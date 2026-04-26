Νίκος Ανδρουλάκης: «Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα» – Προτείνει για γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη πρότεινε για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος που συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά το 4ο συνέδριο.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε το σύνθημα της έναρξης του προεκλογικού αγώνα και διαμήνυσε πως «Όποτε και να προκηρυχθούν εκλογές η ΝΔ θα έχει αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη».

«Η παράταξη θα κλείσει οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών του Μεγάρου Μαξίμου», πρόσθεσε.

«Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, αφήνοντας αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο πόλεμος έχει επιστρέψει για τα καλά, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική. Η βία είναι γεγονότα που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στη Γάζα. Οι αναθεωρητικές δυνάμεις γίνονται πιο ισχυρές, το ζούμε με την Τουρκία στη γειτονιά μας. Εκεί, οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης και του κόσμου εκφράσαμε μια κοινή αγωνία – αλλά και μια κοινή δέσμευση: Να αγωνιστούμε για έναν κόσμο χωρίς βαρβαρότητα. Να αγωνιστούμε για έναν κόσμο που δεν θα μετατραπεί σε σφαγείο. Για μια Ευρώπη αυτοδύναμη, με ισχυρή δημοκρατία, με ισχυρή άμυνα και ισχυρή παραγωγή», επισήμανε.

«Φτάνουν στο σημείο να λένε ότι θα καταργήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

«Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται το εύρος της απαξίωσης του κράτους δικαίου στη χώρα, αλλά και το βάθος της διαφθοράς του δήθεν επιτελικού κράτους. Ο α λα καρτ ευρωπαϊσμός της κυβέρνησης προσβάλλει τον ελληνικό λαό, πλήττει τους θεσμούς και πλήττει την εικόνα της χώρας. Εκείνοι που μέχρι χθες έλεγαν ότι υπηρετούν το “Μένουμε Ευρώπη” φτάνουν στο σημείο να λένε ότι θα καταργήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με “έναν νόμο και ένα άρθρο”. Πριν καν οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας φτάσουν από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, στέλνουν ένα μήνυμα: “έχετε το πράσινο φως για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις επόμενες εκλογές”. Αυτό δεν λέγεται κομματικός πατριωτισμός. Είναι ντιλάρισμα σε δημόσια θέα», συνέχισε ο πρόεδρος του Κινήματος, για το Κράτος Δικαίου.

«Η ΝΔ θα τιμωρηθεί στις επόμενες εκλογές»

«Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε εγκληματικές οργανώσεις με την ανοχή της κυβέρνησης να φωλιάζουν σε κάθε γωνιά του κράτους να απομυζούν και λεηλατούν τους ευρωπαϊκούς πόρους;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η ύβρις της αλαζονικής κυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί στις επόμενες εκλογές, που ο λαός θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη για να μπει τέλος. Γιατί η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά», πρόσθεσε.

«Είναι αυτοί που έφτιαξαν το παρακράτος των υποκλοπών»

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ξεκίνησε ως κυβέρνηση των «αρίστων» και κατέληξε μια κυβέρνηση παλαιοκομματική, πελατειακή, με ρεκόρ απευθείας αναθέσεων και κατασπατάλησης των δημόσιων πόρων», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Εκείνοι που επικαλούνταν τον σεβασμό στους θεσμούς πριν γίνουν κυβέρνηση, είναι οι ίδιοι που έφτιαξαν το παρακράτους των υποκλοπών. Όταν το αποκάλυψα οργάνωσαν την πολιτική μου δολοφονία», συνέχισε.

Ο Μπομπ Ντίλαν και ο κ. Ντίλιαν

«Περίμενα», πρόσθεσε για τις υποκλοπές, «να διαψεύσει ο πρωθυπουργός τις αναφορές του απόστρατου αξιωματούχου των ισραηλινών δυνάμεων. Δεν είναι σθένος να απαντήσει στους εκβιασμούς του Ντίλιαν. Κ. Μητσοτάκης η διαφορά είναι ότι τον Μπόμπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι. Η διαφορά είναι ότι ο κ. Ντίλιαν ήθελε να μας ακούει όλους. Κύριε Μητσοτάκη δεν κάνατε τίποτα για να προστατέψετε τη χώρα. Είστε επικίνδυνος και πρέπει να φύγετε. Σταματήστε τους φθηνούς θεατρινισμούς, όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια της χώρας».

