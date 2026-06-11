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11.06.2026 14:40

Μουντιάλ vs ερωτικό ραντεβού: 1-0 – Οι 6 στους 10 διαλέγουν… μπάλα

11.06.2026 14:40
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Το Μουντιάλ δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Για πολλούς είναι ιεροτελεστία, πρόγραμμα ζωής και – όπως φαίνεται – σοβαρός λόγος για να μπει… ο έρωτας στον… πάγκο.

Σύμφωνα με έρευνα της Glovo στην Ισπανία, το Παγκόσμιο Κύπελλο επηρεάζει όχι μόνο το τι τρώνε και πώς βλέπουν τους αγώνες οι φίλαθλοι, αλλά και την προσωπική τους ζωή.

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τα πρώτα ραντεβού.

«Συγγνώμη, έχει ματς»: Το 60% θα ακύρωνε ή θα ανέβαλλε πρώτο ραντεβού

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι πάνω από 6 στους 10 συμμετέχοντες παραδέχονται πως θα ακύρωναν ή θα ανέβαλλαν ένα πρώτο ραντεβού, εάν αυτό συνέπιπτε με έναν σημαντικό αγώνα του Μουντιάλ.

Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρχει χημεία, μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον, μπορεί να έχει γίνει και κράτηση σε ωραίο μαγαζί, αλλά αν την ίδια ώρα παίζει μεγάλο ματς, τότε η απάντηση μάλλον είναι: «Να το αλλάξουμε για άλλη μέρα;».

Το σώμα στο ραντεβού, το μυαλό στο… σκορ

Και για όσους τελικά αποφασίσουν να μη ρίξουν άκυρο; Η κατάσταση δεν σώζεται απαραίτητα.

Σχεδόν 8 στους 10 παραδέχονται ότι, ακόμη κι αν πήγαιναν σε ρομαντικό ραντεβού την ώρα ενός σημαντικού αγώνα, θα κοιτούσαν συνεχώς το κινητό τους για να μαθαίνουν την εξέλιξη του σκορ.

Το Μουντιάλ αλλάζει και τις συνήθειες στο σπίτι

Η έρευνα της Glovo δείχνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο επηρεάζει συνολικά την καθημερινότητα των Ισπανών φιλάθλων. Οι αγώνες γίνονται αφορμή για συγκεντρώσεις στο σπίτι, παραγγελίες φαγητού και βραδιές μπροστά στην τηλεόραση.

Το delivery, οι παρέες και η μπάλα φαίνεται πως δημιουργούν την… επίθεση των ημερών.

Ο έρωτας περιμένει, η σέντρα όχι

Το συμπέρασμα είναι απλό: όταν αρχίζει το Μουντιάλ, ο ρομαντισμός δοκιμάζεται.

Για κάποιους, ένα πρώτο ραντεβού μπορεί να ξανακανονιστεί. Ένα κρίσιμο ματς, όμως, όχι. Και οι αριθμοί της έρευνας δείχνουν ότι αρκετοί φίλαθλοι το βλέπουν ακριβώς έτσι.

Πηγή: AS / Έρευνα Glovo στην Ισπανία

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ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 15:29
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