Motor Oil: Προσφορές άνω των 1,9 δισ. ευρώ για το νέο πενταετές ομόλογο

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η Motor Oil, καθώς η νέα ομολογιακή έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόσβαση του ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η έκδοση αφορά πενταετές ομόλογο με λήξη τον Ιούνιο του 2031 και σταθερό επιτόκιο, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,875%. Το ενδιαφέρον των επενδυτών αποδείχθηκε ιδιαίτερα έντονο, καθώς οι προσφορές υπερκάλυψαν κατά πολλές φορές το ποσό που επιδίωκε να αντλήσει η εταιρεία.

Το νέο ομόλογο εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης του δανεισμού του ομίλου και έχει ως βασικό στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε εκδοθεί το καλοκαίρι του 2021 με επιτόκιο 2,125% και λήγει το επόμενο έτος.

Πρόκειται για τίτλο ανώτερης εξασφάλισης χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις (senior unsecured), ο οποίος διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές μέσω του καθεστώτος Reg S, ενώ προβλέπεται εξαμηνιαία καταβολή τόκων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

Η επιτυχία της έκδοσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον όπου οι αγορές παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των επιτοκίων και τις επιπτώσεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Παρά το κλίμα αβεβαιότητας, η ανταπόκριση των επενδυτών δείχνει ότι η Motor Oil εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους ισχυρούς εταιρικούς εκδότες της ελληνικής αγοράς.

Η νέα χρηματοδότηση προστίθεται σε μια μακρά σειρά επιτυχημένων εξόδων του ομίλου στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Η Motor Oil είχε αντλήσει 350 εκατ. ευρώ το 2014, άλλα 350 εκατ. ευρώ το 2017, 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021 και επιπλέον 400 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, δημιουργώντας ένα σταθερό ιστορικό παρουσίας στις κεφαλαιαγορές.

Η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους συνδέεται άμεσα με τη θέση που έχει αποκτήσει ο όμιλος στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Motor Oil διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά πιο σύνθετα διυλιστήρια της περιοχής, με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 70% των συνολικών πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων προέρχεται από εξαγωγικές δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά τον όμιλο έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγείς της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της, επεκτείνοντας την παρουσία της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ηλεκτρική ενέργεια, στις υποδομές φόρτισης και σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει το επενδυτικό προφίλ του ομίλου, ο οποίος δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στον τομέα της διύλισης.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας εφοδιασμού. Ωστόσο, η Motor Oil εμφανίζεται προετοιμασμένη να διαχειριστεί τις προκλήσεις, αξιοποιώντας τόσο την εμπειρία της όσο και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας που διαθέτει.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας ομολογιακής έκδοσης θεωρείται ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του ομίλου, επιτρέποντάς του να διατηρεί ισχυρή ρευστότητα και να υλοποιεί τον επενδυτικό σχεδιασμό του σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό για τον ενεργειακό κλάδο.

Η υπερκάλυψη της έκδοσης και το επίπεδο της τελικής απόδοσης επιβεβαιώνουν ότι η Motor Oil εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών χαρτοφυλακίων, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

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