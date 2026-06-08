Όρμπαν: Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς ζητά δίωξη του στενού κύκλου του για «υπεξαίρεση» δισεκατομμυρίων

Ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν βρίσκονται υπό έρευνα για υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων από ευρωπαϊκά κονδύλια

Την αποκάλυψη επιβεβαίωσε στο Politico η ουγγρική Αρχή Ακεραιότητας.

Η έκκληση για ανάκτηση των χαμένων χρημάτων έρχεται τη στιγμή που ο διάδοχος του Όρμπαν, Πέτερ Μαγιάρ, προσπαθεί να πείσει τις Βρυξέλλες ότι η χώρα είναι έτοιμη να λάβει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά κονδύλια που παραμένουν δεσμευμένα λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου.

Ο Φέρεντς Παλ Μπίρο, πρόεδρος της ουγγρικής Αρχής Ακεραιότητας, δήλωσε ότι «πολιτικοί υψηλού επιπέδου μπορούν και ενδέχεται να διωχθούν ποινικά» για τη συμμετοχή τους σε ένα φερόμενο σχέδιο συστηματικής εξαπάτησης των Ευρωπαίων φορολογουμένων κατά τη διάρκεια της 16ετούς διακυβέρνησης του Όρμπαν.

Όπως ανέφερε, η ομάδα του έχει «εντοπίσει αρκετές ποινικές υποθέσεις στις οποίες προσωπικά πιστεύω ότι η χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τα χρήματα και να τα επαναπατρίσει, καθώς τα περισσότερα έχουν ήδη φύγει από τη χώρα».

Ο Μπίρο δεν διατύπωσε συγκεκριμένες κατηγορίες κατά του Όρμπαν ή άλλων μελών του στενού του κύκλου.

Σύμφωνα με την Αρχή, τρεις εταιρείες εξασφάλισαν την πλειονότητα των κρατικών συμβάσεων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, με τις χρεώσεις να έχουν διογκωθεί τεχνητά. Ο Μπίρο δήλωσε ότι το κράτος δαπάνησε περίπου 10 δισ. ευρώ σε αυτές τις τρεις εταιρείες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, χωρίς να αποκαλύψει τα ονόματά τους.

«Η υπερτιμολόγηση, που θεωρούμε ότι ενέχει κίνδυνο διαφθοράς, ανέρχεται περίπου σε 3,5 δισ. ευρώ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι διαγωνισμοί δημοσίων συμβάσεων ήταν «χειραγωγημένοι» και ότι βασικά αγαθά χρεώνονταν σε πολλαπλάσια τιμή από την αγοραία αξία τους. Όπως είπε, επί της προηγούμενης κυβέρνησης το ουγγρικό κράτος «έγινε ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά».

Ο Μαγιάρ, ο οποίος ορκίστηκε πρωθυπουργός τον Μάιο έπειτα από σαρωτική εκλογική νίκη έναν μήνα νωρίτερα, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον προκάτοχό του για διαφθορά.

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι υπάρχει «μηδενική ανοχή στην απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ».

«Τα κράτη-μέλη έχουν την πρώτη ευθύνη για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε παρατυπίας, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, που αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία διαχειρίζονται, όπως τα ταμεία συνοχής», πρόσθεσε

Αν οι ευρωπαίοι ερευνητές και εισαγγελείς εντοπίσουν παρατυπίες, «η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη ώστε να διασφαλιστεί η ανάκτηση κάθε ευρωπαϊκού κονδυλίου που έχει υπεξαιρεθεί».

«Διαθέτουμε πλούσιο όγκο πληροφοριών και έχουμε αποκαλύψει αρκετές υποθέσεις», είπε. «Ανάλογα με το πώς θα οργανωθεί η διαθεσμική συνεργασία και ποιος θα είναι ο ρόλος της υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, είτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς τη διαδικασία είτε να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες στα αρμόδια όργανα.»

Να σημειωθεί πως αρκετοί συνεργάτες του Όρμπαν έχουν βγει στο εξωτερικό, ενώ ορισμένοι φέρονται να έχουν κάνει αίτημα για βίζα παραμονής στις ΗΠΑ…

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