Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δήλωση μετά την ένοπλη επίθεση στην Ουάσιγκτον

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι «ανακουφισμένος» που ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε σώος από το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ την παραμονή της επίσημης επίσκεψής του βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ.

«Συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί, με τους αμερικανούς ομολόγους μας και τις εκατέρωθεν ομάδες, σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσημης επίσκεψης» που αρχίζει αύριο το απόγευμα στη Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Κατά τα άλλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ για να του εκφράσει την «αλληλεγγύη» της.

«Τονίσαμε ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

I just spoke to @POTUS Donald Trump to express my solidarity with him and @FLOTUS after the attempted attack.



Thanks to the security services no one was seriously harmed and the injured police officer is recovering.



We underlined that political violence has no place in our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2026

Διαβάστε επίσης:

