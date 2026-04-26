ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δήλωση μετά την ένοπλη επίθεση στην Ουάσιγκτον

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι «ανακουφισμένος» που ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε σώος από το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ την παραμονή της επίσημης επίσκεψής του βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ.

«Συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί, με τους αμερικανούς ομολόγους μας και τις εκατέρωθεν ομάδες, σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσημης επίσκεψης» που αρχίζει αύριο το απόγευμα στη Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Κατά τα άλλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ για να του εκφράσει την «αλληλεγγύη» της.

«Τονίσαμε ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Διαβάστε επίσης:

«Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού»: Η ανάρτηση Τραμπ για τη «γελοία αγωγή» από τη γυναίκα που «βγάζει βόλτα τον σκύλο της»

Μέση Ανατολή: Νέο ισραηλινό «σφυροκόπημα» στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία – «ΗΠΑ και Λίβανος γνωρίζουν για τις επιθέσεις μας»

Η ανατριχιαστική «προφητεία» που έκανε για… πλάκα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Θα πέσουν πυροβολισμοί» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου – Τι πρότεινε ο Αραγτσί στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο… «τριχασμός» του Ανδρουλάκη με τα ποδοσφαιρικά 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Τασούλα ο Μητσοτάκης για ενημέρωση μετά τις υπογραφές με Μακρόν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης και η απομάκρυνση Τραμπ από πράκτορες (Video/Photos)

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από το Σικάγο στο «Γεντί Κουλέ»: Το στοίχημα του Μιχάλη Μπούση και η νέα εποχή του ΟΦΗ

