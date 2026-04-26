Το μανιφέστο του δράστη στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Το έδωσε ο αδελφός του στην αστυνομία, είχε μίσος για την κυβέρνηση Τραμπ

Ο ύποπτος που συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα/ πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Ελλάδα) αφού προσπάθησε να μπει στη μεγάλη αίθουσα όπου παρατίθετο το ετήσιο δείπνο για της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό», δήλωσε στην τηλεφωνική συνέντευξη, κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

«Μισεί τους Χριστιανούς, αυτό είναι ένα βαθύ μίσος», συνέχισε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο ένοπλος προσπάθησε να εισβάλει στην αίθουσα της γιορτής που πραγματοποιείτο σε μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης, αναγκάζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ και άλλους αξιωματούχους να απομακρυνθούν επειγόντως από την αίθουσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο άνδρας αυτός φαινόταν να στοχεύει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος είναι ένας 31χρονος, που ονομάζεται Κόουλ Τόμας Άλεν, από την πόλη Τόρανς της Καλιφόρνιας.

«Έχουν αρκετά αξιόπιστες πληροφορίες» γι’ αυτόν, πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Έτρεφε πολύ μίσος στην καρδιά του εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν πολύ κατά των χριστιανών», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή της σήμερα στην πλατφόρμα X, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία επίσης απομακρύνθηκε εσπευσμένα από την αίθουσα, έγραψε ότι «αυτό που έπρεπε να ήταν μια κοινωνική, φιλική βραδιά, όπου ο πρόεδρος Τραμπ θα έκανε αστεία και θα γιόρταζε την ελευθερία του λόγου, αλλοιώθηκε από έναν διεστραμμένο τρελό που επεδίωκε να δολοφονήσει τον πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ».

Το μανιφέστο του δράστη

Ο αδελφός του δράστη φέρεται να έδωσε στις αρχές ένα σημείωμα, το οποίο εκτιμάται πως ήταν το πολιτικό του μανιφέστο πριν προχωρήσει στην απόπειρα δολοφονίας.

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, στο κείμενο ο Αλεν έγραφε -μεταξύ άλλων- τα εξής:

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν καταπιέζεσαι ο ίδιος. Εγώ δεν είμαι το άτομο που κακοποιήθηκε σε κέντρο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη ».

». « Δεν είμαι μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε παιδί που λιμοκτονεί, ούτε έφηβη που κακοποιείται από εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν κάποιος άλλος καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά· είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή »

» « Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάφει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του ».

». « Αξιωματούχοι της κυβέρνησης (με εξαίρεση τον Πατέλ) αποτελούν στόχους, με προτεραιότητα από τους υψηλότερα ιστάμενους προς τους χαμηλότερους.

(με εξαίρεση τον Πατέλ) αποτελούν στόχους, με προτεραιότητα από τους υψηλότερα ιστάμενους προς τους χαμηλότερους. «Για να ελαχιστοποιήσω τα θύματα, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για μονόβολα. Παρ’ όλα αυτά, θα περνούσα μέσα από τους περισσότερους από όσους βρίσκονται εδώ για να φτάσω στους στόχους, αν ήταν απολύτως απαραίτητο, αλλά ειλικρινά ελπίζω να μη φτάσει εκεί».

Ο 31χρονος μάλιστα λίγα λεπτά πριν εισβάλλει, χλεύασε τα μέτρα ασφαλείας της ομάδας του ξενοδοχείου και του Τραμπ, ενώ έγραφε ότι στην επίθεση θα χρησιμοποιούσε σκάγια. Χαρακτήρισε μάλιστα τον εαυτό του ως «φιλικό ομοσπονδιακο εκτελεστή».

«Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα μπαίνοντας στο ξενοδοχείο ήταν η αίσθηση αλαζονείας. Μπαίνω με πολλαπλά όπλα και ούτε ένας από όσους βρίσκονται εκεί δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποτελώ απειλή. Η ασφάλεια της εκδήλωσης είναι όλη εκτός, επικεντρωμένη στους διαδηλωτές και σε όσους καταφθάνουν εκείνη τη στιγμή, γιατί προφανώς κανείς δεν σκέφτηκε τι συμβαίνει αν κάποιος έχει κάνει check-in από την προηγούμενη ημέρα. Αυτό το επίπεδο ανικανότητας είναι εξωφρενικό και ειλικρινά ελπίζω να διορθωθεί μέχρι τη στιγμή που αυτή η χώρα αποκτήσει ξανά πραγματικά ικανή ηγεσία», έγραφε.

