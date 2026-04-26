ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 15:45
26.04.2026 15:22

Η ανατριχιαστική «προφητεία» που έκανε για… πλάκα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Θα πέσουν πυροβολισμοί» (Video)

26.04.2026 15:22
Μια δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, που ξεκίνησε ως ένα… αθώο αστείο για την ατμόσφαιρα του δείπνου των Ανταποκριτών, κατέληξε να μοιάζει με μια ανατριχιαστική «προφητεία».

Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, η Λέβιτ, θέλοντας να προδιαθέσει το κοινό για τις αιχμηρές ατάκες που θα ακολουθούσαν, δήλωσε: «Απόψε θα ακουστούν κάποιοι πυροβολισμοί (shots) στην αίθουσα, οπότε συντονιστείτε, θα είναι πραγματικά υπέροχο».

Παρόλο που στον κώδικα της Ουάσινγκτον ο όρος «shots» αναφέρεται παραδοσιακά στις λεκτικές επιθέσεις και το πολιτικό χιούμορ, η φράση απέκτησε μια εφιαλτική διάσταση μετά την πραγματική ένοπλη επίθεση.

Η χρονική σύμπτωση προκάλεσε «θύελλα» στα social media, με χιλιάδες χρήστες να χαρακτηρίζουν τη δήλωση ως την πιο άτυχη και τρομακτική συγκυρία της χρονιάς.

Η ανατριχιαστική «προφητεία» που έκανε για… πλάκα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Θα πέσουν πυροβολισμοί» (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 15:44
Τριαντάφυλλος κατά Κατσούλη και Ρουμελιώτη: «Είστε πουθενάδες» (Video)

Τήνος: Τραυματισμός βρέφους σε πλοίο – Έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν (Video)

Η ανατριχιαστική «προφητεία» που έκανε για… πλάκα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Θα πέσουν πυροβολισμοί» (Video)

