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08.06.2026 15:48

Λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο – «Αρκετά ξεχωριστή στιγμή» (videos)

08.06.2026 15:48
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Μία εξαιρετικά σπάνια συνάντηση με έναν λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο Θάλασσα κατέγραψε ένας δύτης τον Μάιο, περιγράφοντας τη στιγμή ως «αρκετά ξεχωριστή».

«Ο καρχαρίας ήταν αρκετά κοντά μας […] Και, στην πραγματικότητα, τα δάχτυλά μου έτρεμαν όταν προσπαθούσα να θέσω σε λειτουργία την κάμερα», δήλωσε στο BBC ο εθελοντής δύτης Ντερκ Ρέμερς.

Πιστεύεται ότι η υπεραλίευση έχει συμβάλει στο να οδηγηθεί το είδος σχεδόν στην εξαφάνιση στη Μεσόγειο.

Οι επιστήμονες λένε ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ανησυχούν, καθώς ο καρχαρίας, που πιστεύεται ότι ήταν ενήλικο αρσενικό, εντοπίστηκε πολλά μίλια μακριά από τις ακτές, ανάμεσα στην Τυνησία και τη Σικελία.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δήλωσαν ότι ελπίζουν πως η συγκεκριμένη παρατήρηση μπορεί να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στα νερά της Μεσογείου.

Δύτες που εργάζονται για τη ΜΚΟ Healthy Seas κατέγραψαν τα πλάνα ενώ βουτούσαν για να αναδείξουν το πρόβλημα των λεγόμενων «διχτυών-φαντασμάτων».

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