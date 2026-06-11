Συναγερμός στο Πεντάγωνο: Πολλοί όροφοι αποκλείστηκαν και εκκενώθηκαν λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά»

Πολλοί όροφοι και διάδρομοι μέσα στο Πεντάγωνο βρίσκονται σε lockdown και άλλοι εκκενώνονται λόγω ενός «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, καθώς και η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του».

«Το Υπουργείο εφαρμόζει τυποποιημένα πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού της πληγείσας περιοχής», δήλωσε ο Παρνέλ. «Ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου».

Η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνου ανταποκρίνεται στο περιστατικό με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τμήματος, λοχαγό Τζέιμι Τζιλ.

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Επείγουσας Ανάγκης του Άρλινγκτον ανέφερε ότι η Ομάδα Επικίνδυνων Υλικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον επιχειρεί στο Πεντάγωνο «κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού με επικίνδυνα υλικά».

Οι όροφοι από τον δεύτερο έως τον πέμπτο όροφο στους διαδρόμους από τον τέταρτο έως τον έβδομο του εκτεταμένου συγκροτήματος του Πενταγώνου είναι σε lockdown, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Η τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν μάσκες αερίων και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό από χημικά.

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