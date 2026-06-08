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08.06.2026 00:05

Κάνσας: Πυροβολισμοί κοντά στο ξενοδοχείο της Εθνικής Αγγλίας – Εννέα τραυματίες

08.06.2026 00:05
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credit: AP

Συναγερμός σήμανε στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, όπου εννέα άτομα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο της Εθνικής Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αστυνομία έσπευσε στην περιοχή της Λεωφόρου Troost, σε μικρή απόσταση από τη βάση της ομάδας, περίπου στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα είπε στο «Αthletic» ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, Τζέικ Μπεκίνα, αρχικά τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι συνολικά εννέα ενήλικες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Όλοι οι τραυματισμοί δενχαρακτηρίζονται σοβαροί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες και τις περιπολίες στην περιοχή.

Η εθνική Αγγλίας βρίσκεται την ίδια στιγμή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει της διοργάνωσης.

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Κάνσας: Πυροβολισμοί κοντά στο ξενοδοχείο της Εθνικής Αγγλίας – Εννέα τραυματίες

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