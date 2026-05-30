Motor Oil: Εντυπωσιακά αποτελέσματα και υψηλά μερίσματα – Αυξήσεις και μπόνους για τους εργαζόμενους, οι αμοιβές της διοίκησης

Μετόχους, εργαζόμενους και ανώτατα στελέχη ανταμείβει για ακόμη μία χρονιά η Motor Oil, η οποία συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα μία από τις πιο γενναιόδωρες πολιτικές παροχών στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή.

Ο ενεργειακός όμιλος, που συμπληρώνει στις 6 Αυγούστου 25 χρόνια παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποτιμάται σήμερα σε περίπου 4,1 δισ. ευρώ, έχοντας 8,9 δις ενεργητικό, εμφάνισε για τη χρήση του 2025 καθαρά κέρδη 640,7 εκατ. ευρώ, επίδοση που αποτελεί την τρίτη υψηλότερη στην ιστορία του.

Η ετήσια γενική συνέλευση της 17ης Ιουνίου καλείται να εγκρίνει τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 193,9 εκατ. ευρώ, αυξημένου κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το μέρισμα αντιστοιχεί σε 1,75 ευρώ ανά μετοχή προ φόρου, ενώ μετά την καταβολή προμερίσματος 0,35 ευρώ, το υπόλοιπο ποσό των 1,40 ευρώ ανά μετοχή θα καταβληθεί στις αρχές Ιουλίου.

Η μετοχή είχε κλείσει στα 31,40 ευρώ στα τέλη του περσινού έτους και προχθές βρισκόταν 17,8% ψηλότερα καθώς έκλεισε στα 36,98 ευρώ. Σε συνέχεια της ανόδου κατά 53,9% που είχε κατά τη διάρκεια του 2025.

Η πολιτική αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική προσήλωση της εταιρείας στην ανταμοιβή των μετόχων της. Στην 25ετή χρηματιστηριακή της πορεία η Motor Oil έχει καταγράψει σωρευτικά καθαρά κέρδη άνω των 5,2 δισ. ευρώ, έχει καταβάλει περίπου 2,4 δισ. ευρώ σε φόρους και έχει επιστρέψει στους μετόχους της σχεδόν 2,4 δισ. ευρώ μέσω μερισμάτων.

Ενδεικτικά, όποιος τοποθετήθηκε στην εταιρεία κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο (το 2001, με τιμή διάθεσης στα 10,3 ευρώ ανά μετοχή) πέτυχε συνολική απόδοση 470,5% από μερίσματα και υπεραξίες – ή αλλιώς σαν να εξασφάλισε το αρχικό του κεφάλαιο με κλειδωμένο, σταθερό, ετήσιο επιτόκιο 18,8%.

Μία πορεία και μία απόδοση που δικαίωσε απόλυτα τη δέσμευση/υπόσχεση του αείμνηστου και εμβληματικού ηγέτη της Motor Oil Βαρδή Βαρδινογιάννη, ότι «η εταιρεία θα είναι πάντα κοντά στους μετόχους, με τα μερίσματα που θα τους προσφέρει ανελλιπώς».

Bonus 9 εκατ. ευρώ και νέες αυξήσεις

Εξίσου σημαντική είναι η πολιτική ανταμοιβής του προσωπικού. Στη γενική συνέλευση αναμένεται να εγκριθεί η διανομή bonus ύψους 9 εκατ. ευρώ προς τους εργαζομένους της εταιρείας, ως επιβράβευση για τη συμβολή τους στα οικονομικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ανακοίνωσε πρόσφατα αύξηση 5% στους βασικούς μισθούς, καθώς και αύξηση του επιδόματος γάμου από 300 σε 500 ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο πρόσθετης έκτακτης παροχής έως το τέλος της χρονιάς.

Οι μέσες μικτές αποδοχές των 1.536 εργαζομένων στο διυλιστήριο και στις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2025 στα 85.410 ευρώ, έναντι 84.860 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Πρόκειται για επίπεδα που κατατάσσουν τη Motor Oil στις πρώτες θέσεις μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών ως προς τις αμοιβές προσωπικού.

Πέρα από τις μισθολογικές αποδοχές, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα εκτεταμένο πλέγμα παροχών, το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετες αυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας, ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, καθώς και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο του προσωπικού.

Οι αμοιβές της διοίκησης, οι αποδοχές του Γιάννη Βαρδινογιάννη

Στη γενική συνέλευση θα τεθεί επίσης προς έγκριση η διανομή συνολικού bonus 6,84 εκατ. ευρώ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, ύψους 6,15 εκατ. ευρώ, αναλογεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Β. Βαρδινογιάννη. Επιπλέον, ο επικεφαλής της Motor Oil έλαβε σταθερές αποδοχές ύψους 382.000 ευρώ από μισθό, εταιρικές παροχές και συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο, με τις συνολικές μικτές αποδοχές του να διαμορφώνονται σε περίπου 6,53 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη, πέντε μέλη της διοίκησης απέκτησαν συνολικά 186.707 μετοχές της εταιρείας. Η σημαντική άνοδος της μετοχής από τότε έχει δημιουργήσει υπεραξίες εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τις απολαβές των δικαιούχων.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη φιλοσοφία της Motor Oil να συνδέει την κερδοφορία και την ανάπτυξη του ομίλου με την ανταμοιβή τόσο των μετόχων όσο και των εργαζομένων και των στελεχών της, διατηρώντας ένα μοντέλο που την έχει καταστήσει μία από τις πλέον κερδοφόρες και ισχυρές επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας.

