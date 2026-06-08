Επίθεση με drone σε τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μόσχα στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας, εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας (8/6) ο ουκρανικός στρατός.

Από την επίθεση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε, όπως γνωστό νωρίς το πρωί ο επικεφαλής των αρχών της χερσονήσου που προσαρτήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014.

«Ως αποτέλεσμα πλήγματος drone εναντίον επιβατικού τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα-Σιμφερόπολη, ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε και βοηθός μηχανοδηγός σκοτώθηκε», ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς βρισκόταν ο συρμός όταν χτυπήθηκε.

«Οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν», διαβεβαίωσε.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ και Ιράν ξανά στα πρόθυρα γενικευμένης σύγκρουσης – Πλήγματα, απειλές και παρέμβαση Τραμπ υπό τα πυρά των Δημοκρατικών

Δομινικανή Δημοκρατία: Η ώρα της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λα Ρομάνα – Νεκροί οι δύο πιλότοι (video)

Πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό της Νέας Υόρκης