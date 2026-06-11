search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 19:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 18:12

Συναγερμός στο Πεντάγωνο: Πολλοί όροφοι αποκλείστηκαν και εκκενώθηκαν λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά»

11.06.2026 18:12
pentagon

Πολλοί όροφοι και διάδρομοι μέσα στο Πεντάγωνο βρίσκονται σε lockdown και άλλοι εκκενώνονται λόγω ενός «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, καθώς και η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του».

«Το Υπουργείο εφαρμόζει τυποποιημένα πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού της πληγείσας περιοχής», δήλωσε ο Παρνέλ. «Ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου».

Η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνου ανταποκρίνεται στο περιστατικό με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τμήματος, λοχαγό Τζέιμι Τζιλ.

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Επείγουσας Ανάγκης του Άρλινγκτον ανέφερε ότι η Ομάδα Επικίνδυνων Υλικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον επιχειρεί στο Πεντάγωνο «κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού με επικίνδυνα υλικά».

Οι όροφοι από τον δεύτερο έως τον πέμπτο όροφο στους διαδρόμους από τον τέταρτο έως τον έβδομο του εκτεταμένου συγκροτήματος του Πενταγώνου είναι σε lockdown, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Η τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν μάσκες αερίων και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό από χημικά.

Διαβάστε επίσης:

Αυτοκίνητο στην Ολλανδία έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών, τρεις νεκροί

Απειλή Τραμπ για κατάληψη της νήσου Χαργκ – Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε»

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παρά τα χτυπήματα – Εκεχειρία «άνευ νοήματος» βλέπει η Τεχεράνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xalandri-farmakeio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εντοπίστηκε «εργοστάσιο» παράνομων χαπιών και ουσιών ντόπινγκ μέσα σε φαρμακείο – Εξαγωγές σε 90 χώρες και τζίρος άνω του 1 εκατ. ευρώ (Photos/Video)

ispania podosfairo – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Φαβορί η Ισπανία για την «κούπα» – Ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία

kharg nisi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα δώσει «συντριπτική, επώδυνη» απάντηση εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χάργκ, προειδοποιεί αξιωματούχος

haiti FIFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ομάδα της Αϊτής αναγκάστηκε να αλλάξει τις φανέλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου αφότου η FIFA απέρριψε το «πολιτικό» σχέδιό τους

palaistinios_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

DIDASKALOU_YPPO_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο πολεοδομιών: Παραιτήθηκε και ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου - Υπό παραίτηση και ο Μανώλης Γραφάκος

famellos- notopoulou – karystianou- pyrgow ellhniko – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η θεωρία της «παχιάς ουράς – fat tail» στα γκάλοπ, οι «3» πιέζουν Φάμελλο, η Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, πρώην Συριζαίοι στην Καρυστιανού και ο Riviera Tower

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 18:56
xalandri-farmakeio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εντοπίστηκε «εργοστάσιο» παράνομων χαπιών και ουσιών ντόπινγκ μέσα σε φαρμακείο – Εξαγωγές σε 90 χώρες και τζίρος άνω του 1 εκατ. ευρώ (Photos/Video)

ispania podosfairo – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Φαβορί η Ισπανία για την «κούπα» – Ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία

kharg nisi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα δώσει «συντριπτική, επώδυνη» απάντηση εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χάργκ, προειδοποιεί αξιωματούχος

1 / 3