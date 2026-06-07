Νέα χυδαία επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο: Είτε είσαι ηλίθια, είτε διεφθαρμένη» (video)

Ο Ντόναλντ Τραμπ… ξεπέρασε για άλλη μια φορά τον εαυτό του, με μία άνευ προηγουμένου επίθεση με ύβρεις κατά δημοσιογράφου εν ώρα συνέντευξης.

Η Κρίστεν Γουέλκερ του NBC έπαιρνε συνέντευξη από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος… εξερράγη μόνο και μόνο επειδή η δημοσιογράφος διαφώνησε μαζί του για την θεωρία των στημένων καλπών.

Η Γουέλκερ αρχικά μιλώντας για τις ενδιάμεσες εκλογές στην πολιτεία της Καλιφόρνια, ρώτησε τον Τραμπ γιατί οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επικρίνει τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.

Οταν του είπε ότι «έτσι μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια» αυτός απάντησε «ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό; Επειδή κλέβουν στις εκλογές», για να ακολουθήσει η έκρηξή του, όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει στοιχεία.

«Είναι διεφθαρμένοι, ακριβώς όπως είσαι κι εσύ διεφθαρμένη, ο Τύπος σου είναι διεφθαρμένος και το “Meet the Press” είναι διεφθαρμένο». Αν και του ζητούσε να παραμείνει για να συνεχιστεί η συνέντευξη σε πιο ήρεμους τόνους, ο Τραμπ ήταν εκτός εαυτού.

«Είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη. Το όδιο όπως τα ABC, CBS και CNN» επέμεινε και έβγαλε το μικρόφωνό του για να αποχωρήσει.

«Συγγνώμη. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Καλή διασκέδαση», είπε κι έφυγε.

🚨BREAKING: TRUMP JUST HAD HIS WORST MELTDOWN EVER.



Trump completely unravels when Kristen Welker challenged him on his California election claims.



Instead of providing evidence, he called her "crooked" and "stupid," attacked the press, and abruptly WALKS OUT in the middle of… pic.twitter.com/Ouom3DoalX June 7, 2026

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