Απειλή Τραμπ για κατάληψη της νήσου Χαργκ – Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε»

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που είναι σε εξέλιξη νέος γύρος συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν απόψε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ (ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας του έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!)».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, ακόμα, ότι θα καταλάβουν το νησί Χαργκ. «Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

«Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς»

Πάντως, σε συνέντευξη στο Fox News, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν.

Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαργκ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε στο Fox News, αναφερόμενος στην προειδοποίηση που έκανε προηγουμένως μέσω του Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν με ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ απόψε το Ιράν.

Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πιουν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό, είπε.

Θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος, ισχυρότερος, επανέλαβε ο Τραμπ στο Fox News.

Εκεχειρία «άνευ νοήματος», λέει ο Αραγτσί

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ότι ξεκίνησε νέες επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις αυτοάμυνας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σε συνομιλία του με την επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας είπε ότι θεωρεί τις πρόσφατες επιθέσεις της Ουάσινγκτον «σαφείς παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου, οι οποίες «κατέστησαν την εκεχειρία αναποτελεσματική».

Ο βασικός στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει είτε να αποδεχτεί τους όρους του Ιράν είτε να διακινδυνεύσει να χάσει το «τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας της στον κόσμο». Δεν διευκρίνισε σε ποιους «όρους» αναφερόταν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «φανταζόταν ότι οι βόμβες μπορούν να τον βγάλουν από το τέλμα που ο ίδιος δημιούργησε», είπε ο Ρεζάι. «Αλλά οι ιρανικοί πύραυλοι θα τον βυθίσουν ακόμη πιο βαθιά σε αυτό».

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