Μπάλα στη χώρα των καρτέλ και των εξαφανισμένων; Πόσο ασφαλής είναι η διεξαγωγή του Μουντιάλ στο Μεξικό 

Λίγα χιλιόμετρα από το στάδιο Akron στο Μεξικό όπου θα αναμετρηθεί η Νότια Κορέα με την Τσεχία ανακαλύφθηκαν τον περασμένο χρόνο 89 σακούλες με ανθρώπινα απομεινάρια.

Η Γκουανταλαχάρα και το γειτονικό Χαλίσκο επί πέντε μήνες είχε παραλύσει από τη βία τον καρτέλ. Η Γκουανταλαχάρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, καθώς βρίσκεται στην ομώνυμη πολιτεία του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο — μιας από τις μεγαλύτερες και πιο βίαιες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος της χώρας.

Η μεξικανική κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδιο πολλών εκατομμυρίων προκειμένου να πείσει τους απανταχού φαν του ποδοσφαίρου ότι θα είναι ασφαλείς. Περίπου 100.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες.

Eυκαιρία και για τα καρτέλ

Τα διακυβεύματα είναι μεγάλα για τη μεξικανική κυβέρνηση αλλά και για τα υπόγεια δίκτυα που λειτουργούν παράλληλα με αυτή. Ειδικοί στα ζητήματα ασφαλείας εκτιμούν ότι τα καρτέλ ενδέχεται να προχωρήσουν σε εκεχειρία στη διάρκεια του Μουντιάλ, ώστε να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να πουλήσουν ναρκωτικά και άλλες παράνομες υπηρεσίες στους φανς που, θα επισκεφτούν τη χώρα. Όμως, οι ακτιβιστές θέλουν οι τουρίστες να «πάρουν έστω μία γεύση» από τη που ορίζει την καθημερινότητα τους.

Οι οικογένειες των εξαφανισμένων έχουν τοποθετήσει φωτογραφίες τους στα γήπεδα

Πάνω από 130.000 άνθρωποι αγνοούνται σε ολόκληρο το Μεξικό — οι περισσότεροι από αυτούς έχουν απαχθεί ή δολοφονηθεί από καρτέλ, ενίοτε σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Οι συγγενείς έχουν αναρτήσει φωτογραφίες τους περιξ των γηπέδων και απειλούν να εμποδίσουν την πρόσβαση στο Estadio Azteca. «Θέλουμε ο κόσμος να μάθει τι συμβαίνει στο Μεξικό», δήλωσε Έκτορ Φλόρες, συνιδρυτής της οργάνωσης Light of Hope. Εθελοντές της οργάνωσης ανακάλυψαν ανθρώπινο κρανίο σε ένα φαράγγι στο Zapopan την περασμένη εβδομάδα. «Κάθε μέρα εξαφανίζονται άνθρωποι στο Μεξικό, και φαίνεται ότι κανείς δεν νοιάζεται εκτός από τις οικογένειές τους», τόνισε.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες μία μάχιμη πτέρυγα της εθνικής ένωσης εκπαιδευτικών έχει αποκλείσει αρτηρίες κυκλοφορίας, έχει ανατρέψει αγάλματα ποδοσφαιριστών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έχει βανδαλίσει διαφημιστικές πινακίδες με αντικυβερνητικά γκράφιτι.

Η αριστερή πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ έχει δεσμευτεί ότι το Μουντιάλ θα διεξαχθεί ομαλά. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για αναταραχές εξέδωσε απόφαση οι δημόσιοι υπάλληλοι να εργαστούν από τα σπίτια τους και έκλεισε τα σχολεία.

Η ανησυχία για την ασφάλεια κορυφώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οι μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τον αρχηγό του καρτέλ του Χαλίσκο, «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα. Το καρτέλ απάντησε καταλαμβάνοντας και πυρπολώντας λεωφορεία σε ολόκληρη την πολιτεία, βάζοντας φωτιά σε καταστήματα ψιλικών και σκοτώνοντας περισσότερους από είκοσι μέλη της Εθνοφρουράς.

