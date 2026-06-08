Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επίθεση με drone σε τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μόσχα στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας, εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας (8/6) ο ουκρανικός στρατός.
Από την επίθεση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε, όπως γνωστό νωρίς το πρωί ο επικεφαλής των αρχών της χερσονήσου που προσαρτήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014.
«Ως αποτέλεσμα πλήγματος drone εναντίον επιβατικού τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα-Σιμφερόπολη, ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε και βοηθός μηχανοδηγός σκοτώθηκε», ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς βρισκόταν ο συρμός όταν χτυπήθηκε.
«Οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν», διαβεβαίωσε.
Διαβάστε επίσης:
Ισραήλ και Ιράν ξανά στα πρόθυρα γενικευμένης σύγκρουσης – Πλήγματα, απειλές και παρέμβαση Τραμπ υπό τα πυρά των Δημοκρατικών
Δομινικανή Δημοκρατία: Η ώρα της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λα Ρομάνα – Νεκροί οι δύο πιλότοι (video)
Πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό της Νέας Υόρκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.