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24.07.2026 17:06

Συγκατοίκησαν χθες(23/7) Alpha και Mega στην πρώτη θέση τηλεθέασης

24.07.2026 17:06
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Τηλεθέαση αλα Eurovision με douze points μέγεθος μεριδίου καθένας εκ των Mega και Alpha βρέθηκαν χθες ισοδύναμοι, σύμφωνα με τη Nielsen και μοιράστηκαν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Δεύτερος στις επιλογές ήταν ο ΣΚΑΪ ο οποίος λίγο ήθελε να στριμώξει τους άλλους δύο σταθμούς ώστε να βρεθεί, χάρη στη συγκέντρωση τηλεθεατών λόγω της απευθείας μετάδοσης του ματς Πάκσι- ΠΑΟ, στην πρώτη θέση των τηλεπροτιμήσεων.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας το 10αρι τηλεθέασης που κατάφερε το Open, επίδοση που την πιστώνεται σε σημαντικό βαθμό η απευθείας μετάδοση του άλλου ποδοσφαιρικού αγώνα της ημέρας, ανάμεσα σε Ντιναμό Κιέβου και ΠΑΟΚ.

ΑΝΤ1 και Star επηρεάστηκαν από τις συνθήκες που αναπτύχθηκαν στον ανταγωνισμό με τη δυναμική του πρώτο να διαμορφώνεται για δεύτερη φορά μέσα σε οκτώ ημέρες και δη σε καθημερινή, κάτω από το 6%.

Τα κρατικά κανάλια επέστρεψαν σε συνθήκες-της δικής τους-  κανονικότητας με την ΕΡΤ3 να εμφανίζει ελαφρά διαφοροποίηση στην επίδοση της σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη ημέρα.

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Συγκατοίκησαν χθες(23/7) Alpha και Mega στην πρώτη θέση τηλεθέασης

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