολείων τη Δευτέρα, καθώς δεκάδες κυνηγοί και αξιωματούχοι αναζητούσαν το ζώο.

Η δημοτική αρχή της Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο, έκλεισε και τα 94 δημόσια δημοτικά και γυμνάσια στην περιοχή, αφού έλαβε περισσότερες από 10 αναφορές για θεάσεις αρκούδας από το Σάββατο — συμπεριλαμβανομένης μιας εμπορικής στοάς.

«Έχουμε οχήματα σε περιοχές όπου εθεάθη αρκούδα για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να παροτρύνουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους ή σε οχήματα», δήλωσε ένας αξιωματούχος της πόλης στο AFP, προσθέτοντας ότι δεκάδες κυνηγοί, αστυνομικοί και τοπικοί αξιωματούχοι αναζητούν το ζώο.

Δεν ήταν σαφές αν υπάρχει μία ή περισσότερες αρκούδες, είπε, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία έχει δει έναν αυξανόμενο αριθμό θεάσεων και επιθέσεων αρκούδων, ειδικά σε αστικές περιοχές.

Πέρυσι, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αρκούδες στην Ιαπωνία, αριθμός ρεκόρ, και υπήρξε μια απότομη αύξηση στις συναντήσεις καθώς τα ζώα βγαίνουν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη.

Τον τελευταίο χρόνο έως τον Μάρτιο, οι θεάσεις αρκούδων σε εθνικό επίπεδο ξεπέρασαν τις 50.000 – περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Στην Ουτσουνομίγια, μια περιφερειακή πρωτεύουσα όπου διαμένουν 510.000 κάτοικοι, υπήρξαν μόνο δύο ανεπιβεβαίωτες θεάσεις αρκούδων τον προηγούμενο χρόνο.

Η αρκούδα που είναι ελεύθερη τώρα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το Σάββατο το πρωί, βόρεια του κέντρου της πόλης, και περιγράφηκε ότι είχε μήκος περίπου ένα μέτρο.

Ακολούθησε μια σειρά από θεάσεις, μεταξύ άλλων σε μια κατοικημένη γειτονιά εκείνη την ημέρα, σε ένα εμπορικό κέντρο την Κυριακή και σε ένα πάρκο, ένα λύκειο και ένα γυμνάσιο. Νωρίς τη Δευτέρα, οι κάτοικοι εντόπισαν μια αρκούδα κοντά σε μια αγορά χονδρικής, δήλωσε ο αξιωματούχος της πόλης.

Διαβάστε επίσης:

Στα 47 δισ. ευρώ ο «λογαριασμός» των 10 τελευταίων ημερών πολέμου στη Μέση Ανατολή για την αγορά ενέργειας της Ευρώπης

Αντέδρασε ο Νετανιάχου στο αίτημα Τραμπ για κατάπαυση στον Λίβανο – «Θα συνεχίζουμε τις επιθέσεις στον νότο» επιμένει το Ισραήλ

Λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο – «Αρκετά ξεχωριστή στιγμή» (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardashian kim
LIFESTYLE

Ο Λιούις Χάμιλτον σπάει επιτέλους τη σιωπή του για τη σχέση με την Κιμ Καρντάσιαν μετά το Grand Prix του Μονακό

seismos-dafnousa
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Ανησυχία και δεκάδες μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ 

tyxeropoulou
ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΦΜ από την Κρήτη έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά»: Κόλαφος η Τυχεροπούλου για τους 58 που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις

arkouda new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαζικό κλείσιμο σχολείων σε πόλη της Ιαπωνίας λόγω… αρκούδας που περιφέρεται στους δρόμους (Video)

Antigoni 2026_7©giounanli
ADVERTORIAL

Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη επιστρέφει για 2η χρονιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα - Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 17:51
kardashian kim
LIFESTYLE

Ο Λιούις Χάμιλτον σπάει επιτέλους τη σιωπή του για τη σχέση με την Κιμ Καρντάσιαν μετά το Grand Prix του Μονακό

seismos-dafnousa
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Ανησυχία και δεκάδες μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ 

tyxeropoulou
ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΦΜ από την Κρήτη έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά»: Κόλαφος η Τυχεροπούλου για τους 58 που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις

1 / 3