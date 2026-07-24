Καταιγιστικές εξελίξεις στην Κύπρο: Ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος Δρουσιώτη και «Σάντης», πλαστά τα μηνύματα 

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Διώξεις άσκησαν οι εισαγγελικές αρχές της Κύπρου στον Μακάριο Δρουσιώτη και τη λεγόμενη «Σάντη» για τα όσα περιγράφονται στο «Κράτος, μαφία: Πώς η συμμορία κατήργησε το κράτος δικαίου στην Κύπρο».

Το κατηγορητήριο σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, περιλαμβάνει 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, με τη διαδικασία να αρχίζει το φθινόπωρο.

Οι κυπριακές αρχές απεφάνθησαν ότι τα μηνύματα που προσκόμισε ο Δρουσιώτης κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια εφαρμογής. Μάλιστα, η «Σάντη» φέρεται να ομολόησε ότι τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης επιβεβαίωσε ότι ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος του, ωστόσο χαρακτήρισε την εξέλιξη αντιπερισπασμό για το Videogate και χείρα βοήθειας στον Νίκο Αναστασιάδη.

«Παρέλαβα σήμερα κατηγορητήριο για την υπόθεση Σάντη ότι με δόλο και εν γνώσει μου δημοσίευσα πλαστά μηνύματα. Πρόκειται για αντιπερισπασμός για το Videogate και χείρα βοήθειας στον Νίκο Αναστασιάδη.Η Νομική Υπηρεσία παραχωρεί ασυλία σε βαρυποινίτες για φόνους και ναρκωτικά για να τους καταστήσει μάρτυρες σε δευτερεύουσες υποθέσεις.

Είμαι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση που αφορά το Κράτος Μαφία. Η Νομική Υπηρεσία με εξουδετερώνει χρίζοντας με κατηγορούμενο. Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός του Σάββας Αγγελιδης, οι οποίοι κατα τα άλλα αυτοεξαιρέθηκαν από τις διαδικασίες για το “Κράτος Μαφία” και οι οποίοι αναφέρονται τόσο στα σχετικά δημοσιεύματά μου, όσο και στα μηνύματα της “Σάντη” καταχώρισαν κατηγορητήριο εναντίον μου και υπέρ του εαυτού τους! Στην Κύπρο του Νίκου Χριστοδουλίδη η ερευνητική δημοσιογραφία σέρνεται σε ποινικά δικαστήρια.Κράτος Δικαίου στα τάρταρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη αντίδραση Μυλωνάκη

Ο Γιώργος Μυλωνάκης ο οποίος εμπλεκόταν στα επίμαχα μηνύματα αναδημοσίευσε την παρακάτω ανάρτηση στον λογαριασμό του.

«Για εβδομάδες, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε στο στόχαστρο μιας οργανωμένης εκστρατείας σπίλωσης. Κατηγορήθηκε, διασύρθηκε και δικάστηκε από ορισμένους στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ακόμη μιλήσει η Δικαιοσύνη.

Εκείνοι που παρουσίαζαν ως αδιαμφισβήτητες «αποδείξεις» όσα κυκλοφορούσαν, σήμερα οφείλουν τουλάχιστον να σιωπήσουν και να αναλογιστούν την ευθύνη τους.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο είναι αποκαλυπτικές. Ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε ποινική υπόθεση με 101 κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση. Η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον του Κακουργιοδικείου, εκεί όπου αποδίδεται δικαιοσύνη: στις δικαστικές αίθουσες και όχι στα λαϊκά δικαστήρια των κοινωνικών δικτύων.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν κρύφτηκε ποτέ. Δεν απάντησε με κραυγές, ούτε επένδυσε στην ένταση. Εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, γνωρίζοντας ότι η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Η υπόθεση αυτή ας αποτελέσει ένα μάθημα για όλους. Για όσους έσπευσαν να υιοθετήσουν καταγγελίες χωρίς αποδείξεις. Για όσους αναπαρήγαγαν ισχυρισμούς χωρίς την παραμικρή επιβεβαίωση. Και για όσους πίστεψαν ότι η συκοφαντία μπορεί να υποκαταστήσει την αλήθεια.

Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με hashtags, τηλεοπτικούς τίτλους ή πολιτικές σκοπιμότητες. Λειτουργεί με στοιχεία, αποδείξεις και νόμους.Και στο τέλος, όσο θόρυβο κι αν προκαλεί το ψέμα, η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της».

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