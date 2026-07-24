Top 10 αυτοκίνητα σε πωλήσεις στην Ευρώπη: Ποιο είναι στο No1 για το 2026

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Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε με μία ιδιαίτερα κλειστή μάχη στην κορυφή της αγοράς στην Ευρώπη, ανάμεσα σε ένα προσιτό supermini και το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό SUV.

Η μάχη για τον τίτλο του πιο καλοπουλημένου αυτοκινήτου στην Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, τρία μοντέλα χωρίζονται από μόλις λίγες χιλιάδες ταξινομήσεις, με το Dacia Sandero να καταλαμβάνει προσωρινά την πρώτη θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Dataforce για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, το Sandero κατέγραψε 113.127 ταξινομήσεις, διατηρώντας ένα μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα απέναντι στο Tesla Model Y και το Renault Clio.

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