Η πρόσφατη αντιπαράθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο Τραμπ για τον Λίβανο ανέδειξε το πώς οι στρατιωτικοί του στόχοι και πιθανώς η πολιτική του επιβίωση εξαρτώνται από έναν Αμερικανό πρόεδρο που δεν συμμερίζεται τη διάθεσή του για κλιμάκωση, σημειώνει σε δημοσίευμά του το Axios.

Γιατί έχει σημασία

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν συντονιστεί πολύ στενά για το Ιράν και μιλούν σχεδόν καθημερινά. Όμως αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές γνωρίζουν ότι μπορεί να έρθει μια στιγμή κατά την οποία τα συμφέροντα και οι στόχοι των δύο συμμάχων θα αποκλίνουν. Κάποιοι στο στρατόπεδο του Νετανιάχου ανησυχούν ότι αυτή η στιγμή είναι τώρα.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι παραμένει «ανοιχτό ερώτημα» αν ο ίδιος και ο Τραμπ είναι ευθυγραμμισμένοι ως προς το πώς πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Η μεγάλη εικόνα

Με τις εκλογές να αναμένονται έως τον Οκτώβριο, ο Νετανιάχου δεν έχει εκπληρώσει την υπόσχεσή του να καταστρέψει τη Χαμάς ούτε τα σχέδιά του για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ενώ δέχεται έντονη κριτική στο εσωτερικό για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Κάθε φορά που μια σειρήνα κοντά στα σύνορα προειδοποιεί για εισερχόμενο drone ή πύραυλο, ο Νετανιάχου δέχεται εσωτερική πίεση να απαντήσει.

Σε αυτό το πλαίσιο δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει μεγάλα πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, προτού αναγκαστεί να υποχωρήσει από έναν οργισμένο Τραμπ, ο οποίος ενδιαφέρεται πολύ λιγότερο για τον Λίβανο απ’ ό,τι για μια συμφωνία με το Ιράν.

Η είδηση

Όταν ο Τραμπ επέπληξε τον Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα και έβαλε φρένο στα πλήγματα στη Βηρυτό, προκάλεσε επίσης πολιτική θύελλα στο Ισραήλ.

Αντίπαλοι, ακόμη και ορισμένοι σκληροπυρηνικοί σύμμαχοι της κυβέρνησης, υποστήριξαν ότι ο Νετανιάχου είχε μετατρέψει το Ισραήλ σε «υποτελή» των ΗΠΑ ή ότι παρέδωσε την ισραηλινή κυριαρχία στον Τραμπ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου έγινε αφού το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εξαιτίας των ενεργειών του Ισραήλ στον Λίβανο και να εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ.

«Ήταν ένα τρομερό τηλεφώνημα. Ο Τραμπ στρίμωξε πραγματικά τον Μπίμπι. Απαίτησε να κάνει αμέσως πίσω από το σχέδιο να πλήξει τη Βηρυτό, ώστε να μην τιναχθεί στον αέρα η κατάσταση στον Λίβανο και μαζί με αυτήν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν», είπε ισραηλινή πηγή.

Τι λένε

Ο Νετανιάχου δεν διέψευσε ότι ο Τραμπ τον αποκάλεσε «τρελό» ή ότι ισχυρίστηκε πως θα ήταν στη φυλακή χωρίς τη βοήθεια του Τραμπ. Αντίθετα, ο πρωθυπουργός είπε στο CNBC ότι ο ίδιος και ο Τραμπ είχαν διαφωνήσει και στο παρελθόν, αλλά πάντα διατηρούσαν τη στενή συνεργασία τους.

Παρομοίως, ο Τραμπ επιβεβαίωσε στο NY Post το ρεπορτάζ του Axios για το τηλεφώνημα, προσθέτοντας ότι συμπαθεί τον Νετανιάχου και ότι έχει συνεργαστεί καλά μαζί του.

Πίσω από τις γραμμές

Αν και το τηλεφώνημα μπορεί να ήταν απλώς μια στιγμιαία αναταραχή στην προσωπική τους σχέση, οι διαφορές τους για την τελική έκβαση στο Ιράν είναι πιο επίμονες.

Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Axios ότι ενώ ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, ο Νετανιάχου φαίνεται να θέλει να τον ξαναρχίσει.

«Μερικές φορές ο Μπίμπι δεν ξέρει πότε να σταματήσει», είπε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το γεγονός ότι ο Νετανιάχου εγκατέλειψε γρήγορα το σχέδιο για πλήγμα στον Λίβανο και προσπάθησε να διασκεδάσει κάθε εντύπωση ρήξης, υπογράμμισε τον βαθμό στον οποίο οι στρατιωτικοί του ελιγμοί και η πολιτική του θέση εξαρτώνται από την επιρροή του Τραμπ.

Ο Νετανιάχου ανησυχεί ότι το τεταμένο τηλεφώνημα αποτελεί προοίμιο για περαιτέρω αμερικανικούς περιορισμούς στην ελευθερία δράσης του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μιλά τακτικά με τον πρωθυπουργό και τους στενούς του συμβούλους.

Η πηγή είπε ότι ο Νετανιάχου φοβάται πως οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πολύ αυστηρότερα κριτήρια για τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο — όχι μόνο στη Βηρυτό — πριν δώσουν το «πράσινο φως».

Την Τετάρτη, έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Λιβανέζους διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν σχέδιο για πλήρη κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα κάνει συγκεκριμένα βήματα.

Το Ισραήλ θα… συνεχίσει τους βομβαρδισμούς

Την ίδια ώρα ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωνε ότι θα… συνεχίσει τους βομβαρδισμούς, παρά την υπογραφή της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο και οι λιβανέζοι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν, δήλωσε ο Ίσραελ Κατς.

«Σοβαρό λάθος» η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, φυσιογνωμία της ακροδεξιάς, χαρακτήρισε σήμερα «σοβαρό λάθος» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

«Η κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο είναι ένα σοβαρό λαθος και μια αυταπάτη συμβούλων που παρασύρουν τον πρωθυπουργό (Μπενιαμίν Νετανιάχου) σε κακές αποφάσεις», έγραψε ο υπουργός στο X.

הפסקת האש עם לבנון היא טעות חמורה וחלומות באספמיה של יועצים שגוררים את ראש הממשלה להחלטות לא נכונות.



חיזבאללה לא יצא מהאזור שמדרום לליטני, ולצבא לבנון אין שום דרך לכפות עליו את הפינוי.



מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה. יש שרים בממשלה שלה מטעם חיזבאללה, ובצבא לבנון משרתים קרובי… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 4, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι προσπαθεί να διαχωρίσει τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ από τον πόλεμο με το Ιράν και πιστεύει ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Νετανιάχου είναι επιφυλακτικός απέναντι στην αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο και απέναντι σε μια συμφωνία με το Ιράν — και τα δύο είναι πολιτικά τοξικά για εκείνον. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι μπορεί να προσπαθήσει να υπονομεύσει τη διπλωματία τους και στα δύο μέτωπα.

Αυτό που δεν μπορεί όμως να αντέξει είναι μια ανοιχτή ρήξη με τον Τραμπ τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας συμβούλεψαν τον Βούτσιτς να μην πάει στη σύνοδο της ΕΕ

Αλβανία: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για το τουριστικό θέρετρο του Κούσνερ – Δεν κάνει πίσω για την κατασκευή ο Έντι Ράμα

Τραμπ: Θα «ξανανοίξει» τον πόλεμο με το Ιράν μόνο αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες