Το νέο Jaecoo 5 διατίθεται σε πλήρως υβριδική και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση

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Η Jaecoo ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο Jaecoo 5, το οποίο είναι ένα σύγχρονο compact SUV που διατίθεται σε δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, πλήρως υβριδική (SHS-H) και αμιγώς ηλεκτρική (EV). Με μοντέρνα σχεδίαση, υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή πρακτικότητα, το νέο μοντέλο έρχεται να προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν κινητικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Η πλήρως υβριδική έκδοση αξιοποιεί το προηγμένο Super Hybrid System, προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η προηγμένη αρχιτεκτονική του συστήματος συνδυάζει έναν αποδοτικό turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων, εξασφαλίζοντας άριστη συνεργασία όλων των επιμέρους συστημάτων.

Στην καθημερινή οδήγηση το μοντέλο αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την εκκίνηση και στις χαμηλές ταχύτητες, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, ομαλή επιτάχυνση και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Όταν απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς, όπως κατά την έντονη επιτάχυνση ή στις υψηλότερες ταχύτητες, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης και οι ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται αρμονικά, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα.

Διαθέτει συνδυαστική αυτονομία έως 905 χιλιόμετρα και αποδοτικότητα για κάθε διαδρομή και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 5,3λτ/100χλμ. Η υβριδική τεχνολογία του μοντέλου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιεί την απόδοση σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ενώ η ομαλή εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες κίνησης συμβάλλει σε μια πιο φυσική και άνετη οδηγική εμπειρία.

Από την άλλη το Jaecoo 5 EV προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 402 χλμ για τη σύγχρονη καθημερινότητα. Διαθέτει μπαταρία 61 kWh, ενώ η ταχεία φόρτιση DC έως 130 kW επιτρέπει φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά, διευκολύνοντας σημαντικά τη χρήση του οχήματος στην πράξη. Η τιμή της βασικής υβριδικής έκδοσης (Select) ξεκινάει από τα 26.200 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη ηλεκτρική ξεκινάει από τα 28.900 ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνεται η προωθητική κίνηση της εταιρείας και η κρατική επιδότηση.

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