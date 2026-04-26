Ουγγαρία: Συνεργάτες του Όρμπαν βγάζουν τις περιουσίες τους από την χώρα μετά την ήττα στις εκλογές – Άλλοι ψάχνουν… βίζα εργασίας στις ΗΠΑ

H Ουγγαρία άλλαξε σελίδα με την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές και την καθαρή επικράτηση του Πέτερ Μαγιάρ.

Η ήττα του Ορμπαν έφερε ωστόσο και ένα… σπριντ των συνεργατών του, το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα ύποπτο.

Ιδιωτικά τζετ, περιουσίες που βγήκαν στην 16ετη θητεία του Ορμπαν, εξαφανίζονται στο εξωτερικό, ενώ σύμφωνα με τον Guardian πολλοί προσπαθούν να επενδύσουν περιουσιακά στοιχεία σε τρίτες χώρες.

Πρόκειται για έναν στενό κύκλο ευθυγραμμισμένου με τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος συγκέντρωσε τεράστιες περιουσίες και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ελέγχεται αν πρόκειται για χρήματα μέσως τις ΕΕ που πήγαιναν σε δημόσιες υποδομές.

Ο Guardian πληροφορήθηκε για τρία μέλη αυτού του στενού κύκλου που άρχισαν να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε χώρες της Μέσης Ανατολής – Σαουδική Αραβία, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αλλοι ψάχνουν να την… κάνουν για Αυστραλία που έχει μεγάλη ουγγρική κοινότητα και Σιγκαπούρη.

Ο Πέτερ Μαγιάρ σήμανε συναγερμό, κατηγορώντας όσους συνδέονται με το Fidesz ότι σπεύδουν να προστατεύσουν τον πλούτο τους από τη λογοδοσία προτού αναλάβει η κυβέρνησή του στις αρχές Μαΐου.

«Ολιγάρχες συνδεδεμένοι με τον Όρμπαν μεταφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια φιορίνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουρουγουάη και άλλες μακρινές χώρες», ισχυρίστηκε ο Μαγιάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Κάλεσε τον γενικό εισαγγελέα, τον αρχηγό της αστυνομίας και τον επικεφαλής της εφορίας να «συλλάβουν τους εγκληματίες» και «να μην τους επιτρέψουν να διαφύγουν» σε χώρες όπου η έκδοση θα ήταν απίθανη.

Η περίπτωση του Μεζάρος

Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι μεταξύ εκείνων που αναμένεται να εγκαταλείψουν τη χώρα περιλαμβάνεται η οικογένεια του Λορινκ Μεζάρος, ενός από τους στενότερους φίλους του Όρμπαν, ο οποίος από τεχνίτης αερίου μετατράπηκε στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ουγγαρίας.

«Ενημερώθηκα επίσης ότι αρκετές οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα», πρόσθεσε ο Μαγιάρ. «Σύμφωνα με αναφορές, αρκετές οικογένειες επιφανών ολιγαρχών έχουν ήδη αποσύρει τα παιδιά τους από το σχολείο και κανονίζουν έμπιστο προσωπικό ασφαλείας για την αναχώρησή τους». Ο αγώνας για τη μεταφορά πλούτου στο εξωτερικό αναφέρθηκε για πρώτη φορά από ανεξάρτητους δημοσιογράφους στην Ουγγαρία.

Από τις εκλογές, ο Μαγιάρ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα εργαστεί για την πάταξη της διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας. «Γίναμε η πιο φτωχή και η πιο διεφθαρμένη χώρα στην ΕΕ».

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, περιέγραψε τις κατηγορίες ως «ανοησίες» και «εξωφρενικές».

Ο Ορμπαν φεύγει για τις ΗΠΑ, στελέχη του κόμματος κάνουν αίτηση για βίζα

Ο Ορμπαν αναμένεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ και πηγή του κόμματός του ανέφερε ότι «πιθανότατα θα περάσει αρκετές εβδομάδες».

Την ίδια ώρα, στελέχη του κόμματός του, φημολογείται ότι κάνουν αίτηση για βίζα εργασίας στις ΗΠΑ. «Πρόκειται για αξιωματούχους που δημιούργησαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εντός του κινήματος MAGA και φάνηκε και στην επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς, πριν τις εκλογές» ανέφερε πηγή.

