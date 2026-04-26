Η ανατριχιαστική «προφητεία» που έκανε για… πλάκα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Θα πέσουν πυροβολισμοί» (Video)

Μια δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, που ξεκίνησε ως ένα… αθώο αστείο για την ατμόσφαιρα του δείπνου των Ανταποκριτών, κατέληξε να μοιάζει με μια ανατριχιαστική «προφητεία».

Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, η Λέβιτ, θέλοντας να προδιαθέσει το κοινό για τις αιχμηρές ατάκες που θα ακολουθούσαν, δήλωσε: «Απόψε θα ακουστούν κάποιοι πυροβολισμοί (shots) στην αίθουσα, οπότε συντονιστείτε, θα είναι πραγματικά υπέροχο».

Παρόλο που στον κώδικα της Ουάσινγκτον ο όρος «shots» αναφέρεται παραδοσιακά στις λεκτικές επιθέσεις και το πολιτικό χιούμορ, η φράση απέκτησε μια εφιαλτική διάσταση μετά την πραγματική ένοπλη επίθεση.

Η χρονική σύμπτωση προκάλεσε «θύελλα» στα social media, με χιλιάδες χρήστες να χαρακτηρίζουν τη δήλωση ως την πιο άτυχη και τρομακτική συγκυρία της χρονιάς.

Karoline Leavitt, speaking before the WHCA dinner:



“𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 at the room, so everyone should tune in — it’s going to be really great.”



That’s one hell of a coincidence, isn’t it? 😡 pic.twitter.com/khoR44p4t8 — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) April 26, 2026

Μητσοτάκης για ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον: Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία