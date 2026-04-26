Δεν συνεργάζεται με τις Αρχές ο ένοπλος που έκανε την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – Επανεξετάζουν τα μέτρα για την επίσκεψη του Καρόλου

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε ο συλληφθείς για τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αρνείται να συνεργαστεί με τις Αρχές και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έκανε την επίθεση.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στο NBC News, κάτι που εξάλλου παραδέχτηκε και ο 31χρονος από την Καλιφόρνια.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως θα του ασκηθούν αύριο, Δευτέρα, βαριές κατηγορίες για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα.

Να σημειωθεί πως ο συλληφθής είχε άδεια για τα δύο όπλα που κρατούσε στην επίθεση, ενώ έχει καθαρό μητρώο.

To FBI έκανε έφοδο στο σπίτι του και έχει κατασχέσει αντικείμενα τα οποία ερευνά, ενώ εξετάζουν και την διαδρομή που έκανε, αλλά και το πως κατάφερε να κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και προσπάθησε να κάνει την επίθεση στην αίθουσα της δεξίωσης.

Πανικός στη Βρετανία πριν την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου

Η επίθεση και τα σοβαρότατα κενά ασφαλείας, εκτός του ότι έχουν βάλει πάλι στο στόχαστρο τους υπευθύνους για τη φύλαξη του Τραμπ, θέτει και σοβαρά ζητήματα για την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου που έχει προγραμματιστεί αύριο, Δευτέρα.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται με έντονη ανησυχία, καθώς η επίθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και είχε στόχο αξιωματούχους, με τον δράστη να σπάει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας με χαρακτηριστική ευκολία.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως ο βασιλιάς είναι ενήμερος για το περιστατικό και ανακουφισμένος που δεν υπήρξαν θύματα, ενώ επικοινώνησε με τον Τραμπ.

Ωστόσο, όπως φαίνεται δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη πλέον στην ομάδα ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου και γι αυτό από σήμερα το πρωί υπάρχουν συνεχείς επικοινωνίες με τις αμερικανικές αρχές για να δουν ένα ένα τα βήματα που θα πρέπει να πάρουν για την προστασία της βασιλικής οικογένειας.

Ο Κάρολος προς το παρόν δεν ακυρώνει το ταξίδι, όμως τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ακυρώσει τελευταία στιγμή την επίσκεψή του, αν η ασφάλειά του δεν πειστεί από τα μέτρα των αμερικανών, κάτι που θα είναι ένα γερό «χαστούκι» για τον Τραμπ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου – Τι πρότεινε ο Αραγτσί στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ



Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δήλωση μετά την ένοπλη επίθεση στην Ουάσιγκτον



«Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού»: Η ανάρτηση Τραμπ για τη «γελοία αγωγή» από τη γυναίκα που «βγάζει βόλτα τον σκύλο της»