«Κάθε μέρα που περνάει υπάρχει ο κίνδυνος να παραγραφούν αξιόποινες πράξεις. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Και είναι το δημοκρατικό μας καθήκον να ρίξουμε φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση», επισήμανε για τις υποκλοπές ο κ. Ανδρουλάκης.

«Να τελειώνουμε με την ασυδοσία του εκάστοτε πρωθυπουργού»

«Πρέπει να τελειώνουμε με την ασυδοσία και την αυθαιρεσία του εκάστοτε πρωθυπουργού και των εκάστοτε κυβερνώντων. Το κράτος δεν τους ανήκει, μετά την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι ξανά λάφυρο στα χέρια κανενός», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και αναφέρθηκε στις «θεσμικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ:

«- Αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να προστατεύσουμε τη διαδικασία από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη.

Κατοχυρώνουμε συνταγματικά στην Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας ώστε να έχει όλες τις δυνατότητες να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Διαφάνεια παντού και με κάθε κόστος.

Απεξαρτούμε, επιτέλους, την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Δεν θα μπορεί ποτέ ξανά ένας πρωθυπουργός να επιλέγει ο ίδιος την ηγεσία της δικαιοσύνης». «Χρειάζεται άλλη πολιτική, για αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή»

«Τα διλήμματα είναι απλά: ή με τη ΝΔ που σας αντιμετωπίζει ως πελάτες ή το ΠΑΣΟΚ που σας αντιμετωπίζει ως πολίτες με λόγο ευθύ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Χρειάζεται άλλη πολιτική, για αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να υπάρξει με τη ΝΔ στην κυβέρνηση. Οι πολίτες δεν ζητούν αποσπασματικά μέτρα, θεσμικές παρεμβάσεις για να προστατευτούν αυτοί και το εισόδημά τους», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Καταθέσαμε μια συνεκτική δέσμη στον τραπεζικό τομέα. Έχουμε πολιτική αυτονομία να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα και τα ολιγοπώλια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δεν συμβιβάζομαι ούτε με τη μικρή ούτε με τη μεγάλη διαφθορά»

«Απευθύνομαι σε όλες τις γενιές που διψούν να δουν μια Ελλάδα της δημιουργίας, που διψούν να δουν ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεσμεύομαι για αλλαγή πολιτικής κουλτούρας που θα αλλάξει ριζοσπαστικά τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Όπως έχω αποδείξει μέχρι σήμερα, δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με επώδυνους συμβιβασμούς. Δεν συμβιβάζομαι ούτε με τη μικρή ούτε με τη μεγάλη διαφθορά», υπογράμμισε.

«Θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της ΝΔ;»

«Πρέπει να δείξουμε τι είναι πραγματικά η πολιτική αλλαγή. Ένα κόμμα που έπαθε αλλά έμαθε απέναντι στους αμετανόητους που μένουν προσκολλημένοι. Θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της ΝΔ; Που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο προς όφελος των ημετέρων και των καρτέλ; Ή θα επιλέξει μια Ελλάδα για όλους, με μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον;», διερωτήθηκε και απηύθυνε κάλεσμα για την «οικοδόμηση της Ελλάδας της κοινωνικής δικαιοσύνης».

«Μαζί για την Ελλάδα και τη νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης. Αυτή η νίκη θα είναι για τον ελληνικό λαό. Θα γυρίσουμε σελίδα για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Θα γίνουμε η Ελλάδα που καθορίζει τις εξελίξεις», πρόσθεσε, δίνοντας το σύνθημα της έναρξης του προεκλογικού αγώνα.

«Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα»

«Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως «όταν η παράταξη μας μιλούσε μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα, εννοούσε πάνω απ’ όλα τη χάραξη δημόσιων πολιτικών με επίκεντρο τον άνθρωπο».

