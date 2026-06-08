Τουλάχιστον 12 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις Φιλιππίνες το πρωί της Δευτέρας (8/6).

Οι πέντε θάνατοι έχουν καταγραφεί στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, στη νήσο Μιντανάο (νότια). Σύμφωνα πάντως με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της χώρας, ο απολογισμός των νεκρών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, τουλάχιστον 200 είναι οι τραυματίες, καθώς έχουν αναφερθεί καταρρεύσεις κτιρίων.

A 7.8-magnitude earthquake today, June 8, 2026, caused multiple building collapses and extensive damage in General Santos, Mindanao, Philippines. pic.twitter.com/ortl6Myp5L — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

Ο Αγκριπίνο Ντασέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην πόλη, ανέφερε πως ακόμη οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση των ζημιών στην πόλη και να επαληθεύσουν πόσα είναι τα θύματα.

WATCH: Major earthquake brings down building in General Santos City, Philippines pic.twitter.com/AA7pX3rZwa June 8, 2026

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που έχουν καταγράψει καταρρεύσεις κτιρίων και τις αντιδράσεις πολιτών την ώρα του σεισμού.

Video shows building collapse following the powerful earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Nf7k6TYSAZ June 8, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 τοπική ώρα (01:37 ώρα Ελλάδας) στον θαλάσσιο χώρο νότια της νήσου Μιντανάο.

TERREMOTO EN FILIPINAS 🔴

Impresionantes imágenes en la Escuela Primaria Mahayahay en Davao Occidental 🇵🇭



Durante la ceremonia a la bandera en el primer día de clases, se registró el terremoto de M7.8 los maestros y estudiantes implementaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/NE5vFPvtdb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 8, 2026

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε μεταξύ 10 και 35 χιλιομέτρων, ανάλογα με τις εκτιμήσεις των διαφόρων σεισμολογικών υπηρεσιών.

WATCH: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake. pic.twitter.com/GkVYayzL4L June 8, 2026

Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.

Ισχυρός μετασεισμός 6,1 Ρίχτερ

Λίγες ώρες μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο νότια της επαρχίας Σαρανγκάνι στη Μιντανάο.

Σύμφωνα με το USGS, η νέα δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου οκτώ χιλιόμετρα νότια της επαρχίας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι ισχυροί μετασεισμοί τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

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