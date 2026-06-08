Ισραήλ και Ιράν ξανά στα πρόθυρα γενικευμένης σύγκρουσης – Πλήγματα, απειλές και παρέμβαση Τραμπ υπό τα πυρά των Δημοκρατικών

Σε νέα φάση εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ αντάλλαξαν για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία του Απριλίου άμεσες στρατιωτικές επιθέσεις, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη περιφερειακή σύρραξη.

Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ακολούθησε η εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και κορυφώθηκε με ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο δυτικό και κεντρικό Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να πιέζει και τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η αφορμή: Τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό

Η νέα κρίση πυροδοτήθηκε όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, υποστηρίζοντας ότι απαντά σε επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ για επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του της Βρετανίας και της Τουρκίας, καθώς και με Πακιστανούς διαμεσολαβητές, με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ιρανική αντίδραση στις ισραηλινές ενέργειες.

Η πυραυλική επίθεση του Ιράν

Το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη άμεση πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός του Απριλίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πολλαπλά κύματα βαλλιστικών πυραύλων προς το βόρειο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «την αρχή μιας ολόκληρης εβδομάδας συνεχών πληγμάτων».

Οι περισσότερες από τις εκτοξεύσεις αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή αεράμυνα, ενώ οι πολίτες που είχαν καταφύγει σε καταφύγια ενημερώθηκαν αργότερα ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον του Ιράν ή του Λιβάνου θα αντιμετωπιστεί με «συντριπτική και ολοκληρωμένη απάντηση» και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν ευθύνη για τις ενέργειες του Ισραήλ.

Οι πιέσεις Τραμπ προς Νετανιάχου

Στο παρασκήνιο, η Ουάσινγκτον επιχείρησε να αποτρέψει νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διαρροή τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίποινα, εκτιμώντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Μην ανταποδώσετε, βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν», φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «ο Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί μια συμφωνία με το Ιράν», ενώ σε δηλώσεις του εμφανίστηκε κατηγορηματικός:

«Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Ο Νετανιάχου δεν παίρνει τις αποφάσεις».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν θα απαντήσει «εν θερμώ», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο καθυστέρησης οποιασδήποτε στρατιωτικής αντίδρασης.

Τα ισραηλινά αντίποινα στο Ιράν

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Λίγο αργότερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Λίγη ώρα αργότερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στο Ισφαχάν.

Η Τεχεράνη αντέδρασε κλείνοντας τον εναέριο χώρο γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας στις 11 εν μέσω των νέων συγκρούσεων με το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στους Times of Israel.

Σημειώνεται ότι ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Νάφταλι Μπένετ, δήλωσε ότι «ο Νετανιάχου δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ».

Νέες απειλές από την Τεχεράνη

Η ιρανική ηγεσία κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική της μετά τα ισραηλινά πλήγματα.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη εξετάζει ακόμη και το κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ σε περίπτωση νέας ισραηλινής επίθεσης.

Το συγκεκριμένο πέρασμα βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς παγκοσμίως, καθώς συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιχείρηση εναντίον «τρομοκρατικών οργανώσεων» στη Σουλεϊμανίγια του ιρακινού Κουρδιστάν, διευρύνοντας το πεδίο των στρατιωτικών τους ενεργειών στην περιοχή.

Δοκιμασία για τον Τραμπ

Η ανταλλαγή πυρών αποτελεί τη σοβαρότερη κρίση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ από την εκεχειρία του Απριλίου και απειλεί να εκτροχιάσει τις προσπάθειες διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη παραμένει «πολύ κοντά», αν και παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά σημεία διαφωνίας.

Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ «δεν βοηθά» τις συνομιλίες.

Πάντως, ο Τραμπ βρίσκεται υπό σοβαρή εσωτερική πίεση, με τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή Κρις Μέρφι να συνοψίζει την κατάσταση, γράφοντας στο Χ ότι «αυτός ο πόλεμος ήταν ταπεινωτικός για τον Τραμπ και την αμερικανική εξουσία γενικότερα. Και όταν ο Τραμπ ανακοινώνει ότι θα τηλεφωνήσει στον Νετανιάχου και θα του πει να μην αντιδράσει, και μέσα σε λίγες ώρες ο Νετανιάχου αντιδρά, η ταπείνωση απλώς χειροτερεύει».

This war has been humiliating for Trump and American power generally. And when Trump announces he is going to call Netanyahu and tell him not to retaliate, and within hours Netanyahu retaliates, the humiliation just compounds. https://t.co/W6fXLYlGd9 — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) June 8, 2026

Με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και στρατιωτικά πλήγματα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρούν να συγκρατήσουν την κλιμάκωση, η Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο επικίνδυνες κρίσεις των τελευταίων μηνών.

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