«Η χώρα χρειαζόταν κοινωνικό κράτος και δίχτυ ασφαλείας», τόνισε και αναφέρθηκε ακολούθως στα 32 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Γεννηματά που ήταν σαν χθες. «Κράτος Πρόνοιας σημαίνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μη βρίσκονται στον παρονομαστή της διανομής του προϊόντος, αλλά στον αριθμητή — ενεργά άτομα μέσα στην κοινωνία», ανέφερε παραθέτοντας λόγια του πρώην υπουργού.

«Δώσαμε περιεχόμενο και ψυχή στην κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα. Δεν μιλήσαμε απλώς για αλληλεγγύη — τη μετατρέψαμε σε καθημερινή εμπειρία για τον πολίτη. Με το ΕΣΥ, όπου για πρώτη φορά κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως εισοδήματος, απέκτησε επιτέλους πρόσβαση σε δημόσια και δωρεάν φροντίδα υγείας», ανέφερε.

Πρότεινε τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για γραμματέα της ΚΠΕ

«Σήμερα, λοιπόν, περίμενα αυτήν την ώρα. Για να αποδείξω ότι η ιστορία μας παραμένει ζωντανή, όπως και η πυξίδα. Προτείνω για γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής τον σύντροφο Γιάννη Βαρδακαστάνη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο Γιάννης βοήθησε καθοριστικά στη διεξαγωγή του επιτυχημένου συνεδρίου μας. Όμως, σήμερα η επιλογή στο πρόσωπό του για εμένα σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Στο πρόσωπο σου, φίλε και σύντροφε Γιάννη, το ΠΑΣΟΚ τιμά κάθε άτομο με αναπηρία», τόνισε και πρόσθεσε πως «τιμά κάθε οικογένεια που αγωνίζεται, για την ελπίδα και την αξιοπρέπεια χωρίς πραγματική στήριξη. Σήμερα η επιλογή στο πρόσωπό σου είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ως κυβέρνηση προτεραιότητα της ισότιμης πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό μέρος της χώρας και αν ζουν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική».

»Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα. Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει. Γι’ αυτό πιστεύω βαθιά ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη ο τόπος. Μιας αλλαγής που δεν είναι απλώς πολιτική σύντροφοι, είναι αξιακή, που απαιτεί εντιμότητα, αλήθεια, σεβασμό στον άνθρωπο. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της. Ξεκινά από εμάς. Από τις επιλογές μας. Από τη στάση ζωής μας. Από τη συλλογική μας δύναμη. Από τη βαθιά μας πίστη ότι σε αυτή την κοινωνία κανείς δεν περισσεύει», ανέφερε.

Οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το Πολιτικό Συμβούλιο

Για το Πολιτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε:

-τον Μιχάλη Αεράκη

-την Τόνια Αντωνίου

-τη Μιλένα Αποστολάκη

-τον Παύλο Γερουλάνο

-τον Θανάση Γλαβίνα

-τη Μαρία Δαφέρμου

-την Άννα Διαμαντοπούλου

-τον Χάρη Δούκα

-τον Λευτέρη Καρχιμάκη

-τον Μιχάλη Κατρίνη

-τη Μάρα Κουκουδάκη

-την Όλγα Μαρκογιαννάκη

-τον Νίκο Μήλη

-τον Κώστα Παπαδημητρίου

-τον Φίλιππο Σαχινίδη

-τον Κώστα Σκανδαλίδη

-την Κατερίνα Σολωμού

-τον Ανδρέα Σπυρόπουλο

-τον Μιχάλη Τζελέπη

-τον Κώστα Τσουκαλά

-την Έφη Χαλάτση

-τον Παύλο Χρηστίδη

-τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.



Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:



-Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,

-Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης

-Ο γραμματέας αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος



Με δικαίωμα λόγου μετέχουν:



-Οι εκπρόσωποι των κινήσεων κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας,

-Ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης,

-Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

-Ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας

-και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον: Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία

Επιμένει ο Άδωνις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας, είναι σχεδόν σταλινισμός (Video)

Υπερτουρισμός: Η Κεφαλογιάννη απαντάει στο καμπανάκι Δούκα



