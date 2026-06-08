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08.06.2026 08:58

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 200 τραυματίες – Συγκλονιστικά βίντεο από καταρρεύσεις κτιρίων

08.06.2026 08:58
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Τουλάχιστον 12 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις Φιλιππίνες το πρωί της Δευτέρας (8/6).

Οι πέντε θάνατοι έχουν καταγραφεί στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, στη νήσο Μιντανάο (νότια). Σύμφωνα πάντως με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της χώρας, ο απολογισμός των νεκρών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, τουλάχιστον 200 είναι οι τραυματίες, καθώς έχουν αναφερθεί καταρρεύσεις κτιρίων.

Ο Αγκριπίνο Ντασέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην πόλη, ανέφερε πως ακόμη οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση των ζημιών στην πόλη και να επαληθεύσουν πόσα είναι τα θύματα.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που έχουν καταγράψει καταρρεύσεις κτιρίων και τις αντιδράσεις πολιτών την ώρα του σεισμού.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 τοπική ώρα (01:37 ώρα Ελλάδας) στον θαλάσσιο χώρο νότια της νήσου Μιντανάο.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε μεταξύ 10 και 35 χιλιομέτρων, ανάλογα με τις εκτιμήσεις των διαφόρων σεισμολογικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.

Ισχυρός μετασεισμός 6,1 Ρίχτερ

Λίγες ώρες μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο νότια της επαρχίας Σαρανγκάνι στη Μιντανάο.

Σύμφωνα με το USGS, η νέα δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου οκτώ χιλιόμετρα νότια της επαρχίας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι ισχυροί μετασεισμοί τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

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