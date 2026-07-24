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24.07.2026 12:35

Τρία χρόνια χωρίς τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη

24.07.2026 12:35
MARIANNA_VARDINOGIANNI_2407

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Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Μαριάννα Βαρδινογιάννη έφυγε από τη ζωή.

Η Πρόεδρος της «Ελπίδας» και πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO πέθανε στις 24 Ιουλίου του 2023 σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της σημαντική παρακαταθήκη.

Το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη προχώρησε σε μια ανάρτηση με αφορμή την τραγική επέτειο, ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την προσωπική και δημόσια ζωή της.

«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Τρία χρόνια μνήμης. Μια ζωή που συνεχίζει να φωτίζει, 24-07-2026» αναφέρεται στη λεζάντα.

Η γυναίκα σύμβολο της φιλανθρωπίας στην Ελλάδα και σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, διακρίθηκε για το πλούσιο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο της. Με επίκεντρο τα παιδιά, αγωνίστηκε για περισσότερο από 25 χρόνια κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:08
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