Μουντιάλ 2026: Φαβορί η Ισπανία για την «κούπα» – Ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία

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Πρεμιέρα για το Μουντιάλ σε λίγες ώρες στο Μεξικό και στη συνέχεια στα γήπεδα του Καναδά και των ΗΠΑ έως τις 19 Ιουλίου.
Τα στοιχήματα και οι προβλέψεις για τους φιναλίστ και τον νικητή δίνουν και παίρνουν παγκοσμίως.
Ο υπερυπολογιστής της OPTA έχει τις απαντήσεις, δίνοντας με ποσοστό 16% φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου την Ισπανία, την ομάδα που κέρδισε το Euro 2024.
Στη 2η θέση με 12,9% είναι η Γαλλία και στην 3η η Αγγλία με 10,8%. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,1% είναι στην 4η θέση και την πεντάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 7,1%.
Ακόμα πιο κάτω είναι η Βραζιλία με 6,6% και η Γερμανία με 5,9%.
Ίδωμεν αν θα πέσει μέσα, μπάλα είναι αυτή, ενίοτε κάνει… απιστίες.
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