Σακίρα, J Balvin και Labubus έκαναν χαμό στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ (Photos/Videos)

Με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα στο στάδιο Αζτέκα άνοιξε την αυλαία του το Μουντιάλ 2026.

Χορευτές ντυμενοι στα χρυσά και στα ασημί πλαισίωσαν το κύπελλο που θα πάρουν οι νικητές. Τα κουστούμια και οι χοροί τους είχαν αναφορές στους αυτόχθονες λαούς του Μεξικό.

Η Shakira και ο Bruna Boy τραγούδησαν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026 Dai Dai.

Οι μασκότ του Μουντιάλ, δύο πελώρια Labubus, εμφάνισαν ένα λούτρινο παίκτη και στη συνέχεια παρουσίασαν στην σκηνή τον Κολομβιανό σούπερ σταρ J Balvin.

Διαβάστε επίσης

Μπάλα στη χώρα των καρτέλ και των εξαφανισμένων; Πόσο ασφαλής είναι η διεξαγωγή του Μουντιάλ στο Μεξικό

Η ομάδα της Αϊτής αναγκάστηκε να αλλάξει τις φανέλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου αφότου η FIFA απέρριψε το «πολιτικό» σχέδιό τους

Μουντιάλ 2026: Φαβορί η Ισπανία για την «κούπα» – Ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία