Σταματούν τις επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για κλιμάκωση αν πληγεί ο Λίβανος – Δεύτερη επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου σε 24 ώρες

Το Ιράν ανακοίνωσε την αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε ότι θα τις επαναλάβει εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει συνεχιζόμενες επιχειρήσεις.

«Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, υποστηρίζοντας τον καταπιεσμένο λαό του Λιβάνου, έδωσαν μια οδυνηρή απάντηση σε αυτό το καθεστώς (Ισραήλ)», ανέφερε ο στρατός του Ιράν σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Εάν οι επιθέσεις και οι εχθρικές πράξεις συνεχιστούν – συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στο νότιο Λίβανο – θα ληφθούν πολύ πιο αυστηρά και συντριπτικά μέτρα από πριν», ανέφερε.

Iran has launched missiles towards Israel after warning it to halt its assault on southern Lebanon. Israel says it intercepted all of them, while Iran’s Guards say they targeted Ramat David airbase over attacks on Tyre and Nabatieh.



Al Jazeera’s @osamabinjavaid reports. pic.twitter.com/A00hSwdnGy — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 8, 2026

Το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δήλωσε σε μήνυμα προς τους υπουργούς της κυβέρνησης τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ «δεν θα αποδεχτεί την προσπάθεια του καθεστώτος της Τεχεράνης να δημιουργήσει μια νέα εξίσωση», σύμφωνα με την οποία οι επιθέσεις σε στόχους σε ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό «αντιμετωπίζονται με ιρανικές επιθέσεις σε κέντρα πληθυσμού στο Ισραήλ».

«Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε σε ολόκληρο τον Λίβανο, όπως απαιτείται, για να εξαλείψουμε την τρομοκρατική απειλή της Χεζμπολάχ για τους πολίτες μας», ανέφερε το μήνυμα.

Το Ισραήλ παύει τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ

Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η ίδια πηγή είπε παράλληλα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ τις επόμενες ημέρες.

Δεύτερη επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου σε 24 ώρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησαν τηλεφωνικά για δεύτερη φορά σε λιγότερο από 24 ώρες τη Δευτέρα, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή στο CNN.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε πριν το Ιράν ανακοινώσει την αναστολή της στρατιωτικής του επιχείρησης εναντίον του Ισραήλ. Δεν είναι σαφές τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

Στην προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, την Κυριακή, ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου να μην εξαπολύσει αντίποινα εναντίον του Ιράν, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

BREAKING NOW: Just minutes after Iran warned Israel against striking Lebanon, the IDF launched airstrikes targeting Hezbollah terror positions in Lebanon. pic.twitter.com/KpZN0YYkDV June 8, 2026

Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών.

«Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στο X.

Λίγο νωρίτερα, το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.

«Καμία άμεση επαφή» δεν έχει υπάρξει μεταξύ Τραμπ και Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ δεν είχε «καμία άμεση επαφή» με τον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης λιβανέζικης οργάνωσης.

«Δεν έχει υπάρξει καμία άμεση επαφή μεταξύ του προέδρου Τραμπ και αξιωματούχων της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Μαχμούντ Κομάτι σε γραπτή δήλωση απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Χεζμπολάχ δεν διατηρεί άμεσες επαφές με την Ουάσινγκτον, η οποία τη χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση και της έχει επιβάλει κυρώσεις.

«Μιλήσαμε με τη Χεζμπολάχ για πρώτη φορά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στις 3 Ιουνίου.

Δύο ημέρες νωρίτερα, ενώ το Ισραήλ απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε «μια συζήτηση με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ», οι οποίοι «συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν το Ισραήλ και τους στρατιώτες του».

Ο πρόεδρος Τραμπ «μπορεί να αναφερόταν στο γεγονός ότι ο σύμβουλος του προέδρου του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρεσβευτή και μεταφέρει μηνύματα», εξήγησε ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ.

The magnitude of what just happened may take some time to sink in.



This is the first time Iran has struck Israel after Israel struck another country's territory (that is, not Iran).



This means that the battle lines have been moved.



Iran's deterrence had already been restored… pic.twitter.com/KHpNjBTh97 — Trita Parsi (@tparsi) June 7, 2026

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα, συναντήθηκε σήμερα με τον Ναμπίχ Μπέρι, επικεφαλής του σιιτικού κινήματος Αμάλ, συμμάχου της Χεζμπολάχ, το οποίο ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και του φιλοϊρανικού κόμματος.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί δείχνουν πόσο έτοιμη είναι η αμερικανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη λιβανική κυβέρνηση με την παραμικρή ένδειξη επαφής με ισχυρά στον Λίβανο», σημείωσε ο Κομάτι.

Η Χεζμπολάχ είναι αντίθετη στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ ισραηλινών και λιβανέζων διπλωματών, οι οποίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο και διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να τερματίσουν τον κύκλο της βίας.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ επανέλαβε σήμερα ότι «μόνο το λιβανέζικο κράτος διαπραγματεύεται εκ μέρους του Λιβάνου και κανείς άλλος».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Έκτοτε, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει μαζικές αεροπορικές επιδρομές που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 3.600 ανθρώπους και έχει καταλάβει μέρος του νότιου Λιβάνου.

Το βράδυ της Κυριακής, σε απάντηση σε ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, το οποίο ανταπέδωσε στοχεύοντας ιρανικό έδαφος.

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