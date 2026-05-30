Motor Oil: Ανθεκτική η κατανάλωση καυσίμων παρά τις ανατιμήσεις, αλλαγές στις προμήθειες αργού

Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επηρεάζουν ουσιαστικά τη ζήτηση καυσίμων στην ελληνική αγορά. Αντίθετα, ενόψει της θερινής περιόδου, η κατανάλωση παραμένει σε σταθερά επίπεδα με ήπια ανοδική τάση, αν και οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους.

Την εικόνα αυτή μετέφερε η διοίκηση της Motor Oil κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2026, επισημαίνοντας ότι η αγορά καυσίμων συνεχίζει να εμφανίζει αντοχές παρά το περιβάλλον αυξημένων τιμών.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Πέτρο Τζαννετάκη, η συνολική κατανάλωση παραμένει σταθερή, ωστόσο καταγράφεται μετατόπιση της ζήτησης από τα premium καύσιμα προς τις βασικές κατηγορίες προϊόντων. Η τάση αυτή αποδίδεται στην προσπάθεια των καταναλωτών να περιορίσουν το κόστος μετακίνησης, χωρίς όμως να μειώνουν σημαντικά τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, η Motor Oil κλήθηκε να προσαρμόσει γρήγορα τη στρατηγική προμηθειών της, καθώς σημαντικό μέρος των ποσοτήτων αργού που επεξεργάζεται προερχόταν από το Ιράκ. Όπως ανέφερε η διοίκηση, περίπου το 75% των προμηθειών αργού συνδεόταν με τη συγκεκριμένη αγορά, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση αναζήτηση εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας.

Ο όμιλος αντικατέστησε τις ιρακινές ποσότητες με φορτία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Λιβύη, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του διυλιστηρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι προμήθειες έχουν ήδη διασφαλιστεί για τις επόμενες τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, ενώ η ευελιξία στη διαχείριση του εφοδιασμού αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η εταιρεία εκτιμά πάντως ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των εντάσεων, η πλήρης ομαλοποίηση των εμπορικών ροών δεν θα είναι άμεση, καθώς οι αγορές ενέργειας χρειάζονται χρόνο για να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα λειτουργίας.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το πρώτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του ομίλου. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα 546 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 171% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 332 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 293% σε ετήσια βάση, επίδοση που αντανακλά τόσο τη βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία όσο και τις ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες του ομίλου.

Ακόμη και μετά την αφαίρεση των επιδράσεων από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα αποτελέσματα παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 381 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 77%, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 203 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 113%.

Η εικόνα που περιέγραψε η διοίκηση δείχνει ότι ο όμιλος συνεχίζει να επωφελείται από τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, την ευελιξία στις προμήθειες πρώτων υλών και τη σταθερή ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, η πορεία της τουριστικής περιόδου αναμένεται να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την εξέλιξη της κατανάλωσης καυσίμων τους επόμενους μήνες, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τόσο τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου όσο και τις επιπτώσεις τους στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

