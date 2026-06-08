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08.06.2026 08:23

Ρωσία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από επίθεση ουκρανικού drone σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο Μόσχα – Κριμαία

08.06.2026 08:23
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Επίθεση με drone σε τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μόσχα στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας, εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας (8/6) ο ουκρανικός στρατός.

Από την επίθεση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε, όπως γνωστό νωρίς το πρωί ο επικεφαλής των αρχών της χερσονήσου που προσαρτήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014.

«Ως αποτέλεσμα πλήγματος drone εναντίον επιβατικού τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα-Σιμφερόπολη, ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε και βοηθός μηχανοδηγός σκοτώθηκε», ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς βρισκόταν ο συρμός όταν χτυπήθηκε.

«Οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν», διαβεβαίωσε.

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