Η Γκαμπριέλα Κουέβας, εκπρόσωπος του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, απέρριψε τις ανησυχίες ότι θα μπορούσε να συμβεί παρόμοια έκρηξη βίας κατά τη διάρκεια των αγώνων, σημειώνοντας ότι η κατάσταση «ομαλοποιήθηκε πλήρως» εντός 72 ωρών από τις συγκρούσεις του Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη μακρά ιστορία του Μεξικού στη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσημης τελετής απονομής του τροπαίου της FIFA στη Γκουανταλαχάρα λίγες ημέρες μετά τις ταραχές του Φεβρουαρίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε πρόσφατα τους οπαδούς που θα παρακολουθήσουν αγώνες στο Μεξικό να είναι σε εγρήγορση για πορτοφολάδες, απάτες και να αποφεύγουν να παίρνουν ταξί από το δρόμο. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι δεν αποθαρρύνονται. Η Γκουανταλαχάρα και Βανκούβερ είναι οι δύο πόλεις με τις υψηλότερες πληρότητες από αυτές που φιλοξενούν το τουρνουά.

Η αστυνομία ετοιμάζει επίδειξη δύναμης

Πρώην αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας του Μεξικού και των ΗΠΑ επισημαίνουν ότι ενώ οι συγκρούσεις του Φεβρουαρίου απέδειξαν ότι η κυβέρνηση ασκεί περιορισμένο έλεγχο σε ορισμένες περιοχές του Χαλίσκο, τα καρτέλ κατανοούν την οικονομική συγκυρία. Οποιαδήποτε επίθεση σε τουρίστες ή διακοπή της διεξαγωγής του τουρνουά, το οποίο αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια, θα προκαλούσε μια άνευ προηγουμένου καταστολή, η οποία πιθανότατα θα επέφερε τη συνδρομή των υπηρεσιών πληροφοριών και των αρχών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ — ένα αποτέλεσμα που τα καρτέλ επιθυμούν να αποφύγουν.

Αντίθετα τα καρτέλ βλέπουν τη διεξαγωγή του τουρνουά σαν μία απροσδόκητη οικονομική ευκαιρία. Σύμφωνα με κοινή μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της FIFA κάθε οπαδός θα ξοδέψει πάνω από 400 δολάρια την ημέρα. «Το οργανωμένο έγκλημα θα επωφεληθεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο προσφέροντας κάθε είδους υπηρεσίες», δήλωσε ο Εδουάρδο Γκερέρο, αναλυτής θεμάτων ασφάλειας με έδρα την Πόλη του Μεξικού. «Ναρκωτικά, πορνεία, παράνομες μεταφορές. Οι παράνομες αγορές θα αναπτυχθούν ραγδαία λόγω της τεράστιας ζήτησης».

Ο Χουάν Πάμπλο Χερνάντες, επικεφαλής ασφαλείας της πολιτείας Χαλίσκο, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αποφύγει τις επιδρομές κατά των καρτέλ στη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Δεν είναι εφικτό να διεξάγουμε επιθετικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συγκρούσεις και να θέσουν σε κίνδυνο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών», δήλωσε ο Χερνάντες. «Αντίθετα, η στρατηγική μας συνίσταται σε μια συντριπτική επίδειξη δύναμης με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης».

Πόροι για το Μουντιάλ όχι για την ανεύρεση των εξαφανισμένων

Η πολιτεία του Χαλίσκο ξόδεψε 11 εκατομμύρια σε τεχνολογίας ασφαλείας. Οι εξαφανίσεις διπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία στο Μεξικό. Για τις οικογένειες των εξαφανισμένων είναι προσβολή τα χρήματα που δαπανώνται στην ασφάλεια των γηπέδων την ώρα που τα γραφεία που είναι αφοσιωμένα στην εύρεση των ανθρώπων τους είναι υποστελεχωμένα.

«Υπάρχει έλλειψη πόρων και θέλησης», δήλωσε ο Χάιμε Αγκιλάρ, εθελοντής στην οργάνωση Search Warriors, η οποία αναζητά παράνομους τάφους σε ολόκληρη την πολιτεία. «Οι πόροι υπάρχουν. Με το Παγκόσμιο Κύπελλο, βλέπουμε τεράστια σπατάλη χρημάτων για να τηρηθούν οι οδηγίες της FIFA».

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